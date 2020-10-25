童顏針舒顏萃 挽救中臉鬆垮危機！

你也是嘟嘴拍照遮醜一族？

仔細觀察臉書、IG，發現很多人在大合照時，都得了一種不嘟嘴就不會拍照的病，大家都千篇一律嘟起嘴唇、鼓起臉頰，說好聽一點是走可愛風，其實背後藏著一段不為人知的辛酸故事……

那是因為不鼓起臉頰、不嘟嘴的話，中臉的凹陷、下垂、鬆垮就完全呈現，淚溝、走山的蘋果肌和法令紋都跑出來見客！如果是用自己的手機拍照，還可以用美肌軟體修圖，但如果是很難修飾的大合照，只好靠嘟嘴來遮醜了。

「這樣一直嘟嘴也不是辦法啊！」王興良醫師無奈的笑著說。確實，不少有「中臉瑕疵」的求美者到診間諮詢，都是在驚覺自己如果不嘟嘴拍照，五官的劣化已經明顯到遮不住。

「所謂『中臉』是將顴骨到嘴角水平連線間的臉部位置統稱，由於3C產品盛行，很多人長時間盯著螢幕、在床上側躺刷手機，用眼過度、眼肌疲勞導致黑眼圈、眼袋浮現，側躺壓迫讓蘋果肌位移、大小臉、導致膠原蛋白流失，蘋果肌撐不住，連帶出現法令紋、印地安紋及木偶紋，你會發現有些2、30歲的輕熟女，卻已經失去應有青春童顏。」

王興良醫師分析，很多輕熟男女都以為自己膠原蛋白還很夠用，其實體內的膠原蛋白的生長會隨著年紀增長而減少，如果生活作息不佳、常菸酒熬夜、壓力又大，會加速膠原蛋白的流失。「實際上，人體在25歲之後，膠原蛋白便會以每年2%的速度流失，到40歲後流失減緩，每年以1%的速度流失，而且肌膚流失的膠原蛋白很難以飲食補充，尤其臉部表情多，一旦失去膠原蛋白的支撐，老態立現。」

不過有中臉瑕疵的嘟嘴一族也別太喪氣，王興良醫師說，在醫美界風行已久、有「童顏針」美譽的舒顏翠Sculptra，可以說是中臉瑕疵救星。「舒顏萃主成分是3D聚左旋乳酸，一推出立刻席捲全球，是因為連好萊塢巨星阿湯哥也靠它改善中臉凹陷與下垂的線條，在銀幕前重現帥氣。

聚左旋乳酸是一種與生物相容的物質，醫界使用已超過30年，特色是被注入皮膚底層後能刺激細胞增生膠原蛋白，填補肌膚因膠原蛋白流失所產生的凹陷、下垂和皺紋等問題，肌底豐彈了，表層就能呈現豐盈緊緻。舒顏翠在醫美微整界已風行多年，不過，植入後的效果，其實跟醫師施打的技巧及位置，息息相關，而維持時間則因每個人生活作息而異。

身為台灣顏面整形外科專科醫師，王興良醫師十分了解人體面部結構，「臉部組織是相連的，下層有肌肉、結締組織、還有骨骼，施打舒顏翠時要如何下針、該打多少、打多深，都要視不同的臉型而微調，加上舒顏翠是會逐漸刺激體內生成膠原蛋白，要預留膠原增長空間，切勿過度治療，才能呈現自然完美的效果。」

王興良醫師說，舒顏翠用於挽救中臉危機，是絕佳膠原蛋白增生的導引劑，在施打前一定要仔細詢問求美者的生活作息、飲食習慣，依據想改善之處，量身規劃施打的計畫。「現代人常因工作、追劇或上網而過度熬夜，導致眼下膠原蛋白快速流失，形成嚴重淚溝、黑眼圈及眼袋的問題，加上老化過程中，臉部支撐的骨質流失，韌帶鬆弛，加上脂肪萎縮，導致蘋果肌凹陷，印地安紋變更明顯，且此時常合併中臉下垂，會讓法令紋變得更嚴重，像這種整個中臉老化的狀況，其實使用舒顏萃治療，就可以達到不錯的整體改善，讓臉部老化外觀年輕許多。」

施打後舒顏翠後，體內開始啟動膠原蛋白增生機制，一般治療後約2~3個月效果才會逐漸浮現，但透過王醫師多年經驗的施打技術與方法，施打後不需特別按摩，大約2週即能看到初步改善效果，之後只要維持正常生活作息、多攝取魚肉蛋奶等天然蛋白質飲食，施打後膠原蛋白會持續增生6~9個月，且維持25個月以上，讓童顏延長，以後拍照就算不嘟嘴，也一樣可愛迷人。

萊佳形象美學診所 院長-王興良醫師

| 醫師資歷 |

高雄醫學大學醫學士

高雄醫學大學附設醫院住院醫師、主治醫師

台灣顏面整形外科專科醫師

台灣頭頸外科專科醫師

耳鼻喉科專科醫師

台灣形體美容整合醫學會會員醫師

中華民國美容醫學會會員醫師

中華民國醫用雷射光電學會會員醫生

Stratafix 藍鑽魚骨線-原廠教學講師

Sunmax 双美膠原蛋白-原廠教學講師

Galderma 高德美舒顏萃/動態玻尿酸－原廠教學講師

Ultraformer III 海芙音波拉提－原廠教學講師