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最夯長效拉提補凹 悄悄變精緻盛世美顏

聯合新聞網 / 整形達人

下垂凹陷讓30初的我，面有菜菜色

其實原本的我長的也不差（只是很羡慕宮延劇中女主們，都有高貴感十足的豐滿額頭和彭潤的雙頰），但工作跟生活的壓力，造成我的臉部兩邊下垂，還出現了可怕的嘴邊肉，本來還可以的額頭也凹陷許多，氣色也很差，整個看起來就是一個苦命臉。

直到我找到了張立言醫師，接受了他的「訂製款全臉精雕術」效果比我想像中的好幾倍，一打完就笑不合嘴，讓我不禁想分享給大家「真的好值得」趕快去做這個療程。

有了伊蓮絲 何必搶百貨周年慶高檔保養品

之前在電視上看到了一位凍齡女星在節目中透露，自己已經很久不買貴鬆的保養品了，她認為把錢省下來，只做醫美療程，不僅效果如同預期，持續做還可以真正達到凍齡讓我好心，但發現有一個缺點，就是每年得再回去修修臉，還要小心填充物不位移或流失，讓我遲遲不敢付諸行動。

還好這次張立言醫師幫我規劃的是搭配長效期洢蓮絲的「全臉精雕術」因為我喜歡健身，工作上又有很多動態的活動，真的沒有太多時間，所以他建議我使用有立即填充效果、維持度最久、效果最穩定的自體膠原蛋白增生劑-洢蓮絲M劑型。

在我使用了洢蓮絲「全臉精雕術」填充後，整張臉立體度立刻就呈現出來，看起來臉變小了，雙頰、額頭也豐滿了，看起來是不是變貴氣了！

原本的臉部下垂與額頭不飽滿的問題，在經過張醫師的巧手下，一一消滅了，看著鏡子，我彷彿回到18歲的少女氣息啊～～

恢復年輕的容貌，讓我更有自信的面對工作，即使將來膠原再度流失，也不用擔心啦～～

討論度爆表 爆紅不是沒原因

洢蓮絲(原文ellanse) 主要作用成分為CMC凝膠、聚己內酯（PLC），是一種同時具有填充、塑型及持久刺激膠原蛋白再生的醫美填充劑，擁有CE認證、同時也榮獲2011歐洲皮膚注射劑創新科技大獎的一款針劑。洢蓮絲有玻尿酸的立即填充的特性，又類似晶亮瓷有晶球隱形支架能同時拉提，還能持續刺激膠原蛋白生成，延長術後效果及提升肌膚彈性，讓臉型更加立體、自然。洢蓮絲的成分中含有CMC凝膠載體，具有絕佳黏度及支撐性，注入至皮膚後就能主動填補肌底凹陷、肌膚豐彈了，就能改善表皮皺紋。另外，洢蓮絲成分中的PCL微粒子能持續刺激肌底的結締組織生成，施打時間久了， CMC凝膠漸被人體吸收，生成的結締組織便能「撐起一片天」，讓肌膚肌底維持厚度。

張立言醫師說明，「由於洢蓮絲除了能立即塑形填充凹陷，更能長時間刺激肌膚基底產生膠原蛋白，因此術後一段時間會變的更澎皮、Q彈，因為洢蓮絲的效果除了立即之外，還有後續組織生長出來的效果，要如何規畫注射層次、用量、分佈，這就考驗醫師的技術與功力了。」張立言醫師幽默的說，常看到不少前來求診的消費者，都是因為「打太多了，讓笑容變得很僵，或皮笑肉不笑而來求助」施打洢蓮絲時，醫師一定要充份熟悉解剖學及消費者的面部構造、表情與習慣，才不會打出了反效果。

張立言醫師更提醒，由於洢蓮絲的效果顯著、維持度佳， 醫美診所詢問度很高，成為不肖業者下手的機會。「消費者一定要到合法且信賴度高的醫美診所施打，以免貪便宜不小心打到山寨貨或來路不明的水貨，沒有效果就算了，萬一打出問題、對肌膚造成永久傷害，那就得不償失了。」

洢蓮絲是擁有CE認証、同時也榮獲2011歐洲皮膚注射劑最佳創新科技大獎的一款針劑, 是以聚己內酯（PLC）為主要作用成分, 同時具有填充、塑型及持久刺激膠原蛋白再生的功效。

這個產品除了具有立即填充的效果，還能刺激膠原蛋白增生，醫師一定要充份了解解剖學及面部的構造，才不會在下針時為了追求一時的完美，等到膠原蛋白增生了，才發生過度填充的遺憾，打的多不如打的巧，事先完善的治療計劃不僅能幫病人省錢，如何達到”膨皮”又不臃腫更是求美者在意的關鍵，而這些”眉角”都是有心、用心的醫師們實戰經驗累積出來的”撇步”。

以上內容僅作為醫療資訊之分享介紹，僅供參考，實際成效會因個人而異欲了解體質與預期效果是否適合需求，請先與專業醫師諮詢溝通。

洢蓮絲的治療適應症

●改善臉部凹陷

●刺激結締組織生長 ，緊實拉提肌、恢復肌膚彈性

建議施打次數

依個人需求及情況量身訂做，注射能提供持久成效但非永久效果，可在1年半至2年後進行追蹤治療以幫助維持對於改善程度的要求。

術前須知

治療前一週，停止服用保健食品。例如維他命E、月見草油、魚油、銀杏，因會增加瘀青及出血的可能性。

術後注意事項

1. 注射後會有輕微發紅、搔癢、瘀青，注射部位有腫脹硬硬的異物觸感。這是注射後會有的正常現象，這些不適應的情況通常會適個人體質7-10天左右會消失。如這些現象一直持續或有其他反應發生，請立即告知並回診。

2.腫脹、發紅情形消除前(建議是術後24小時內)，請避免在注射區域沖洗熱水或處於極熱（三溫暖或日光浴）或極冷的地方，也要避免劇烈運動。

3. 注射後（大約一個月）請儘量避刻意按摩注射區域。

4.注射後一星期內勿過度曝曬於陽光及紫外線之下，請做好防曬措施。

治療禁忌症

◎嚴重過敏性病史的患者，或已知對其中成份過敏者

◎治療部位有急性或慢性皮膚病者

◎正在接受類固醇治療者

◎治療部位曾經經歷過大手術之患者

◎癌症患者、有免疫系統問題患者

◎凝血功能異常，或正使用抗凝血劑患者

◎懷孕及正在哺乳者

◎有蟹足腫等特殊體質

◎治療區域有傷口、感染、萎縮、急性濕疹或人工植入物患者

◎對微創手術有負面反應者

以上內容僅作為醫療資訊之分享介紹，僅供參考，實際成效會因人而異。

欲了解體質與預期效果是否符合需求，請先與專業醫師諮詢溝通。

*模特兒同意授權本診所使用照片

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