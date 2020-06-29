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全新動態型玻尿酸登場 擠爆醫美諮詢診間

聯合新聞網 / 整形達人

愛笑的菲菲對自己的五官一直很有自信，很愛照相。但這兩三年來發現自己愈來愈不上相，總是流露出一種疲累憔悴感，表情都顯得很勉強。為了掩視這些缺點，菲菲開始使用遮瑕產品，愈用愈兇卻總是遮不住看起來累累的樣子。

菲菲也多少知道各種肉毒、玻尿酸的神奇，但面對這種看不出明顯缺少什麼的凹陷感，實在很怕做出不自然的樣子，一直猶豫著，反而讓災情愈來愈嚴重。

看到張立言醫師許多的治療案例後，菲菲感覺張立言醫師的技術似乎很好，同時又比別的醫師更在乎動態表情要自然的審美觀念，這點讓菲菲相當認同，非常動心。

門診時張立言醫師讓菲菲做了幾個表情，並在電腦上仔細比對菲菲完全放鬆沒有表情的樣子之後做出結論：菲菲是屬於全面性初老的狀態，除了蘋果肌不夠飽滿之外，法令紋、木偶紋也出現輕微的凹陷現像，尤其在放鬆沒表情時這種疲累感更明顯。

針對這些問題，張立言醫師做出治療計劃，因為菲菲缺少的是整臉的膨潤感，再加上中臉組織流失缺少支撐而凹陷下垂的現像，如果只在蘋果肌 、法令紋、木偶紋等部位做填充，不但不能消除疲累感，笑起來時反而會顯的皮笑肉不笑，不自然的僵硬感。因此張立言醫師決定先強化菲菲額頭的飽滿度，讓眉眼條線自然提昇而神采奕奕，再以扇形注射技巧，全面性的將中臉部包含淚溝、蘋果肌、法令紋一併提昇起來。這樣就可以讓木偶紋自然消失，最後再將下巴線條延伸並加強立體度，讓拉提效果更加明顯，同時也達到小臉的效果。才短短一個多鐘頭的治療過程，菲菲完全擺脫疲累感，拾回自信燦爛的笑容，遮瑕產品也不再需要了。

張立言醫師選擇使用的是新型的女神動態玻尿酸，他表示人的臉在額頭、眼角和嘴角都有表情肌，只要在菲菲的蘋果肌到下巴以及額頭的部分鋪一層薄薄的玻尿酸，就不會受到表情肌的影響，施打後不會有片狀凹陷的問題，也不會有明顯的線條痕跡，非常適合有著初老問題的輕熟女使用。

女神動態玻尿酸利用創新專利OBT技術(Optimal Balance Technology，動態平衡優化技術)，提高玻尿酸凝膠的拉伸力，能使注入後的玻尿酸，隨著表情擺動，怎麼動都相當自然。另外，女神動態玻尿酸的微導親膚科技，讓玻尿酸膠體的質地柔韌，與肌膚緊密貼合，具備良好的支撐度，不容易位移。張立言醫師表示，女神動態玻尿酸經過嚴謹的醫學證實，效果最長可維持到18個月，受試者認為效果自然的滿意度高達96%。

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