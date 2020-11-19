見凹補凹還不夠Sculptra幫你追求全面性變美

疫情當道，人人出門都戴口罩的2020年，成了醫美的最佳時機，不少人趁機進廠保養、維修，只為追求口罩摘下的那一刻，周遭友人的驚嘆聲：「你的皮膚看起來好好、感覺變美了耶！」只是，美麗不能急就章，也有不少人沒有選對療程，做了不適合的醫美或手術，在摘下口罩的瞬間，只換來一連串的疑問：「你的臉怎麼看起來怪怪的？感覺假假的、很塑膠？」那樣就很尷尬了......

「現代人已將醫學美容視為稀鬆平常的保養之道，打玻尿酸、補充膠原蛋白增生劑逆轉肌齡，是很多愛美女性的定期功課。」美的整形外科診所整形外科醫師楊育莉院長說。「不過在琳瑯滿目、日新月異的醫美療程中，該怎麼選擇最適合自己的，很多人其實一頭霧水。」身為整形外科專科醫師，最懂人體結構的楊院長說，臉部皮膚薄薄一層，但卻是最容易顯老的部位，只要受到年紀、生活壓力、紫外線、甚至是菸酒熬夜等不良生活習慣，膚色一旦暗沉、出現小細紋、凹陷、紋路變深，馬上就多上好幾歲。

現在醫美填充物選擇很多，每種原理都不同，有些適用於填補凹陷，像是玻尿酸就屬見凹補凹，能馬上看出改變，而膠原蛋白增生劑在注入後，則是能全面性的提升肌底原生力，啟動膠原蛋白自體增生，，注入後長達兩年的時間都可以維持臉部肌膚粉嫩潤彈，根本改善老化問題，輕鬆鎖齡。楊院長說的就是近來廣受討論、歐洲知名藥廠生產的童妍針。

童妍針主要成份為聚左旋乳酸青春微粒，是一種與生物相容及能由體內自行分解代謝的物質，在醫學界的應用使用超過30年。童妍針於1999年在歐洲上市，至今上市逾40多個國家、超過百萬人次見證，累積了豐富的臨床實證，安全性和效果經過長時間考驗。。「童妍針經過高端複雜的製程，去除不必要的右旋，保留能刺激最多膠原蛋白的純左旋，每瓶童妍針經實驗證實可以刺激2.5-3cc的膠原蛋白增生，效果維持將近25個月，漸進改善皺紋、淚溝、豐頰與填補夫妻宮凹陷等臉部老化問題。」

不少求美者到診所諮詢時，都問楊院長少女針與童妍針的不同，妙語如珠的楊院長這麼形容：「就像修馬路，有人是看見凹洞就補這個凹洞，一個個填平，這就像是打少女針；而童妍針如同全面更新路面，並且是讓路面有再生能力自動變平整，出現凹洞會自動回填，維持光潔如新。」楊院長進一步說明，童妍針啟動了體內膠原蛋白生成機制，注入後2-3個月，基底厚度開始增加，不同的劑量就有不同的刺激，長出來的量就不同，可以調整臉形，因此Sculptra能締造出最天然、最原生的術後效果，讓你術後的美麗宛如天生。

楊院長建議有興趣施打童妍針的求美者，務必要慎選熟悉人體結構的專科醫師，因為同樣施打童妍針，但醫師下針的手法、深度、位置和劑量，都有專業考量，才能享受源源不絕的膠原蛋白生成，美得自然無瑕。「另外也要選擇原廠正貨，記得施打前確認是否為歐洲製作、掃描QR code，並且尋找合格且經驗豐富的專科醫師，疫情過去脫下口罩的那一刻，就能自信迎接大家的讚美。」

童妍針是以整體美感為考量，透過注射聚左旋乳酸青春微粒到想改善的部位，即能達到活化肌膚、刺激膠原蛋白再生的功效，無論是除紋、豐頰或是全臉拉提、輪廓重塑都能做到，透過更有效率的保養方式可以讓妳快速讓肌膚找回活力，回到青春狀態。