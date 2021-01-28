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女神動態玻尿酸 打造性感漾唇

聯合新聞網 / PSBEAUTY

在醫美微整形部位排行榜中，眼睛、鼻子向來是名列前茅，其次則是臉型凹陷、皺紋消除等需求，而唇形好像一直都被忽略，有人認為只要用對口紅、把唇形描繪好，就可以掩飾雙唇的瑕疵，但事實真的是如此嗎？

癟唇 讓妳一秒變老太婆

根據彩妝達人分析，唇形可是五官中最重要的部位，因為要塗上口紅，形狀不佳就會變得很明顯，氣色不好、運勢不佳、年紀大，都跟雙唇的狀態習習相關，比方說化老妝，只要掌握幾個關鍵：法令紋、眼袋和乾扁唇，人馬上就老上好幾十歲。

但要怎麼幫雙唇「凍齡」呢？想要擁有Q彈飽滿、性感誘人的「女神感」，尤其是寒冷冬季還能擺脫乾扁唇紋，最讓人羨慕不已。坊間也有販售唇部的保養品，但往往都是護唇膏類型，塗下去的當下很滋潤，但過沒多久雙唇又「打回原形」，只能不停的補，而且即便能讓雙唇暫時光亮Q彈，但天生不佳的唇形，像是上唇過薄、唇峰不明顯、下唇內凹……是不可能靠唇部保養品改善的，不少人會用唇彩刻意描出想要的唇形，但畢竟雙唇是立體的，不像斑點或皺紋可用BB霜或CC霜遮掩，常常陷入唇形「越描越怪」的窘境。

情人節將至 打造心機美唇

唇形是天生的，從面相學上來看，上唇唇峰不明顯、甚至有點歪斜，都會影響旁人的觀感，在職場上常會影響人緣，感情上也會耽誤了桃花運，尤其西洋情人節將屆，不少人都希望能找到一起過節的另一半，深怕因唇形影響面向，近來醫美診所詢問唇形醫美療程的人激增，希望能在情人節前打造出迷人性感的嘟嘟唇。

近來在醫美界造成旋風的「女神動態玻尿酸」，討論度很高，過去醫美界使使用的凝膠式玻尿酸，拉伸力及支撐度較低，打完都會擔心變「僵僵臉」，表情不自然，最新的女神動態玻尿酸屬於「柔韌型玻尿酸」，有專利動態優化技術(OBT；Optimal Balance Technology)，增加玻尿酸拉伸力，注入的玻尿酸不僵化，會跟著表情動，當然比較自然生動。

而女神動態玻尿酸依需求分成不同劑型，其中「漾唇K劑型」就是針對唇部組織而設計，注入後軟硬及澎潤感最接近原生唇。從彩妝師專業角度來看，上下唇比例為1：1.5是最性感完美的唇形，如果有明顯的微翹唇珠，會讓唇形更立體，再加上上揚的微笑線更是迷人，如果天生唇形不佳，都可透過漾唇K劑型來打造性感珠唇。

玻尿酸加麻藥 愛美不用忍痛

很多人擔心在嘴唇上注入玻尿酸，痛感會加倍，為了讓求美者能達到改善唇形的心願、又不用忍受不舒適，漾唇K劑型添加了麻藥，在醫師施打時持續麻醉，能降低疼痛感，擁有美麗唇形不用忍受痛楚。

漾唇K劑型獨特的柔韌型玻尿酸膠體，能緊密貼合唇部肌膚，就跟天生的組織般自然，尤其是女神動態玻尿酸的「高拉伸力」優勢，讓唇部組織能隨表情變化，無論是嘟嘴、咬唇、大笑、微笑……從正面、側面觀察，美唇動態都無懈可擊，而且女神動態玻尿酸的柔韌型玻尿酸膠體維持時間可達365天，一整年都可保持絕美嘟嘟唇，出門前上個唇蜜就亮麗動人，不再需要小心翼翼的描繪唇形、遮住瑕疵卻又欲蓋彌彰，以漾唇K劑型打造美唇，即使是2021年最流行的緞面高光唇釉也能輕鬆駕馭了，澎潤的唇形搭配細膩光澤的豔彩妝感，讓五官增豔不少。

漾唇K劑型的恢復期短，情人節前抽空去打造夢寐以求的美唇，剛打完嘴唇略帶紅腫，冰敷就可舒緩，14天後女神動態玻尿酸與組織結合，唇形自然有形，上揚的嘴角總是帶著笑意，不但工作運旺，桃花也朵朵開，情人節就與心儀的對象共享燭光晚餐了。

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