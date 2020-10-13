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戴上口罩反讓老態皺額頭成焦點？『洢蓮絲豐額』微整近期主流

聯合新聞網 / 整形達人
施打填充物是最常見的微整形 ，但一定要慎選熟悉人體結構及了解填充物特性的醫師 ，才不會打出凹凸不平的額頭 。(圖為沐妍時尚美學診所提供)
施打填充物是最常見的微整形 ，但一定要慎選熟悉人體結構及了解填充物特性的醫師 ，才不會打出凹凸不平的額頭 。(圖為沐妍時尚美學診所提供)

在直播界小有名氣的小V，有著性感嘟嘟唇、笑起來彎彎的迷濛電眼，配上她前一陣子才剛完成微整形的精巧挺鼻，整張臉顯得青春俏麗，但這陣子她在鏡頭前卻怎麼拍都拍不順，老覺得自己的臉哪裡不對勁。

直播光線讓醜額頭曝了光

「後來有粉絲留言，在直播攝影棚的下照射下，覺得我的額頭凹凸不平，尤其是眉骨變得有點突出，乍看有點像電影〈猩球崛起〉裡的猩猩凱撒……」這番留言讓小V哭笑不得，更殘酷的是，還一堆人附和這位粉絲，這才讓小V認真注意起自己從未好好審視的額頭。

「額頭又稱天庭，在面相中最被重視的部位，但在醫美領域中卻常常忽略了額頭的重要性。」高雄沐妍時尚美學診所蔡秉諺醫師表示，額頭在臉上佔的面積最大，很多臉部表情都會牽動到，近來直播熱潮崛起，很多直播主都會在鏡頭前站得很近，雖然五官精緻立體很吸睛，但額頭不夠飽滿、有過多皺紋就會顯出老態。「再加上疫情爆發人人戴上口罩，臉一遮，只露出有瑕疵的額頭，更讓人越看越不順眼，所以近期有不少人到診所來諮詢微整豐額。」

額頭可以用微整形來挽救嗎？

蔡秉諺醫師說當然可以，醫美診所所使用的填充物很多，像玻尿酸、膠原蛋白或是近期廣受討論的洢蓮絲Ellanse等等，都可以用於豐額。「不過，施打的醫師對填充物特性的掌握、經驗值、對解剖學認識及美學素養，相形重要！

身為整形外科專科醫師，對人體結構十分了解的蔡秉諺醫師提醒，額頭表皮離頭骨很近，每個人的原生結構都不同，填補填充物時需熟悉人體結構。「打太多、打太少都不行，注射的部位不對，都會讓額頭顯得凹凸不平，而且不同的填充物特性不同，要用鈍針、細針，打多深打多淺、打多少，都是需要非常精確的判斷。」

而該選擇哪一種填充物？蔡秉諺醫師有獨到見解。「在醫美領域中，微整形填充算是常見也廣被求美者接受的療程，所以填充物經常推陳出新，最近最常被討論的洢蓮絲，就是能刺激自己生成膠原蛋白的填充物，換言之，不是只有填凹補凹，打進去能刺激身體自己產生填充物，延長術後維持度，以最自然的方式呈現。」

額頭是臉上面積最大的部位 ，一旦顯得暗沈、凹陷 ，整個人的氣色及運勢都受到影響 。圖右為豐額之後的效果 。(圖為沐妍時尚美學診所提供)
額頭是臉上面積最大的部位 ，一旦顯得暗沈、凹陷 ，整個人的氣色及運勢都受到影響 。圖右為豐額之後的效果 。(圖為沐妍時尚美學診所提供)

身為洢蓮絲『亞太地區講師』的蔡秉諺醫師，對洢蓮絲有深入研究及豐富的施打經驗。洢蓮絲的主要成份是PCL微型晶球（Polycaprolactone聚己內酯）可刺激膠原蛋白增生 ，其所含CMC凝膠體能提供及時的填充及皺紋修補，已被廣泛應用於各種商用醫療，同時刺激膠原增生使肌膚更加飽滿彈性，很適合用在填補額頭等需精雕舖底的部位。

蔡秉諺醫師為洢蓮絲『亞太地區講師』，對洢蓮絲有深入研究及豐富的施打經驗。(圖為沐妍時尚美學診所提供)
蔡秉諺醫師為洢蓮絲『亞太地區講師』，對洢蓮絲有深入研究及豐富的施打經驗。(圖為沐妍時尚美學診所提供)

沐妍時尚美學診所蔡秉諺醫師補充建議：有額頭困擾的求美者可以施打，讓額頭隨時保持光潔飽滿，給人容光煥發、運勢大旺的印象，尤其是經常需要在鏡頭前直播的人，更需要讓額頭呈現圓潤感。蔡秉諺醫師叮嚀，要慎選有豐富整形外科經驗、了解填充物特性的醫師，才能讓優質填充物展現出絕佳效果 。

整形外科專科醫師 院長蔡秉諺

│學經歷│

●台灣整形外科專科醫師

●台灣美容外科醫學會會員

●美國整形外科醫學會會員

●國際美容外科醫學會(ISAPS)會員

●洢蓮絲(Ellanse)亞太區教育訓練講師

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