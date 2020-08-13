報復性旅遊飲食身體好負擔？

今年新冠肺炎疫情全球延燒，旅遊團出入境全面暫停，近二個月國內疫情逐漸趨緩，又適逢暑假旅遊旺季，在家防疫悶壞的民眾紛紛出籠，除了報復性旅遊也容易過度飲食。外出旅遊難免飲食控制不當，蔬果與肉類的攝取比例不均，容易對腸道造成負擔，可能會引起便秘。若想快速輕鬆補充一日所需蔬果，同時兼具美味及健康，草本淨酵飲不外乎是促進腸道健康的好選擇。

由王朝輝醫師領軍醫師及營養師團隊，耗時三年研發的草本淨酵飲，草本淨酵飲透過專利技術將39種天然蔬果裝在一小包中，涵蓋了每日需補充的五色蔬果、微量元素及酵素，草本植物膳食纖維含量也高達65%，可以協助腸道蠕動及排便；無添加色素、香料、防腐劑，並通過672項SGS的測試標準，王醫師表示：「為的是要確保消費者吃進去安心，同時也對身體健康有益」。因此就算出遊飲食不均衡導致便祕，也能輕鬆解套，沒有年齡、體質的限制，還能促進代謝。草本淨酵飲小小一包方便隨身攜帶，即使是工作出差、外出旅遊或是三餐飲食不均衡的外食族都能夠輕鬆補充蔬果精華。另外王醫師特別強調，許多人對蔬菜補充產品有刻板印象，擔心味道不佳、不敢飲用，因此也相當注重草本淨酵飲的風味，把味道研發的如同抹茶一般清爽順口，加入任何飲品與餐點都不影響其風味。

出遊紓解壓力的同時，暴飲暴食也會導致便秘、腸胃代謝不佳。而代謝不佳連帶會影響到健康與皮膚狀況。補充足夠的蔬果營養除了顧到體內環保，更能養出好膚質。即便疫情趨緩，也要保持身體在最佳狀態，增強免疫力。