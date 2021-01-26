新冠肺炎疫情來臨 「宅醫美」商品成首選

從2020開始的新冠肺炎侵襲全球後，醫美診所業績也是跟著直直落，也連帶了居家醫美的概念提倡，目前有國際品牌業者推出居家美白降色階的宅醫美課程概念，讓疫情後不敢常常來診所做醫美的客人也能在家體驗到醫美療程的效果，也連帶提升診所業績～～～

可以居家降色階正夯

目前號稱可以降色階產品是來自以色列與新加坡合作的水晶番茄，它是一種一天一次食物的口服補充劑，其活性成分水晶番茄類胡蘿蔔素取自非轉基因西紅柿白色獨特品種。水晶番茄類胡蘿蔔素與其他的類胡蘿蔔素不同，沒有顏色。水晶番茄可保護皮膚免受環境侵害無形的傷害，並已被科學證明在以下方面使皮膚受益。

天然防曬劑

其他類胡蘿蔔素的生物合成途徑的第一類胡蘿蔔素的前體，與其他類胡蘿蔔素不同之處，它們不具有任何可見光顏色，並能吸收紫外線範圍內的光線，這使得它們非常適合於在內部提供抵禦UVA / B傷害的保護作用。

水晶番茄類胡蘿蔔素已被科學證明能有效減少黑色素已存在於細胞的黑色素，包括深色的痤瘡疤痕，雀斑，暗沉的腋下和老年斑。

抗氧化作用

水晶番茄類胡蘿蔔素具有對UVA / B範圍內吸收光線，進而阻止紫外線所形成的自由基的侵害。因此，它們被視為抗氧化劑，以防止受到環境侵略者自由基損傷。水晶番茄類胡蘿蔔素表現出對傷口和紫外線傷害的抗炎性質，幫助傷口癒合。