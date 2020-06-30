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拉提新寵兒 自然緊緻3D立體弧度線面面俱到

聯合新聞網 / 整形達人

埋線拉提原理：

將具有倒勾的可吸收線材、經由針孔逆向埋入皮下，將下垂厚重的臉部組織，如雙頰、蘋果肌向上拉提固定，術後可以立刻看到臉型的改變，隨著消腫定形可以讓臉部重拾自然的拉提效果。

埋線拉提的美感主要來自

1.將鬆弛下垂的輪廓線恢復緊緻，此部位的埋線的深度及拉提的角度和固定的強度，必須比較強力介入，因為是重塑臉型的重大工程，如何讓下垂組織穩穩的提昇上來，考驗的是佈線設計和植入線材的專業技術。

2.創造立體度，中臉組織位移會讓臉形顯的扁塌沒精神，埋線拉提可以用弧線拉提的方式，將位移的脂肪墊提昇復位，這部位的埋線須特別注意「自然度」，因為表情肌、笑肌的作用會因不同表情，而讓中臉產生不同的弧度，因此在設計上必須考慮動態表情，才能讓埋線後的臉型自然甜美，千萬不能為了拉提而使臉部變成僵硬不自然反而失去美感。

為達到輪廓線和弧度線的緊緻柔美自然，有經驗的醫師會為求美者選擇適合的線材

● 從線材的維持時間，線材的粗細度、軟硬度、彈性及倒勾的設計等，如魚骨造形的藍鑽魚骨線、如鈴噹造型的鈴噹線，和 如倒勾造型羽毛般細緻的羽毛線、玫瑰線…等各有所長。

● 在材質方面也都有不同的降解速度，這些都必須在術前診斷時，依求美者的靜態、動態表情全方位細心評估、量身訂做。

埋線不是萬能的，與填充物和肉毒桿菌素複合使用，能讓效果更加分

有些臉型較扁塌或組織較瘦的也要考慮和不同的填充物配合運用，或有些肌肉太肥厚拉力太強的，必須配合肉毒桿菌素注射放鬆治療，才能打造完美臉型，因此埋線拉提看似簡單，其實每個層面的考慮都是十份複雜專業的。

埋線拉提必須在手術房中進行以確保安全

埋線拉提雖然只是穿針引線，但因為傷口在皮下比較深也比較長，無菌的要求必須跟手術一樣，在專業的開刀房進行，以免術中感染，造成嚴重的後果。

線材的品質與無菌控制才能安心變美

線材的保存也必須在適當的溫度下，於手術前在拆封，以確保品質，安全變美絕對是最重要的。

為下次變美預留空間

埋線拉提在美容醫師的手中，確實能創造求美者想要的青春臉形，且效果自然，恢復期快，成為許多求美者的拉提首選，但畢竟不等於拉皮手術般的長效，因此必須考慮1-2年後再次進行拉提，所以每一次的設計都必須考慮到對臉部組織的保護，從佈線的走向設計到埋入深度的精準拿捏，及兼顧拉力、彈力與臉部表情的協調…等等，千萬不能盲目進行，胡亂以多量的植入佈線造成過度破壞，將未來的繼續治療的條件破壞殆盡，這不只是醫師需要全面考慮的，也是求美者自己必須要自已把關的重要態度。

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