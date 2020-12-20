願麗醫美 獲「卓越機構美容醫學品質認證」紅、綠雙標章肯定！

在這個網紅、自媒體百家爭鳴的年代，國人對於「定期進廠修修臉」的醫療美容接受度比例變得相當之高。但醫美糾紛卻層出不窮，像是今年台中市才查出一起龔姓男子未取得醫師資格，卻在一家醫美診所以非法禁藥且低於市價攬客，為客戶施作微整型。而近年來，衛福部就是為了避免美容醫學品質參差不齊，因此才設立了「診所美容醫學品質認證」，來為民眾把關，減少醫療糾紛的問題產生。

堅持「做對的事」 自然累積好口碑

願麗醫美集團創辦人廖苑利表示，台灣醫療品質認證分為「診所美容醫學品質認證」及「卓越機構美容醫學品質認證」，醫策會標準相當嚴苛，但願麗醫美集團秉持高標準規格、保障顧客權益、維持高品質醫療服務，因此連續六年獲得「卓越機構美容醫學品質認證」之紅、綠標章卓越雙認證，包括願麗醫美，目前全台僅有7家醫美診所獲此雙重肯定！

願麗醫美集團不僅是官方認證的優質診所，也是亞太美業精品獎「傑出品牌獎」，同時入選「國際觀光醫療計畫」使海外人士來台可透過醫美簽證，進行觀光美容醫學手術，為了致力成為「華人首選醫美品牌」即便是海外人士，在遇到肌膚困擾時，也能到願麗醫美獲得解答。願麗醫美集團不僅是官方認證的優質診所，也是亞太美業精品獎「傑出品牌獎」，同時入選「國際觀光醫療計畫」使海外人士來台可透過醫美簽證，進行觀光美容醫學手術，為了致力成為「華人首選醫美品牌」即便是海外人士，在遇到肌膚困擾時，也能到願麗醫美獲得解答。

醫者初心，願麗醫美幫助10萬人找回美麗

憶起開業的初衷，願麗醫美集團廖苑利醫師說：「全都是異位性皮膚炎啟發了我！」自小廖苑利就受皮膚炎困擾，病症發作時便奇癢無比，破皮又流膿，因而致力未來要成為皮膚科醫師，幫助更多人找回健康又美麗的肌膚，「這也是為什麼我們將診所取為『願麗』，就是願大家健康又美麗。」

被問及有什麼想要提醒民眾的美麗「鑰」點？

追求「快速」面部年輕化，廖苑利表示不同年齡層有不同的治療方式。像是30歲以下的年輕族群，就可利用各式針劑微整去做修飾讓五官更立體精細；若35歲以上，當肌膚開始出現鬆垂垮問題，就可使用非侵入式治療，像是海芙音波拉提("克雷西施" 歐萃芙茉第三代超音波系統及配件)，這類型的電波、音波拉提，透過超音波能量以聚焦方式使肌膚達到緊緻拉提的效果；而40歲以上中、重度的鬆弛，若想快速看到改變但又不想動刀，則建議可考慮使用微創線雕去做改善。但每個人皮膚鬆弛度及緊實度皆不同，需經由醫師專業判斷去評估。

▲願麗醫美集團醫師群，精雕細琢每位客人的臉龐。圖／業者提供

廖苑利醫師呼籲各位愛美的朋友，台北醫美診所競爭相當激烈，加上春節臨近，聚會越來越多，不少愛美人士都會選擇這段時間進行整形美容，價格並非醫美治療首選考慮的因素，選擇美容醫學醫療機構時，勿輕信誇大不實之行銷話術，務必要選擇經由衛福部品質認證的醫美診所，才能讓你美得安全、安心又貼心！