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2020第二屆金線獎 百萬獎金百位醫師火力對決 年度線雕拉提盛事

聯合新聞網 / 整形達人
左起：晶鑽生醫總經理謝佳憲、台北市長副長黃珊珊及晶鑽生醫董事長賴柏如
左起：晶鑽生醫總經理謝佳憲、台北市長副長黃珊珊及晶鑽生醫董事長賴柏如

2020 第二屆金線獎頒獎典禮，於9月13日台北格萊天漾大飯店盛大舉行，金線獎宗旨為推動線雕技術發展、提倡醫師在線雕應用創新和推廣、相互交流，共同推動線雕技術創新及精髓。頒獎典禮受到台灣及對岸醫界與媒體重大關注，主辦單位晶鑽生醫特別邀約台北市副市長 黃珊珊、桃園市長鄭文燦當天函電賀、花籃、兩岸政商、企業家等出席本屆盛典，活動倍增光彩！

左起：台北市副市長黃珊珊及晶鑽生醫總經理謝佳憲
左起：台北市副市長黃珊珊及晶鑽生醫總經理謝佳憲

「金線獎頒獎典禮」堪稱是醫學美容線雕拉提領域最具權威的亞洲盛事，此次頒獎典禮盛會，更邀請到金馬獎聶雲擔任主持人、台灣之光林育羣演出，讓此次典禮星光熠熠又不失專業隆重。主辦單位晶鑽生醫為推廣抗衰老不遺餘力，從第一屆300多位醫師報名，第二屆爆增為將近500位醫師共同參與。典禮一開始，晶鑽生醫總經理謝佳憲針對此次活動表示：「抗衰老始終是眾所關心的議題，特別是線性拉提是跨世代創新，一路以來，自主性研發線材，我相信只要用心就能把事做到最好」；緊接著黃珊珊副市長表示：「疫情影響下，更顯台灣醫療技術發達，很開心看到台灣醫療成長，市府會持續支持，台灣自主研發且優秀的醫療科技」。透過金線獎串起醫師間的技術良性競爭更突破及創新，在時勢的前面取得多面向的先機。

第二屆金線獎主持人聶雲及特別嘉賓林育羣演出
第二屆金線獎主持人聶雲及特別嘉賓林育羣演出

典禮中，致上謝意特此頒發評審獎，從初賽、複賽一路到決賽的程賽，幕後八位重要的推手，更成就了賽程的完整。下午的頒獎典禮中，最為期待的是前六強醫師立刻發表決賽作品，並簡述規劃理念，現場百位醫師參與現場投票，具有臨場感及公平性的賽事。第二屆金線獎前三名出爐將活動帶入最高潮，此次晶鑽生醫祭出100萬高額獎金，分別為：冠軍徐昊醫師、亞軍張雪峰醫師、季軍李振言醫師，此份殊榮著實得來不易！經過八個月及五個關卡評分：初賽500位作品海選、複賽、決賽、網路投票及活動現場投票。特別一提，此次頒獎典禮特別表揚十大線雕診所，分別為(筆劃排序)：光澤醫美集團、維格醫美集團、愛爾麗醫美集團、君綺醫美集團、晶鑽時尚診所、好萊塢診所、丰雅診所、淨妍診所、首席萊茵診所，推廣線材不遺餘力，搭配定期醫師培訓，帶給消費者更安心、放心的線雕拉提，如同謝佳憲總經理說的「要把每件事做到最好」，完全呈現「提.美.拉.線雕」的完美技術。

第二屆金線獎十大線雕診所表揚頒獎 左起：第二屆冠軍頒獎人王篤行院長及晶鑽生醫賴柏如董事長/亞軍張雪峰醫師、季軍李振言醫師及頒獎人林長熙院長

第二屆金線獎上午為決賽賽程，下午為頒獎典禮。決賽於潮間帶進行，晶鑽生醫邀請八位菁英評審，分別是：王篤行院長、林銘德院長、林長熙院長、彭于賓院長、張光正院長、黃柏瀚院長、金線獎第一屆冠軍許庭嘉醫師、金線獎第二屆亞軍吳詩韻醫師，六強醫師以抽籤方式分配案例並現場實際操作，值得一提，此次決賽「提.美.拉.線雕」搭配玻尿酸填充式針劑做為複合式全臉規劃，線雕拉提猶如鋼筋，將臉部結構奠基；玻尿酸如同水泥，結合臉部張力及立體結構，線雕拉提是指尖上的藝術，將臉部當作藝術品般精雕細琢。

在海峽彼岸的晶鑽生醫總經理謝佳憲，同時出身也是皮膚專科醫師，2014台灣首位創舉自主研發「提.美.拉.線雕」，經歷多年，於2018取得TFDA許可之線材，提.美.拉.(THREAD LIFTING)是目前國內唯一取得認證。晶鑽生醫謝佳憲總經理也毫不保留傳授線雕技術，每月定期舉行醫師培訓，謝佳憲提倡：「優質的線材也需要好的技術，才能創造出好的口碑」。今年九月正式啟動與塑立愛立提線合作，也是目前台灣唯一擁有台灣TFDA及美國FDA雙證認「拉皮適應症」的線材，每個線材有其獨特性，晶鑽生醫超前部署，掌握市場動態，線材運用發展為多元化。

第二屆金線獎線雕頒獎典禮，晶鑽生醫從硬體到謝佳憲總經理帶領每月的醫師培訓的軟體完善，都再次展現，晶鑽生醫藉著穩紮穩打的堅持毫無保留分享技術；值得一提，籌備活動高達八個月之久，典禮中醫師很感謝主辦單位用心舉辨高規格活動，讓醫師在技術層面知名度提升帶動台灣的競爭力，讓晶鑽生醫董事長賴柏如感動不已、眼泛淚光。當天活動也獲醫療界熱烈迴響，頒獎典禮結束後，眾多醫師在會後都久久不願散去，還在熱情的討論中，他們表示參加第二屆金線獎對於線雕拉提的技術、賽式過程收穫非常多。晶鑽生醫獎引領這股風潮流，進一步促進台灣線雕技術讓世界都看見！

晶鑽生醫董事長賴柏如、晶鑽生醫總經理謝佳憲、第二屆金線獎冠軍、亞軍、季軍及菁英評審
晶鑽生醫董事長賴柏如、晶鑽生醫總經理謝佳憲、第二屆金線獎冠軍、亞軍、季軍及菁英評審

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