微創「隱痕腹直肌修復」解決媽咪們身材走樣的困擾

符合心中理想的身材，是人類從古至今不變的嚮往，但對於女性朋友來說，結婚後才真正迎接挑戰，許多媽媽在生完孩子後，常因為身材走樣傷透腦筋，雖然產後肚子瘦下來卻還是凸凸的，更只能看著照片感慨歲月一去不復返。但大家有沒有想過，很多時候無法順利瘦身，竟是受到身體腹直肌鬆脫所影響？本次記者親身走訪渾然天成專業整形外科診所，為讀者一探究竟。

產後肚子凸出回不去 原來是腹直肌鬆了！

渾然天成擁有15年豐富臨床經驗的的黃雯琪醫師表示，腹直肌位於身體腹部，中間以一條腹白線分隔開，由數片肌肉所保護著（俗稱六塊肌的部位），女性朋友在懷孕後，肚皮隨著胎兒的成長逐漸隆起，腹白線就會被撐鬆，兩條腹直肌也會被撐開拉長，此時就很容易發生腹直肌鬆脫現象，即使在產後順利降回之前的體重，肚皮依然會鬆垮垮的，小腹也比之前來得突出，失去緊緻的線條。

黃雯琪醫師進一步補充，腹直肌鬆脫的好發對象是肥胖後急遽瘦下來的男女，其中產後婦女佔了8成以上，由於懷孕期間缺乏運動，產後又要抱小孩，長時間對身體造成很大的壓力，也因此產後女性是最容易發生腹直肌鬆開的高危險群。

腹直肌分離-肚子凸出、消化不良疝氣等症狀 渾然天成整形外科提供

台灣世界級的外科醫美技術：隱痕腹直肌修復 腹部拉皮外最佳的選擇

以「全女醫團隊」的渾然天成，醫師們同樣身兼妻子與母親的雙重角色，能感同身受媽媽們的辛苦，無論產後胸部萎縮下垂、小腹鬆垮、痔瘡加劇、私密處鬆弛等問題，還有產後修身這部分都是團隊非常重視的項目，也因此渾然天成能陪伴女性朋友們走過人生的高低起伏。

關於如何解決腹直肌鬆脫問題，擁有台、美雙證照認證的渾然天成專業整形外科專科楊善淳醫師表示，現在很多患者會選擇進行「隱痕腹直肌修復」，作為微創手術發展出來的技術，醫師會從肚臍上半圈劃出一個單孔傷口，全程使用內視鏡，利用精密的手法把鬆脫的腹直肌做縫合，跟傳統腹部拉皮不同的是，它不用留下長長的疤痕，很適合身材還沒有很走鐘的產後媽媽。

楊善淳醫師進一步解釋，腹直肌修復是透過縫合腹部內部肌肉的方式，來復原肚皮該有的彈性與緊緻，術後就可以改善肚皮鬆垮、垂墜的現象，相對於腹部拉皮來說，是比較針對重點部位進行的局部術式。

另外值得一提的是，腹部拉皮也可以一併處理腹直肌被撐開的情形，但很多患者對於腹部拉皮有心理上的抗拒，他們會擔心手術進行時間較長（風險可能較高）、疤痕也可能比較明顯，此時腹直肌修復就成了最理想的選擇。

至於肚皮鬆弛比較嚴重的個案，醫師還是會建議進行腹部拉皮，但如果問題並不是那麼嚴重，隱痕腹直肌修復具備傷口與疤痕小、恢復速度快的特性，還避開了腹部拉皮對患者心理上的負擔，因此成為現代許多人求助腹直肌分離問題時的首選。

隱痕腹直肌修復-疤痕隱形、腹肌緊實馬甲線 渾然天成整形外科提供

腹直肌鬆脫放著不管 會發生哪些狀況

在業界深耕10餘年的渾然天成整形外科專科歐冠彣醫師說明，從外觀上來看，腹直肌鬆脫的人腰身不明顯，上腹突起也比較難找到合身的衣服穿；從生理層面而言，腹直肌鬆脫容易形成疝氣（腹腔內的器官或組織脫離至不正常的位置），也容易有吃一點東西就很撐、或是吃飽飯後肚子突出的情形，這些都必須正視，而「單孔腹直肌修復」或者常見到的「腹部拉皮」手術，都可以有效解決問題。

對比業界普遍使用腹部拉皮處理，渾然天成醫療團隊能針對腹直肌部位進行微創修復手術，把對身體與心理的負擔降低，一樣能得到理想的成效。在渾然天成有黃雯琪、楊善淳、歐冠彣三位專業的整形外科醫師能進行單孔腹直肌修復手術，長時間以來收到許多客戶的好評，滿意度高達9成以上，作為一日手術，患者只需在麻醉專科醫師全程照護下，在舒眠麻醉中休息90至120分鐘，退麻醉後就完成術式，並可快速回歸日常生活，術後調養部分除了基本的避免提重物外，還要注意兩個禮拜不能運動、並穿一個月左右的束腹做保護，就可找回過去緊緻腰身和身體曲線。

隱痕腹直肌修復合併肚臍隆乳、修肚臍案例 渾然天成整形外科提供

為了身材走樣而煩惱 您需要堅強後盾

無論是瘦但腹部凸出、或肚子肥大的人、急遽瘦身帶來胸部消風下垂、小腹鬆垮等女性生產後常發生的問題，很多情況是多努力控制飲食、多健身運動都難以復原的，面對各式隆乳提乳、腹部拉皮等需求的諮詢，醫師們一直在思考什麼是對大家最好的，這也是她們為何重視「單孔腹直肌修復」術式的原因。

作為主任級全女醫療團隊，總院長陳淑賢整形外科醫師帶領著一群有共同信念的工作夥伴，秉持「老鷹的眼睛、獅子的心、媽媽的手」，打造出一個溫暖專業度並俱的舒適看診空間，且都會針對個人情況與需求給出適合的量身建議。