防疫期間 口罩下的美麗心機

2020年是充滿波折與考驗的一年，在COVID-19疫情的衝擊下，人人戴上口罩，每張臉孔都只露出眼睛，拉遠了人與人的距離，雖然看不見彼此的表情，但其實在疫情席捲之下，整形醫美界中卻早已悄悄衍伸出另類流行。

「確實，從2020年初夏開始，很多上班族、OL都搭上『口罩便車』，趁機做了之前想了很久、但都苦無機會做的整形手術。」顏面整型外科醫師許英哲說。「不少人趁著能理所當然遮住半張臉的機會，選擇做中下臉部位的微整形，像是施打玻尿酸等填充物填補法令紋、填淚溝等醫美療程，但更多人選擇做恢復期相對較長的隆鼻手術。」

戴口罩遮住臉部瑕疵 帶來短暫自信？

專精於鼻整型的許英哲醫師分享，曾有位從事於餐飲服務業的女經理，對自己的朝天塌鼻很不滿意，早就動了隆鼻的念頭，但卻因她的工作每天都得近距離與客人面對面接觸，就算現在的隆鼻手術恢復期已經比傳統隆鼻手術短上許多，但休假時間很難安排連假的她，多年來都無法抽出時間圓夢。「就在這波疫情期間，餐飲業必須天天戴上口罩，她到診所諮詢，我們針對困擾她多年的朝天鼻問題，規劃以自體肋軟骨隆鼻，並精雕她的鼻頭及鼻翼。」

許英哲醫師分享，女經理本來就對自己的鼻子很沒自信，疫情爆發初期，大家都戴上口罩，蓋住鼻子的她反而自在多了，大家抱怨戴口罩悶熱難呼吸，她倒是樂在其中。「不過她轉念一想，與其沉浸在口罩遮臉的短暫自信中，不如選擇一勞永逸的作法。」許英哲醫師說。

新型結構式隆鼻 脫下口罩露出美麗臉龐

確實，對於鼻頭過短、鼻孔外露、鼻唇角過大的朝天鼻來說，很難用妝容、打扮去淡化鼻子的瑕疵，「那是因為朝天鼻的鼻中隔軟骨較短，產生較大的鼻唇角，使鼻孔邊緣後移、鼻孔外擴。」許英哲醫師進一步分析。「採用自體肋軟骨的結構式隆鼻加以精雕，來延長她天生較短的鼻中隔軟骨，並撐出內縮的鼻中柱、延長鼻頭鼻尖、減少鼻孔外擴，打造適當的鼻唇角度，因此能有效改善朝天鼻以及短鼻。」

許英哲醫生進一步分析，隆鼻手術有內開式與外開式等作法，內開式手術的切口和疤痕藏在鼻腔內，恢復期短，適合只需改善山根低或鼻樑低的鼻形。「但對鼻形問題相對複雜的人來說，必須採用外開式手術，在鼻柱中間開小切口放入鼻模，將鼻部軟組織與下方的硬骨及軟骨分離，根據醫師的手術技巧及美學經驗，依照天生鼻型用自體肋軟骨材料做新型結構式隆鼻，來打造適合的理想鼻頭和鼻樑長度。」

不過，外開式隆鼻的恢復期本來就會比內開式隆鼻稍長一些，一般鼻部須以鼻夾板固定7天，鼻部附近會有些瘀青、眼睛下緣也會有些許腫脹。「即使選擇外開式隆鼻，在疫情期間必須戴著口罩，能安心度過術後前7天最腫脹的恢復期，不需要請假、能正常上班，對於鼻部問題複雜的求美者來說，現在是最適合動結構式隆鼻手術的時刻。」

雖說戴上口罩能遮掩術後的尷尬，疫情期間確實是做新式結構式隆鼻的最佳時機，但許英哲醫師也叮嚀想趁此期間做隆鼻的求美者，一定要慎選實際自體肋軟骨隆鼻經驗夠多、美學素養佳的醫師，才不會白白浪費了您珍貴的肋軟骨。

萊佳形象美學診所 院長-許英哲醫師

| 醫師資歷 |

高雄醫學大學醫學系畢業

高雄醫學大學耳鼻喉科主治醫師

高醫醫學研究所臨床醫學碩士

美國芝加哥鼻整形研究醫師

顏面重建整型外科醫學會醫師

台灣形體美容整合醫學會理事