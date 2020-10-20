天巡者特映會正式展開 特別邀請劇中演員出席醫美級保養品牌旗艦館活動登場

擁有醫美醫師背景專業品牌保養品10月18日於旗艦館盛大舉辦，天巡者特映會，此次特邀劇中演員 賀軍翔 / 陳璽安 / 程雅晨，出席此活動講述跨越時空的奇幻愛情神仙劇。

賀軍翔表示想顛覆傳統對鍾馗的印象

天巡者 男主角賀軍翔此次在劇中要顛覆所有以往對傳統鍾馗角色的印象，以比較現代時尚感及搭配現代浪漫玄幻方式演活帥鍾馗的角色並且想傳達正能量讓每個人都要心存善念，因為檔期的關係再加上沒有合作的時間所以隔了6年沒有在台灣拍攝台灣製作的戲劇，另一方面也可以讓女兒看到爸爸在台灣所拍的電視劇，這次劇本角色很挑戰新穎及創新，以這樣的方式正式回歸台劇。

賀軍翔演出的是神祈角色，在開拍前劇組特地前往鍾馗總廟 ( 彰化水尾的震威宮 ) 請示神明並且得到神明的認可，此外，還特地請求了震威宮的平安符帶在身上讓為期5個月的拍攝醫定能夠平安順利。

天巡者是一部以鍾馗伏魔降妖為改編題材的神幻戲劇，是台灣戲劇難得的嘗試跟突破，將神話題材搬到現代時空框架，用高規格特效動畫賦予故事奇異色彩在未開播前已氣勢磅礡 造成瘋狂討論 , 而非常幸運的針對S+DIAMOND會員可以獨家觀賞這場首映會之外，也開放100名粉絲至S+DIAMOND粉絲專頁留言。

S+DIAMOND 過去十年，已累績超過「百萬人次」的使用者見證，不同於其他品牌，我們更强調的是「使用者數據」，根據不同膚質、況狀分析、使用前後肌膚狀況的變化數據，包括：肌膚保水度、油脂分泌度、細紋深度、黑眼圈、黑斑形成、毛孔及粗糙度各項數值的分析報告，完整瞭解膚況的變化歷程。

能做到這一點，最大的原因是過去十年，S+DIAMOND使用者多數對醫美有需求的客戶，肌膚狀況較為多元化，因此可以完整的追蹤使用者膚況大數據及產品反饋力。我們隨時依照數據的調整，來推薦所需保養品、建立個人化保養資料庫，並瞭解哪些成分適用於自身，以科學數值的依據取代傳統肉眼「憑感覺」的保養模式，達到各種膚質的需求。

未來消費者將越來越清楚，選擇保養品不再只是因為「包裝漂亮」或「代言人名氣」，而是在「大數據」及「精準保養」的基礎上，去挑選適合自己的保養品。身為「大數據保養品」的先趨，S+DIAMOND將不斷更新、不斷精進，跟隨數據，不斷演化，導入AI， 朝向「智能科技保養品」之路邁進！