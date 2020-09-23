高效保養完美鎖齡 名媛貴婦都用這招

前幾天小天后蔡依林剛過40歲的生日，堂堂邁入熟女大關，但她看起來仍像個活力充沛的美少女，讓人欽羨不已。人人都想像大明星般有永不凋謝的青春容顏，讓人好奇的是，連藝人都能在忙碌生活、爆滿工作檔期中駐顏有術，到底有哪些「不能說」的抗老秘密呢？

什麼療程都做過 效果卻沒別人好？

「歲月是公平的，地心引力也是，肌膚要抵擋紫外線傷害、日漸下垂的肌膚、流失的膠原蛋白，需要用對方法才能達到鎖齡願望。醫學美容發展蒸蒸日上，求美者也對抗老都有基本概念，但我也發現很多人完全不知道自己的肌膚問題該用哪種療程，常常走了不少冤枉路。」美麗爾診所院長陳美齡醫師說。

陳美齡院長說，過去那種有皺紋就抹平、有凹陷就填補的醫美觀念，已經慢慢改變。「所謂的pillow face、枕頭臉，是指醫美後臉部像麵包超人那樣兩頰鼓鼓的，雖說表皮細紋全消失、臉也緊實了，但塑膠感讓美感盡失，求美者花錢做醫美希望換得美麗，卻反倒變得不自然。」

陳美齡院長認為，最理想的醫美微整應該是「看不出做了什麼卻變美」，時時刻刻自然散發好膚質，就像內建美肌軟體般。但要怎麼做才能這麼自然？以針劑來說，可注射原蛋白增生劑、玻尿酸、肉毒桿菌等，儀器類可選擇電波、音波或皮秒等，不過治療功能不同需視情況選擇，其中，膠原蛋白增生劑主要是透過刺激自體膠原蛋白增生，效果更加自然持久。

打這一針 可以美兩年?

「膠原蛋白增生劑的優點是啟動體內膠原蛋白增生的開關，打完針劑後皮下的膠原蛋白會持續湧現，豐潤基底，即使打進去的膠原蛋白逐漸代謝吸收，但新生的膠原蛋白會補上，效果持續。」

陳美齡院長也強調，膠原蛋白增生劑選擇很多，有些含有填充劑成分，如果醫師下針部位、劑量控制得不對，還是會有變成塑膠臉、凹凸不平等風險。「做過功課的求美者應該都熟知來自歐洲的童妍針，上市逾20年累積無數臨床試驗與醫師經驗，效果與安全性受到醫界證實，也是頂端消費者的微整首選，童妍針獨特之處在於100%不含填充劑，透過高端製成科技去除不必要的右旋，保留能夠刺激最多膠原蛋白的左旋，製成聚左旋乳酸青春微粒，能在肌底持續刺激自體膠原蛋白增生，注射後無恢復其且完全無需忍受人工美的僵化過程，注入後瞬間開啟肌齡倒轉的機制，最長可達25個月以上，體內膠原蛋白都能自然生成，維持肌膚豐潤，還能同時活化肌膚組織微血管，改善整體膚質，療程後肌膚更為粉嫩透亮。」

慎選醫師診所 讓美麗安心又持久

童妍針效果能夠維持2年，等於是兩年來天天都在為肌膚注入新生膠原蛋白，不僅不需頻繁回診，美麗效果更能持續加持。「剛打完第一個月，膚況有感改善；第二個月體內膠原蛋白開始增生；第三個月達到九成以上效果並維持。」陳美齡院長分享臨床經驗。「注射童妍針時，我會視求美者臉上瑕疵來調整下針部位及劑量，打表淺一點可除細紋、打深層一點改善凹陷，提升拉提效果，讓輪廓線條明顯，之後等童妍針刺激膠原蛋白增生的功能發揮，效果會最自然、完全沒有微整尷尬的過度期。」

童妍針是目前最夯的保養療程，貴婦名媛爭相指定使用，不過陳院長叮嚀，還是需要透過專業醫師純熟技術與經驗，才能完美展現童妍針的效果，想施打的求美者要慎選合法有信譽的診所及醫師，認明是歐洲原廠製造的正貨，才能美得安心又有效。

陳美齡醫師

美麗爾醫美機構 執行長

忠孝美麗爾診所 院長

敦南諾貝爾眼科診所 院長

■中華民國眼科專科醫師

■台灣微整形美容醫學會 理事長

■台北市醫師公會 監事

■中華民國美容醫學會 理事

■中華民國醫用雷射醫學會 理事

■台灣眼整形美容重建手術醫學會 理事

醫療專長

■眼部整形

■光電儀器治療

■注射微整 (玻尿酸、肉毒桿菌、晶亮瓷、

Sculptra 3D聚左旋乳酸、埋線拉提、水光槍)