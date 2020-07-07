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第二屆金線獎12強複賽 角逐爭勝 9月搶攻百萬決戰殿堂

聯合新聞網 / 整形達人
第二屆金線獎複賽評審，右起 楊弘旭院長、晶鑽生醫總經理謝佳憲、王篤行院長、曾文尚院長 / 照片晶鑽生醫提供
第二屆金線獎複賽評審，右起 楊弘旭院長、晶鑽生醫總經理謝佳憲、王篤行院長、曾文尚院長 / 照片晶鑽生醫提供

2020第二屆金線獎複賽，於7月5日晶鑽生醫潮間帶，圓滿落幕。此次活動由晶鑽生醫主辦，金線獎宗旨在於聚集線雕技術的前沿應用，提倡醫師在線雕應用方面的創新和推廣，共同交流進步，共同推動線雕技術的發展！

第二屆參與熱度不減反增，從第一屆的300名醫師，增加為至500名兩岸三地菁英醫師報名，競爭激烈從百大醫師中選出前12強。此次複賽活動幕後推手，有晶鑽生醫謝佳憲總經理及三位評審：王篤行院長、曾文尚院長及楊弘旭院長，為當日複賽選出前六強，將於9月13日格萊天漾飯店決選；前12強醫師分別為：方柏棠醫師、黃傑醫師、吳旻修醫師、張雪峰醫師、曾裕凱醫師、徐昊醫師、羅景家醫師、洪睿醫師、林君曄醫師、曾志閔醫師、李振言醫師、林聖山醫師，能從500名醫師中脫穎而出，實屬不易，複賽當天並特頒發榮耀獎狀以資表揚，其肯定技術及成就。

第二屆金線獎複賽評審，右起方柏棠醫師、吳旻修醫師、晶鑽生醫總經理謝佳憲、黃傑醫師、張雪峰醫師 / 照片晶鑽生醫提供
第二屆金線獎複賽評審，右起方柏棠醫師、吳旻修醫師、晶鑽生醫總經理謝佳憲、黃傑醫師、張雪峰醫師 / 照片晶鑽生醫提供

第二屆金線獎複賽，右起徐昊醫師、曾裕凱醫師、王篤行院長、羅景家醫師 / 照片晶鑽生醫提供
第二屆金線獎複賽，右起徐昊醫師、曾裕凱醫師、王篤行院長、羅景家醫師 / 照片晶鑽生醫提供

第二屆金線獎複賽，右起李振言醫師、林君曄醫師、曾文尚院長、洪睿醫師 / 照片晶鑽生醫提供
第二屆金線獎複賽，右起李振言醫師、林君曄醫師、曾文尚院長、洪睿醫師 / 照片晶鑽生醫提供

第二屆金線獎複賽評審，右起林聖山醫師、楊弘旭院長、曾志閎醫師 / 照片晶鑽生醫提供
第二屆金線獎複賽評審，右起林聖山醫師、楊弘旭院長、曾志閎醫師 / 照片晶鑽生醫提供

「線雕」是跨時代的新技術，結合解剖學理念，不需經過開刀，全方位對抗肌膚老化問題。複賽當天，三位評審從三大項目評比：佈線規劃理念、操作流暢度、整體效果。12位醫師在一小時的時間內，現場評估個案、進行實操，評審於賽程中，可隨時觀察選手在操作上的技巧運用、對於臉部淺中深三層多方位用線提拉，達到淺層緊緻、中層支撐、深層拉提的多面成效，當天不僅僅於競賽，也是一場線雕技術良性交流、互動。

第二屆金線獎複賽現場/ 照片晶鑽生醫提供
第二屆金線獎複賽現場/ 照片晶鑽生醫提供

第二屆金線獎評審評分照/ 照片晶鑽生醫提供
第二屆金線獎評審評分照/ 照片晶鑽生醫提供

身為晶鑽生醫股份有限公司的CEO，同時也是皮膚專科醫師的謝佳憲，早在2009年時已嗅到市場動態，且著手針對拉提的項目自主開發台灣第一條合法的線雕線材品牌，也投入其中十年的經歷，研發、創造出專利「提.美.拉.線雕技術」，在研發過程中，總是以「成人不自在，自在不成人」的積極及專業態度。其特色為：360度雙向倒鉤、每個倒鉤間隔角度45度、比利時可吸收PDO縫線、多種規格，針對不同部位應用，並獲得台灣、美國、新加坡及中國的拉提專利及取得TFDA證書，將產品做出具特色之市場區隔，與國外的產品區別，真正屬於台灣第一條線雕線材品牌。並且不藏私的固定舉辦醫師培訓，正所謂「工欲善其事、必先利其器」優質的線材，專業醫師操作技巧，宣揚台灣線雕技術新觀念。

2020第二屆金線將是醫學美容線雕領域最具權威的亞洲盛事，進一步促進線雕在全球的普及和推廣。複賽7月5日當天透過實際操作15位評選前6強，決賽於9月13日即將盛大舉行，評審委員也特別聘請國外權威專家，作為開放式比賽，一直都是業界好手最嚮往的舞台，PK決戰搶攻百萬獎金拉提殿堂！

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