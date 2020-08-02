沒有最完美 只有最適合 AI大數據保養正夯

科技日新月異，似乎一夜之間，大數據套入就變成產業中最時髦的詞彙！跟各位分享，首先，大數據不是什麼完完全全的新生事物，Google search就是一個典型的大數據運用，根據客戶的需求，Google實時從全球海量的數字資產中快速找出「最貼近」你想要的答案，就是一個最典型的大數據服務；2019年開始，S+DIAMOND鑽美姬也已經加入AI大數據行列！

品牌創辦人、同時也是皮膚專科謝佳憲醫師，醫美保養中，已經深耕10多年，「保養品，到底是什麼？身為一個皮膚科醫生，我不斷的在問自己這個問題…太多的廣告，太多的行銷包裝，已經讓我們失去了判斷能力，只好人云亦云，隨波逐流，即便隱約知道這是不對的，仍然不由自主的投入各種奇巧、花俏的廣告包裝懷抱。」謝佳憲不斷反思這個問題。

發現早期大家在術後照顧這塊資訊非常薄弱。相信科學數據的他，總是有一個疑問「為什麼大家總是憑感覺在保養？」所以，在這期間收集了百萬人的數據，了解各種肌膚狀況，可以完整追蹤大數據及產品反饋率。

用於醫美客人的術後照護與居家保養，因此在確認品質與安全性都接近完美的前提下，我們才敢將產品推出市場，給普羅大眾使用，並在十年之中，收集使用後反饋，調整內容，慢慢的一點一滴累積了大量數據。創辦人並表示：「相較於一些創立才一兩年，靠著廣告操作而瞬間爆红的品牌，我不後悔多花了這麼多時間，因為我的內心，是很踏實、誠信在與每位肌膚做溝通！」

理想的保養就此實現！發現從每個人肌膚中「八個數值為主軸，分別為：油脂、保濕、敏感、角質、毛孔、彈性、斑點、紋路」，SD利用八大數值，肌膚可隨時依照數據的調整，推薦所需保養品，並建立保養資料庫，讓您更了解自身的真正需要，以智能數值的依據取代傳統肉眼「憑感覺」的保養模式。

智能保養的問世，讓很多人趨之若鶩且躍躍欲試！S+DIAMOND依照大數據保養是強調「與肌膚溝通」，數據不能解決所有問題，它能讓你做出相對準確的決策，透過肌膚檢測，比對數據結果最直觀的肌膚反饋，會依照現在肌膚所需要的保養品所配對，與其量身訂作對於肌膚的關鍵字：「需求」。

2020年全球旗艦館正式成立，擁有進口芬蘭肌膚檢測儀，透過檢測就像肌膚說話一樣，數值告訴你真正的答案，就像鑰匙解鎖一樣的精準，開啟理性與肌膚溝通的管道，讓保養突破盲點，大數據保養品不會讓你再誤解保養品，比客製化更了解你，就像命中紅心般的精準，滾動一波保養界的新風向求，聰明的你要用聰明的方法找回美麗。

S+DIAMOND五大領先：

領先一：第一家以AI數據統整並且研發、生產保養品

領先二：運用Dr.AI獨家成份，將保養品更多元化呈現

領先三：追求精準保養提供肌膚有效的安全品質

領先四：智能AI為基礎、創新為目標，在保養品領域追求卓越的精神

領先五：同時廣泛收集消費者意見，進行產品的升級與優化