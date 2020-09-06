台中人氣診所開設胃鏡減重門診 減重無需住院動刀

現代人生活忙碌，暴飲暴食等不良飲食習慣容易造成肥胖問題，體重控制成為國人不可忽視的議題。台中晨悅診所開設胃鏡減重門診，利用無痛胃鏡檢查進行胃內肉毒桿菌注射方式，透過降低食慾、減少食量、搭配適量運動以及專業營養師飲食建議，以利達到控制體重的目的，整體療程時間短、免開刀、無需住院、安全性高，成為近年來各種胃鏡減重方式討論的新焦點。

胃內肉毒桿菌注射的減重原理為何？

台中晨悅診所腸胃科周育德醫師表示，利用無痛胃鏡檢查過程，在胃內肌肉施打適量肉毒桿菌，可使胃部肌肉麻痺，減緩胃蠕動，延長胃內食物的排空消化時間，進而抑制食慾，當食慾受到抑制後，配合專業飲養師的每日飲食建議，進行個人飲食習慣的調整，當有了良好的飲食習慣，再加上適量的運動，體重控制將不再是難以實現的夢想。

胃內肉毒桿菌注射與胃切除或胃水球療程，有何不同？

胃鏡減重方式很多，其中傳統胃切除減重，是將胃切除縮小，術後須住院，且胃部永久縮小無法復原；胃內水球減重，是藉由在胃內置放矽質球以達到控制胃納量，但矽質球會對胃內部產生壓迫，造成胃潰瘍、噁心、嘔吐等不適，必須一段時間後二次手術將矽質球取出；胃內肉毒桿菌注射相較於胃切除和胃水球此兩者的差異，主要在於療程時間短（約30分鐘左右），過程溫和輕鬆且恢復期短（約2小時後即可正常飲食）、無須住院、安全性相對較高、副作用較低、且沒有破壞器官造成不可逆的狀態，可以說是近年來各種胃鏡減重方式中頗受青睞的新選擇。

胃鏡減重療程有什麼應特別注意事項嗎?

任何療程的選擇都須注意「完整術前評估」與「專業醫師操作」。建議療程前應進行完整的醫師諮詢，其中安排完善的血液、X光和腹部超音波等相關檢查，都可有效幫助醫師評估療程妥適性。另外，也建議應尋求有腸胃專科醫師以及麻醉專科醫師通力合作之專業醫護團隊執行療程，不但可降低手術風險，安全更有保障。

胃內肉毒桿菌注射禁忌症為胃潰瘍者、有胃腫瘤、胃出血者、免疫疾病者皆不適合進行此療程。

另外提供健檢與醫美服務打造由內到外全方位照顧新選擇！

台中晨悅診所經理表示，除了有專業腸胃科醫師以及麻醉醫護團隊能為民眾提供安心的胃鏡減重療程外，同時在健康檢查以及醫學美容兩大領域也有專業醫護團隊為民眾提供多元的醫療服務。