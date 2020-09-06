快訊

港警：多人涉九龍非法集會 民主派梁國雄等人被捕

一張圖看天氣！下周兩段變化雨區擴大 海神颱風帶長浪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中人氣診所開設胃鏡減重門診 減重無需住院動刀

聯合新聞網 / 整形達人

現代人生活忙碌，暴飲暴食等不良飲食習慣容易造成肥胖問題，體重控制成為國人不可忽視的議題。台中晨悅診所開設胃鏡減重門診，利用無痛胃鏡檢查進行胃內肉毒桿菌注射方式，透過降低食慾、減少食量、搭配適量運動以及專業營養師飲食建議，以利達到控制體重的目的，整體療程時間短、免開刀、無需住院、安全性高，成為近年來各種胃鏡減重方式討論的新焦點。

胃內肉毒桿菌注射的減重原理為何？

台中晨悅診所腸胃科周育德醫師表示，利用無痛胃鏡檢查過程，在胃內肌肉施打適量肉毒桿菌，可使胃部肌肉麻痺，減緩胃蠕動，延長胃內食物的排空消化時間，進而抑制食慾，當食慾受到抑制後，配合專業飲養師的每日飲食建議，進行個人飲食習慣的調整，當有了良好的飲食習慣，再加上適量的運動，體重控制將不再是難以實現的夢想。

胃內肉毒桿菌注射與胃切除或胃水球療程，有何不同？

胃鏡減重方式很多，其中傳統胃切除減重，是將胃切除縮小，術後須住院，且胃部永久縮小無法復原；胃內水球減重，是藉由在胃內置放矽質球以達到控制胃納量，但矽質球會對胃內部產生壓迫，造成胃潰瘍、噁心、嘔吐等不適，必須一段時間後二次手術將矽質球取出；胃內肉毒桿菌注射相較於胃切除和胃水球此兩者的差異，主要在於療程時間短（約30分鐘左右），過程溫和輕鬆且恢復期短（約2小時後即可正常飲食）、無須住院、安全性相對較高、副作用較低、且沒有破壞器官造成不可逆的狀態，可以說是近年來各種胃鏡減重方式中頗受青睞的新選擇。

胃鏡減重療程有什麼應特別注意事項嗎?

任何療程的選擇都須注意「完整術前評估」與「專業醫師操作」。建議療程前應進行完整的醫師諮詢，其中安排完善的血液、X光和腹部超音波等相關檢查，都可有效幫助醫師評估療程妥適性。另外，也建議應尋求有腸胃專科醫師以及麻醉專科醫師通力合作之專業醫護團隊執行療程，不但可降低手術風險，安全更有保障。

胃內肉毒桿菌注射禁忌症為胃潰瘍者、有胃腫瘤、胃出血者、免疫疾病者皆不適合進行此療程。

另外提供健檢與醫美服務打造由內到外全方位照顧新選擇！

台中晨悅診所經理表示，除了有專業腸胃科醫師以及麻醉醫護團隊能為民眾提供安心的胃鏡減重療程外，同時在健康檢查以及醫學美容兩大領域也有專業醫護團隊為民眾提供多元的醫療服務。

延伸閱讀

168間歇性斷食反變胖？ 那是因為大多數人都犯了這2個錯

「令和大叔」將主導台日關係！每天做200次仰臥起坐、4個月減重14公斤 他究竟是誰？

胖到90公斤還有脂肪肝 新竹馬偕減重中心讓她半年瘦了三分之一

最受海外喜愛演員榜！宋慧喬第二，全智賢第八，孫藝真與玄彬落榜，人氣冠軍是他

相關新聞

台中人氣診所開設胃鏡減重門診 減重無需住院動刀

利用無痛胃鏡檢查進行胃內肉毒桿菌注射方式，透過降低食慾、減少食量、搭配適量運動以及專業營養師飲食建議，以利達到控制體重的目的

報復性旅遊飲食身體好負擔？

草本淨酵飲透過專利技術將39種天然蔬果裝在一小包中，涵蓋了每日需補充的五色蔬果、微量元素及酵素，草本植物膳食纖維含量也高達65%，可以協助腸道蠕動及排便；無添加色素、香料、防腐劑，並通過672項SGS的測試標準

沒有最完美 只有最適合 AI大數據保養正夯

理想的保養就此實現！發現從每個人肌膚中「八個數值為主軸，分別為：油脂、保濕、敏感、角質、毛孔、彈性、斑點、紋路」，SD利用八大數值，肌膚可隨時依照數據的調整，推薦所需保養品。

第二屆金線獎12強複賽 角逐爭勝 9月搶攻百萬決戰殿堂

金線獎宗旨在於聚集線雕技術的前沿應用，提倡醫師在線雕應用方面的創新和推廣

拉提新寵兒 自然緊緻3D立體弧度線面面俱到

埋線拉提在美容醫師的手中，確實能創造求美者想要的青春臉形，且效果自然，恢復期快，成為許多求美者的拉提首選

是什麼找回膠原蛋白的方法 讓女人們一試成主顧

洢蓮絲(原文ellanse) 主要作用成分為CMC凝膠、聚己內酯（PLC），是一種同時具有填充、塑型及持久刺激膠原蛋白再生的醫美填充劑，擁有CE認證、同時也榮獲2011歐洲皮膚注射劑創新科技大獎的一款針劑。

複合式療程打造精緻臉龐正夯

雙重拉提作用，拉堤出你的下頷線條，並且利用玻尿酸注射讓下巴變得更立體平順，還你一張自然無缺的臉龐~~拜訪親友讓你有開運好臉型~~

素顏上鏡沒在怕 網美絕招大公開

我相信每個年齡層有每個年齡層的美，也不是一定說要讓自己看起來跟實際年齡差很多才叫真的美，只不過我想追求的是讓自己賞心悅目，想想適當地尋求科學安全的方式，讓自己的狀態看起來好一些又何嘗不是好事呢！

熱門新聞

英倫風情的瑰麗典雅 香港個性化酒店

台中人氣診所開設胃鏡減重門診 減重無需住院動刀

Creativity New Realm Office 創意˙新境界

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。