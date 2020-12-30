怎麼處理群「袋」關係 整形外科醫師這樣說

聯合新聞網 / 整形達人
圖二.可以與圖一比較,有做懸吊的在中臉蘋果肌區域有向上提升的效果（圖二／沐妍時尚美學診所程以長醫師提供）
圖二.可以與圖一比較,有做懸吊的在中臉蘋果肌區域有向上提升的效果（圖二／沐妍時尚美學診所程以長醫師提供）

為什麼會有眼袋的產生呢？除了年齡增長，原因也包含體質、先天性遺傳、生活習慣不良、鼻子過敏、3C產品過度使用等成因，但主要但主要原因還是在於臉部結構老化，從皮膚、眼輪匝肌，臉部韌帶到眼眶隔膜由外到內的鬆弛，使得眼框內的脂肪會向外突出形成眼袋。

沐妍時尚美學診所的程以長醫師表示，眼袋一般常見於30-40歲左右的成人，但近幾年也有年輕族群提早出現眼袋的困擾，其中也包含遺傳的因素，但大部份還是因為3C產品過度使用及生活習慣所致。

整形外科程以長醫師進一步說明，眼袋手術方法可分為從眼結膜處處理的內開與經眼下皮膚切開的外開方式，有些複合式方法會經由內開眼袋脂肪的處理，再外切皮防止眼瞼外翻的形成，藉此來達到全面的改善；或是外開來進行眼袋脂肪移位，中臉軟組織及眼輪匝肌的懸吊來達到年輕化的效果。另外，自體脂肪填充在眼袋手術也扮演一個重要角色，在術前已經有淚溝凹陷明顯，蘋果肌明顯不飽滿的患者，可以在施行眼袋手術同時或分階段進行自體脂肪填充。

下圖案例是一個典型年輕型眼袋，經由結膜內開處理脂肪術前與術後3個月照片，可以看到眼袋、淚溝消失、臥蠶變明顯。因為術前沒有眼皮的鬆弛，所以選擇內開不切皮的方式處理，是比較適合該位患者的手術方式。

圖一. 年輕型眼袋以簡單的內開處理即可以達到滿意的效果（圖一／沐妍時尚美學診所程以長醫師提供）
圖一. 年輕型眼袋以簡單的內開處理即可以達到滿意的效果（圖一／沐妍時尚美學診所程以長醫師提供）

下個案例同樣是年輕型眼袋，但眼袋突出的程度較上一個案例明顯，且有些許的贅皮，所以選擇外開眼袋合併脂肪移位與眼輪匝肌懸吊，在術後3個月有中臉有向上提升的效果。

下圖案例是一個外開眼袋合併脂肪移位，與眼輪匝肌懸吊術後5個月照片。這個案例還有自體脂肪填充蘋果肌淚溝處，所以可以見到相對飽滿的蘋果肌。值得一提的是自體脂肪填充有素材取得容易，沒有排斥問題，還有可以同時填補額頭、夫妻宮、臉頰、法令紋等部位，可以全面性的改善患者眼袋及臉部部份凹陷的問題。

圖三.自體脂肪填充在眼袋手術也占有一定角色,特別在這種淚深陷蘋果肌相對不足的客群（圖三／沐妍時尚美學診所程以長醫師提供）
圖三.自體脂肪填充在眼袋手術也占有一定角色,特別在這種淚深陷蘋果肌相對不足的客群（圖三／沐妍時尚美學診所程以長醫師提供）

最後，要終結初老現象可以從處理眼周開始，包含雙眼皮與眼袋的處理。但每個人眼袋明顯的程度不同，所以手術方式也不同，建議尋求專業整形外科醫師來評估，找尋適合的手術方式，才是對自己最有保障的方法。

溫馨提醒:建議尋求專業整形外科醫師來評估，找尋適合的手術方式（圖／沐妍時尚美學診所提供）
溫馨提醒:建議尋求專業整形外科醫師來評估，找尋適合的手術方式（圖／沐妍時尚美學診所提供）

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