快訊

台中計程車司機割喉案凶嫌落網 警6小時逮到人

影／北市松山區餐廳大火 未營業火勢已控制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高效保養完美鎖齡 名媛貴婦都用這招

聯合新聞網 / 整形達人
術前評估和詳盡溝通很重要，建議尋找合格認證、經驗豐富的醫師。
術前評估和詳盡溝通很重要，建議尋找合格認證、經驗豐富的醫師。

前幾天小天后蔡依林剛過40歲的生日，堂堂邁入熟女大關，但她看起來仍像個活力充沛的美少女，讓人欽羨不已。人人都想像大明星般有永不凋謝的青春容顏，讓人好奇的是，連藝人都能在忙碌生活、爆滿工作檔期中駐顏有術，到底有哪些「不能說」的抗老秘密呢？

什麼療程都做過 效果卻沒別人好？

「歲月是公平的，地心引力也是，肌膚要抵擋紫外線傷害、日漸下垂的肌膚、流失的膠原蛋白，需要用對方法才能達到鎖齡願望。醫學美容發展蒸蒸日上，求美者也對抗老都有基本概念，但我也發現很多人完全不知道自己的肌膚問題該用哪種療程，常常走了不少冤枉路。」美麗爾診所院長陳美齡醫師說。

陳美齡院長說，過去那種有皺紋就抹平、有凹陷就填補的醫美觀念，已經慢慢改變。「所謂的pillow face、枕頭臉，是指醫美後臉部像麵包超人那樣兩頰鼓鼓的，雖說表皮細紋全消失、臉也緊實了，但塑膠感讓美感盡失，求美者花錢做醫美希望換得美麗，卻反倒變得不自然。」

陳美齡院長認為，最理想的醫美微整應該是「看不出做了什麼卻變美」，時時刻刻自然散發好膚質，就像內建美肌軟體般。但要怎麼做才能這麼自然？以針劑來說，可注射原蛋白增生劑、玻尿酸、肉毒桿菌等，儀器類可選擇電波、音波或皮秒等，不過治療功能不同需視情況選擇，其中，膠原蛋白增生劑主要是透過刺激自體膠原蛋白增生，效果更加自然持久。

打這一針 可以美兩年?

「膠原蛋白增生劑的優點是啟動體內膠原蛋白增生的開關，打完針劑後皮下的膠原蛋白會持續湧現，豐潤基底，即使打進去的膠原蛋白逐漸代謝吸收，但新生的膠原蛋白會補上，效果持續。」

陳美齡院長也強調，膠原蛋白增生劑選擇很多，有些含有填充劑成分，如果醫師下針部位、劑量控制得不對，還是會有變成塑膠臉、凹凸不平等風險。「做過功課的求美者應該都熟知來自歐洲的童妍針，上市逾20年累積無數臨床試驗與醫師經驗，效果與安全性受到醫界證實，也是頂端消費者的微整首選，童妍針獨特之處在於100%不含填充劑，透過高端製成科技去除不必要的右旋，保留能夠刺激最多膠原蛋白的左旋，製成聚左旋乳酸青春微粒，能在肌底持續刺激自體膠原蛋白增生，注射後無恢復其且完全無需忍受人工美的僵化過程，注入後瞬間開啟肌齡倒轉的機制，最長可達25個月以上，體內膠原蛋白都能自然生成，維持肌膚豐潤，還能同時活化肌膚組織微血管，改善整體膚質，療程後肌膚更為粉嫩透亮。」

慎選醫師診所 讓美麗安心又持久

童妍針效果能夠維持2年，等於是兩年來天天都在為肌膚注入新生膠原蛋白，不僅不需頻繁回診，美麗效果更能持續加持。「剛打完第一個月，膚況有感改善；第二個月體內膠原蛋白開始增生；第三個月達到九成以上效果並維持。」陳美齡院長分享臨床經驗。「注射童妍針時，我會視求美者臉上瑕疵來調整下針部位及劑量，打表淺一點可除細紋、打深層一點改善凹陷，提升拉提效果，讓輪廓線條明顯，之後等童妍針刺激膠原蛋白增生的功能發揮，效果會最自然、完全沒有微整尷尬的過度期。」

童妍針是目前最夯的保養療程，貴婦名媛爭相指定使用，不過陳院長叮嚀，還是需要透過專業醫師純熟技術與經驗，才能完美展現童妍針的效果，想施打的求美者要慎選合法有信譽的診所及醫師，認明是歐洲原廠製造的正貨，才能美得安心又有效。

