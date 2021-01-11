《網路平台霸凌毀謗恐嚇 醫學會聯合聲明抗議》

台灣網路長期以來，出現攻擊醫師的誹謗性假新聞、貼文、及發言。細究源頭，是有心人士在國外設置公司，然後利用國外平台（例如youtube頻道(揭密者)等），發散「假新聞」、假貼文、假分享，以帶風向，引發網友集體留言攻擊，再進行「真勒索」。有醫師接到相關集團寄送的「協助清除負面假新聞、影片」的變相勒索信件。只要付費，就可以「保障」讓文章及影片消失。

台灣美容外科醫學會 蔡豐州理事長表示：「長期以來，醫界受到不肖網路平台的霸凌，甚至勒索。因此醫界這次決定團結起來，成立《跨醫學會聯合小組》，希望消除這種未經証實，未經審判的消息，期待民眾和網友共同唾棄網路犯罪行為。」台灣皮膚暨美容外科醫學會 曾忠仁理事長 和 黃柏翰 常務理事 沈重呼籲民眾：「不要隨著網路假新聞，假消息起舞！」。看來《醫學會聯合聲明》，是有緣由，深受「以揭密之名，行抹黑勒索之實」爆料平台霸凌之苦的行業，不侷限於美容醫學產業，其實適用各行各業。

真真假假，如同言論自由下的霧霾。

身為醫療人員，看盡了不同科的醫師，護理師等醫療人員，長期受到未審先判，未經查証的報導、留言、鄉民正義公審等網路霸凌！甚至，有人直接上傳醫療人員大頭照，指名道姓地污辱、謾駡、諷刺等等，醫療人員有苦難言，百口莫辯。

台灣整形外科理事長 戴浩志 感慨的説：「即使遲來的司法還人公道，永遠的傷害已經造成，回不去了。」

《跨醫學會聯合小組》為因應網路霸凌事件而成立，覺得是時候出來平衡輿論，想辦法處理的時機了。身為醫療從業人員的一份子，總是應該做點什麼，不能袖手旁觀，被動挨打，息事寧人，姑息養奸。

台灣顏面整形重建外科醫學會 藍敏瑛理事長 和 凃智文 常務理事 強調：「聲明將會用在任何對醫療人員不公的報導和消息上。」受訪的許多醫界人士，普遍肯定，支持並希望，大家不要再受到這種不堪的言論折磨。

根據記者查訪，居然還因為負面貼文報導，催生了不肖網路平台產業鏈。台灣眼整形美容重建手術醫學會 廖述朗理事長 和 劉淳熙理事 強調：「寄生在Facebook 和 Youtube平台的網路平台和公司，用醫療人員的痛苦和涙水牟利，應該受到制裁。」

所有的聲明是網路表情包，是工具，也是醫界的不平之鳴。形體美容外科醫學會 楊弘旭理事長 和王朝輝常務理事：「我們這波‘’平台媒體清潔運動‘’，希望檢調單位能夠找到幕後黑手，遏止網路歪風。」

跨醫學會聯合小組召集人 蔡豐州理事長，最後期待：「即使不肖平台無法被司法下架，我們期待藉由長期推動，能讓民眾慎重分辨網路消息，減低不肖平台公信力和影響力，還醫療界一個公道。」

目前跨醫學會聯合小組的「聯合聲明」如下， 醫界歡迎民眾轉貼分享：

《醫學會聯合聲明》

在此呼籲網友和民眾，看到網路平台消息、貼文、留言和報導，在真假事實未釐清前，請勿先下評論，並等待事實釐清；且需秉持客觀公正的態度，切勿淪為有心人士網路輿論審判操弄者，製造假貼文（偽造人、時、地、物），勒索醫療人員，收取假消息保護費，助長謾罵威脅歪風之工具。

當事人應尋求法律途徑，公平正義處理，而非在網路上發表單方面說法，謾罵誹謗、恐嚇霸凌。

違法行為，牽涉刑法，請大家理性冷靜以對。

請跟我們一起拒絕假消息。

台灣美容外科醫學會

台灣整形外科醫學會

台灣皮膚暨美容外科醫學會

台灣顏面整形重建外科醫學會

台灣眼整形美容重建手術醫學會

形體美容外科醫學會

聯合聲明