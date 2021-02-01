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過年肥胖 瘦不下來怎麼辦？中醫減重埋線神助攻

聯合新聞網 / PSBEAUTY

很快地，即將迎來農歷新年。國民健康署統計，有四成的人過完年平均胖1.7公斤。常榮中醫林朝慶醫師表示，今年受到新冠肺炎疫情持續蔓延，或天氣嚴寒的影響，許多國人可能會選擇減少外出，宅在家吃吃喝喝，吃飽睡睡飽吃，加上多肉、高油、高糖份、高酒精的年節飲食，一不小心體重可能就破表了。

減重、減脂　５招健康飲食原則

Tips 1：避開熱量過高的零食

年節期間常吃的堅果類零食熱量普遍偏高，此外洋芋片、爆米花也應避免，否則500大卡熱量就輕鬆入肚了。

Tips 2：少吃加工食品

炸物、油酥類點心、甜湯、獅子頭、火腿、香腸、臘腸及火鍋料，都是威力強大的肥胖地雷食物，能避則避。盡量選擇新鮮的蔬菜、蛤蜊、蝦子、魚片、雞肉片。此外，鍋類的高湯要特別注意，而且喝湯時機也很重要，在丟入肉片和火鍋料之前喝最好，之後因為多了很多的普林和大量的油脂，不健康又易發胖。火鍋湯頭，選擇昆布湯或是藥膳湯，優於牛奶鍋湯和麻辣湯，喝一碗的熱量就差了將近150～250大卡。

Tips 3：避免高糖食物及酒精

避免吃含有砂糖、果糖、高果糖玉米糖漿的飲料和食品，這些成分都會刺激胰島素大量分泌，讓身體製造更多脂肪囤積。而一瓶330ml罐裝啤酒等於半碗白飯，

手搖杯飲料的甜份也應注意！

Tips 4：避免醬汁

肥胖地雷還有高熱量醬汁！包括：勾芡湯汁、糖醋、茄汁、蜜汁、醋溜、沙茶等食物，如果無法躲開，就用白飯或開水，多少把醬汁去掉一些，至少減少地雷的增肥威力。

Tips 5：少吃多動

避免三餐大魚大肉，活動量少時，就要清淡飲食。吃完大餐後，盡可能配合運動來消耗熱量。

激烈的節食減肥 後遺症多且難持久

很多人減重會失敗，全因為「觀念」錯誤！

◎錯誤減重觀念（一）：斤斤計較卡路里

◎錯誤減重觀念（二）：只吃特定種類的食物

◎錯誤減重觀念（三）：拼命做激烈運動

◎錯誤減重觀念（四）：以為自己遺傳肥胖體質

◎錯誤減重觀念（五）：認為自己年紀大且代謝能力差

◎錯誤減重觀念（六）：以為禁食空腹就會瘦

與其節食挨餓、拚命運動還瘦不下來，不妨透過專業中醫減重埋線，也是一個可行的方法。近年來，台灣中醫對於身體調理及體重控制已經非常國際化，在新冠肺炎爆發前，已有許多國際求診者們會定期至常榮/長榮中醫診治。

四種常見肥胖體質 中醫可對症下藥

在中醫減肥、中醫減重埋線已經有將近18年以上的經驗，名醫林朝慶醫師與醫師團隊透過多年的臨床經驗，歸納肥胖常見的中醫症型，有以下幾類：

◎第一種症型：久坐少動──脾虛濕阻型

◎第二種症型：食慾旺盛──胃熱濕阻型

◎第三種症型：壓力沈重──肝氣鬱結型

◎第四種症型：代謝率低──脾腎陽虛型

林朝慶醫師提及，中醫視人為一體，臟腑病變影響全身。因此，中醫是採「預防療法」，透過養生、調氣，正確的中醫調理讓身體處在「平衡」的狀態，使得體重得以自然下降。

中醫師如同家醫科醫師 安心治療免操心

「視病如親 時時關心」一直以來都是中醫減肥推薦林朝慶醫師行醫原則，林醫師認為中醫師就如同家醫科醫師，一輩子陪伴著民眾，照顧著民眾。運用「補」的概念來進行診治，是現代中醫行之有年的事，早已遠超過傳統領域的想像。而中醫藥採自天然成分，透過專業醫師的診療，不僅可以調整身體的平衡度，更可以針對個別體質做治療。有經驗與專業的中醫團隊，是守護民眾最重要的基底。

建議有體重控制上的需求，請務必找合格中醫師進行諮詢及安心就診，切勿自行購買及服用來路不明的藥物，避免花錢又傷身！

中醫減肥門診林朝慶醫師

現任：

中醫師，常榮/長榮（台北、中和、桃園）中醫診所院長帶領20幾位中醫師團隊。

學歷：

國立台北教育大學學士/中華民國中醫師國家考試/中國醫藥學院中醫師進修

經歷：

常榮中醫診所院長台北縣中醫師公會監事/中華民國癌症醫學會常務監事/中華民國肥胖研究學會/新北市中醫師公會講師/中醫耳鼻喉科醫學會理事/中醫實證醫學會理事/各中醫師研討會講師/中華民國肥胖學會講師/臨床執業20餘年/各健康醫療雜誌相關中醫文章作者

專長：

中醫減重、穴位埋線、調養身體、筋骨痠痛、痠痛治療、改善過敏體質、呼吸道疾病、心臟血管調理、調理兒童成長，改善青春期生長遲緩問題、不孕症、更年期治療、婦科調理、頭痛頭昏。

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