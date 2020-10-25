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岩盤浴是什麼？後疫情時代最夯的姐妹淘聚會！

聯合新聞網 / 整形達人

中央流行疫情指揮中心近日公布，國內又新增4例境外移入，這足以顯示國人對於疫情防護尚需謹慎，但更重要的是要經常運動透過排汗來加強個人免疫力。

「岩盤美浴‧悠」社長萩田太郎表示，「倘若個人不喜好運動，又或工作忙碌沒時間，不妨可體驗廣受日本女性喜愛的全民懶人保養法－岩盤浴！」社長萩田太郎身為日本人，親身感受岩盤浴之好，加上十分熱愛台灣的人文風情，因此決定在台灣深耕岩盤浴文化。「岩盤美浴‧悠」承襲日本原創精神，以健康為訴求，推廣只有在「北海道」才能開採得到的夢幻礦石－「神黑石」岩盤浴的理念、設計以及施工；於2006年12月在天母開設全台灣第一家唯一使用正宗神黑石岩盤浴的專門店～而後相繼於台北市及新北市，共開設了四家直營店。

岩盤浴原理是，讓入浴者躺在含有多種對人體有益元素的天然礦石板上，加熱達到平均溫度四十度，同時釋放出對人體有益的遠紅外線及負離子，讓熱能可以散發到身體內部，使體內毒素透過大量的汗水排出，進而加速新陳代謝，調整女性冰冷體質、消除水腫，徹底舒緩身體疲勞與解除身心壓力。然而岩盤浴效果的好壞，取決於岩石是否為純天然礦石，因此「岩盤美浴‧悠」所有流程堅持日本的高品質精神，採用高規格大塊神黑石，室內維持40°C恆溫、50%濕度，空間寬敞、氣流順暢，讓你不會感受到呼吸像在溫泉或三溫暖般的悶熱不順，而無法久待。

【岩盤浴入浴流程】

STEP 1：入浴前請先簡單淋浴，將身體沖洗乾淨。

STEP 2：穿著浴衣進到浴場，將舖巾舖放在岩盤床上。

STEP 3：一開始先趴臥5分鐘，接著仰躺10分鐘。

STEP 4：完成後到休息室補充水分並休息5～10分鐘。

STEP 5：重複第3到第4步驟3～4次。

STEP 6：使用後建議不要沖澡，保留皮膚分泌的皮脂膜，防止皮膚水分流失。

萩田太郎強調，要擁有幸福人生、免於疫情感染，預防始終勝於治療。相較於溫泉或三溫暖，都是透過外部急速增溫達到排汗目的，容易造成血壓上升、心跳加速等不適狀況，對身體負擔較大。溫和的岩盤浴，建議每個星期可做1-2次，以達成新陳代謝提升、增強身體免疫力、體質改善的目標。此外，若你是想達到瘦身美容的效果，建議可在每星期做完岩盤浴後，搭配2-3次身體按摩及臉部美容等課程，幫助身體吸收、有效紓壓。「岩盤美浴‧悠」特別引進日本專利授權的「PT雲手纖型術」，將溫潤的白樺木製作成雙手型態，搭配專利手法雕塑體態，許多人都一試成主顧呢！

後疫情近幾個月來，越來越多女性朋友相約來體驗元祖神黑石岩盤浴當姐妹淘聚會，使得萩田太郎非常感動，歡迎更多人前來「岩盤美浴‧悠」預約，享受片刻的寧靜與放鬆。改變台灣人追求美麗與健康的方式！

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