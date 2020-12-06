打造貴婦顏！洢蓮絲vs艾麗斯 我都要

隨著醫學美容的普及，國人對於透過微整形來改善面貌的接受度越來越高，使得台灣醫美市場充滿著各式各樣的醫美針劑，從肉毒桿菌、玻尿酸到近期風靡的洢蓮絲、艾麗斯等。高雄沐妍時尚美學診所蔡秉諺醫師表示，在診間遇到求診者最常詢問「艾麗斯和洢蓮絲那一個比較好？」事實上，這兩者針劑在材質本身就不相同，因此術後效果也有著截然不同的表現。與其二選一，不如一加一大於二。

▲門診常見因為額頭不夠飽滿、淚溝明顯等問題來求診。（圖/沐妍時尚美學診所提供）

AestheFill艾麗斯聚雙旋乳酸的原理

來自韓國的艾麗斯聚雙旋乳酸坊間俗稱「百變童顏針」、「精靈針」等，主要成份為PDLLA聚雙旋乳酸（左旋＋右旋乳酸），是由玉米和馬鈴薯等100%純天然萃取而成的聚合物，具高組織相容及生物降解性，可被人體自行吸收，是一種能填補皮膚凹陷、改善皺紋、全臉輪廓立體精雕的長效型膠原蛋白增生劑，效果最長可達18–24個月。

「AestheFill艾麗斯」以自然安全的方式持續漸進式刺激真皮層膠原蛋白增生，使皮膚呈現自然柔軟，宛如天生的肌膚觸感。

▲身為洢蓮絲『亞太地區講師』的蔡秉諺醫師，在教育訓練時解說及示範洢蓮絲的注射技巧。（圖/沐妍時尚美學診所提供）

Ellanse洢蓮絲的原理

來自荷蘭的洢蓮絲俗稱「少女針」，成分由70% CMC凝膠載體+30% PCL微型晶球聚己內酯∕Polycaprolactone）組成，前者CMC是由天然植物萃取，質地為水溶性的凝膠載體，粘稠度高、彈性佳，用於填補雕塑五官效果近似玻尿酸；後者PCL也早就見於骨科用植體、手術縫合線、臉部填充物等，是能被人體完全吸收的醫療級聚合物，有助於合成膠原蛋白的特性。簡單來說ELLANSE(洢蓮絲)為三合一之劑型，既有著玻尿酸的可塑性，又有著晶亮瓷立體不失自然的優點，更有著舒顏萃促進膠原蛋白生成的特性。

最重要的是，它是「速效劑型」！甚麼是速效劑型呢？意謂著當ELLANSE(洢蓮絲)植入人體真皮層之後，便可立即產生填補的效果，無須等待，便可以明顯看出自己的改善。依據維持時間長度不同，分為S劑型（１年）及Ｍ劑型（２年）兩者施打方式及立即性效果相同，但M劑型更持久，適合曾經施打過S劑型且有良好反應者。

艾麗斯、洢蓮絲的差別之處

洢蓮絲和艾麗斯雖然同為膠原蛋白增生劑，但仍舊有其差別存在，蔡秉諺醫師緊接著說：「洢蓮絲適合"點、線、面"的應用，包括額頭、太陽穴、中軸線(鼻部、下巴)、中臉(蘋果肌、淚溝、法令紋)皆適合施打，而艾麗斯如同舒顏萃一樣，較適合"面"的應用，例如太陽穴、臉頰、頸部等區域。就術後效果而言，艾麗斯是屬粉末劑型需沖泡後施打，經由皮下吸收後，逐漸產生效果；而洢蓮絲可以立即看到施打的效果，因為其內含的CMC凝膠體能提供及時的填充及皺紋修補，洢蓮絲後續的維持效果，更可由PCL微型晶球刺激膠原蛋白增生。」蔡秉諺醫師認為，了解兩者針劑的特性，為求診者做出適當的規劃與注射，才能達到一加一大於二的效果。

洢蓮絲價格

身為洢蓮絲『亞太地區講師』的蔡秉諺醫師進一步指出，近年來韓劇盛行，許多女性都希望能擁有如韓國女星般飽滿的額頭，再者又因頻繁熬夜追劇，導致淚溝提前在30歲前報到的患者也不少。因此在洢蓮絲S劑型與M劑型價格相去不遠的情況下，蔡秉諺醫師則建議，曾經施打過Ｓ劑型且有良好反應的求診者，可以考慮施打Ｍ劑型，除了相對經濟實惠，也算是為自己的青春超前部署！

▲注射洢蓮絲Ellanse(少女針)於額頭、填補淚溝及蘋果肌，修飾了鼻型及下巴，整體看起來更有貴婦樣，精神飽滿、元氣十足。（圖/沐妍時尚美學診所提供）

慎選專業診所及醫師 避免使用山寨針劑

最後在此呼籲各位愛美的朋友，千萬不要認為洢蓮絲只是簡單的微整針劑，洢蓮絲的術後效果要好，避免失敗，這涉及到要如何規畫注射層次、用量、分佈，其實是非常考驗醫師技術與功力的！而且，洢蓮絲也並非所有想填補的部位都適合施打，如嘴唇、眼皮這些皮膚較薄的部位，較不建議施打。任何手術及治療皆存在風險，應選擇專業的診所和醫師，充分了解自身的狀況及適用療程，才有機會達到理想中的效果！

整形外科專科醫師 院長蔡秉諺

│學經歷│

●台灣整形外科專科醫師

●台灣美容外科醫學會會員

●美國整形外科醫學會會員

●國際美容外科醫學會(ISAPS)會員

●洢蓮絲(Ellanse)亞太區教育訓練講師