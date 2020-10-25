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超V臉超緊實 我的時光被鳳凰「拉」住

聯合新聞網 / 整形達人
第四代Thermage FLX鳳凰電波的紫鑽全方位探頭適用於全臉、針對臉頰鬆垮、紋路與凹痕各個擊破
第四代Thermage FLX鳳凰電波的紫鑽全方位探頭適用於全臉、針對臉頰鬆垮、紋路與凹痕各個擊破

歲月、地心引力、紫外線造成的皮膚老化現象，是很難避免的「自然法則」嗎？但現在很多年逾40歲的女明星，像是蔡依林、徐若瑄、賈靜雯等等，即使演藝工作繁忙，甚至都已經生了三寶，依舊擁有讓人欽羨不已的水嫩少女肌，到底是怎麼辦到的？為什麼她們都不、會、老？

「從醫美專科醫師的角度來看皮膚老化這件事，因為熟知皮膚肌理及老化機轉，可以知道當皮膚開始出現哪些初老症狀，能用什麼療程『留住時光』，在老化尚未發生時『先下手為強』。」萊佳形象美學診所林鑫儀醫師說。

隨著年紀漸增，肌底層的膠原蛋白流失，如同失去彈簧的床墊般，表面出現凹陷、皺摺，毛孔明顯、膚色變得暗沉乾澀，即使想搽點保養品救急也很難吸收。「失去膠原蛋白的肌膚，加速老態產生，肌膚養分的崩解如同骨牌般產生連鎖效應，只有阻絕骨牌繼續倒下去，才能阻絕皮膚日益衰老。」

但要怎麼讓肌底膠原蛋白不會像骨牌般傾倒呢？林鑫儀醫師說要掌握「緊緻」及「重建」兩步驟。「有些人採用『見凹補凹』的方式，以玻尿酸、童顏針等方式填補凹陷，但我會建議求美者從大方向去看，除了用微整形處理臉部瑕疵，也要幫肌膚打造健康環境，可以選擇用第四代Thermage FLX鳳凰電波療程，讓膠原蛋白自己長回來。」

第四代Thermage FLX鳳凰電波拉提之所以能阻絕老態發生，是運用專利探頭將熱能迅速傳進肌膚底層4.3mm處的SMAS筋膜層，將肌底加熱以刺激膠原蛋白重組和再生。

「和前一代Thermage CPT電波拉提相比，FLX鳳凰電波的新式探頭增加了33%的面積，能縮短25%的療程時間，且搭配專利AccuREPTM 智慧能量優化技術，自動偵測肌膚所需能量精準擊發，能量比前一代多出5-10%，能刺激更多膠原蛋白重組，讓肌膚的緊實更顯著。」

林鑫儀醫師認為，老態不只是從臉頰上的法令紋、木偶紋或位移的蘋果肌洩露，皮膚最薄的眼周細紋、甚至是鬆垮的手臂、肚皮，也都是容易顯老的部位。「因此第四代Thermage FLX鳳凰電波的探頭是能根據不同部位來更換的，紫鑽全方位探頭適用於全臉、針對臉頰鬆垮、紋路與凹痕各個擊破，綠色的眼周探頭則適用於表淺的上下眼皮區域；黃色的身體探頭具備震動模式可對付腹部、臀部及手臂那些討厭的橘皮組織。」

身為醫美專業醫師，林鑫儀醫師進一步分析電波拉皮與音波拉提的不同之處。「電波與音波都是利用熱能讓皮膚組織收縮帶來緊實效果，加上熱導入刺激體內膠原蛋白增生，不過電波拉提是每秒振動約 600 萬次的無線高頻電波，將熱能均勻送達真皮層和皮下組織層，所以才能深達4.3mm的筋膜層，而音波拉提是用高強度聚焦式超音波，在筋膜層製造出許多熱凝結點，肌底收縮自然形成緊緻及拉提作用。「簡而言之，音波拉提是『點』，電波拉皮是『面』，兩者相輔相成，而電波拉皮因為讓熱效應更廣泛、更深層，加上新式探頭大、擊發深度夠，療程時間相對比音波來得短。」

林鑫儀醫師提醒，每張臉都是獨一無二，要改善的瑕疵也不同，醫師的專業判斷及是否熟悉第四代Thermage FLX鳳凰電波的功能及優點，相形重要。
林鑫儀醫師提醒，每張臉都是獨一無二，要改善的瑕疵也不同，醫師的專業判斷及是否熟悉第四代Thermage FLX鳳凰電波的功能及優點，相形重要。

林鑫儀醫師說，當老態發生，若能立刻以第四代Thermage FLX鳳凰電波協助拉提、促進膠原蛋白增生，就像一件隨時在熨燙的衣裳，當然不會有弄皺的時候。「加上是非侵入性的療程，恢復期短，幾個小時內紅腫會消退，術後可立刻上妝，療程後 2至3個月，體內膠原蛋白啟動增生，皮膚鬆弛現象可逐步改善，感受緊實豐潤，這也是不少名媛藝人的不老秘密。」

萊佳形象美學診所 林鑫儀醫師

| 醫師資歷 |

●中華民國美容醫學會會員醫師

●美國醫師執照USMLE step 1, 2 CK/CS 合格

●Sculptra舒顏翠注射認證醫師

●3D 微絲提拉術 原廠技術認證醫師

●玻尿酸注射原廠訓練認證醫師

●音波拉皮認證醫師

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