陳美齡醫師

美麗爾醫美機構 執行長

忠孝美麗爾診所 院長

敦南諾貝爾眼科診所 院長

■中華民國眼科專科醫師

■台灣微整形美容醫學會 理事長

■台北市醫師公會 監事

■中華民國美容醫學會 理事

■中華民國醫用雷射醫學會 理事

■台灣眼整形美容重建手術醫學會 理事

醫療專長

■眼部整形

■光電儀器治療

■注射微整 (玻尿酸、肉毒桿菌、晶亮瓷、

Sculptra 3D聚左旋乳酸、埋線拉提、水光槍)

延伸閱讀

雙美三款醫美產品 獲兩岸認證

膠原蛋白注射 全方位改善老化肌

雙美斥資1.8億 台南建廠

醫材極端值可能翻盤？健保署籲醫學會自己跟會員講清楚

相關新聞

高效保養完美鎖齡 名媛貴婦都用這招

人人都想像大明星般有永不凋謝的青春容顏，讓人好奇的是，連藝人都能在忙碌生活、爆滿工作檔期中駐顏有術，到底有哪些「不能說」的抗老秘密呢？

2020第二屆金線獎 百萬獎金百位醫師火力對決 年度線雕拉提盛事

2020 第二屆金線獎頒獎典禮，於9月13日台北格萊天漾大飯店盛大舉行，金線獎宗旨為推動線雕技術發展、提倡醫師在線雕應用創新和推廣、相互交流，共同推動線雕技術創新及精髓。

微創「隱痕腹直肌修復」解決媽咪們身材走樣的困擾

符合心中理想的身材，是人類從古至今不變的嚮往，但對於女性朋友來說，結婚後才真正迎接挑戰，許多媽媽在生完孩子後，常因為身材走樣傷透腦筋，雖然產後肚子瘦下來卻還是凸凸的，更只能看著照片感慨歲月一去不復返。

台中人氣診所開設胃鏡減重門診 減重無需住院動刀

利用無痛胃鏡檢查進行胃內肉毒桿菌注射方式，透過降低食慾、減少食量、搭配適量運動以及專業營養師飲食建議，以利達到控制體重的目的

報復性旅遊飲食身體好負擔？

草本淨酵飲透過專利技術將39種天然蔬果裝在一小包中，涵蓋了每日需補充的五色蔬果、微量元素及酵素，草本植物膳食纖維含量也高達65%，可以協助腸道蠕動及排便；無添加色素、香料、防腐劑，並通過672項SGS的測試標準

沒有最完美 只有最適合 AI大數據保養正夯

理想的保養就此實現！發現從每個人肌膚中「八個數值為主軸，分別為：油脂、保濕、敏感、角質、毛孔、彈性、斑點、紋路」，SD利用八大數值，肌膚可隨時依照數據的調整，推薦所需保養品。

第二屆金線獎12強複賽 角逐爭勝 9月搶攻百萬決戰殿堂

金線獎宗旨在於聚集線雕技術的前沿應用，提倡醫師在線雕應用方面的創新和推廣

拉提新寵兒 自然緊緻3D立體弧度線面面俱到

埋線拉提在美容醫師的手中，確實能創造求美者想要的青春臉形，且效果自然，恢復期快，成為許多求美者的拉提首選

是什麼找回膠原蛋白的方法 讓女人們一試成主顧

洢蓮絲(原文ellanse) 主要作用成分為CMC凝膠、聚己內酯（PLC），是一種同時具有填充、塑型及持久刺激膠原蛋白再生的醫美填充劑，擁有CE認證、同時也榮獲2011歐洲皮膚注射劑創新科技大獎的一款針劑。

複合式療程打造精緻臉龐正夯

雙重拉提作用，拉堤出你的下頷線條，並且利用玻尿酸注射讓下巴變得更立體平順，還你一張自然無缺的臉龐~~拜訪親友讓你有開運好臉型~~

素顏上鏡沒在怕 網美絕招大公開

我相信每個年齡層有每個年齡層的美，也不是一定說要讓自己看起來跟實際年齡差很多才叫真的美，只不過我想追求的是讓自己賞心悅目，想想適當地尋求科學安全的方式，讓自己的狀態看起來好一些又何嘗不是好事呢！

熱門新聞

高效保養完美鎖齡 名媛貴婦都用這招

SOS拯救混凝土之獸！粗獷主義建築展

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。