複合式療程打造精緻臉龐正夯

雙重拉提作用，拉堤出你的下頷線條，並且利用玻尿酸注射讓下巴變得更立體平順，還你一張自然無缺的臉龐~~拜訪親友讓你有開運好臉型~~

Ulthera音波拉提上市以來，對於臉部的拉提成效一直是被很多求美者認可的，這些年來，各國醫師除了在原有的療程範圍內將療程效果不斷提昇，更將範圍擴大到其它區域，泰國的Dr.Ukrit Jiraputrsunton 研發出一套"U-Lift"的技術，將Ulthera的施打範圍擴大到後頸的位置，使整體的下頦、輪廓線拉提的效果更上一層樓，Ulthera原廠專程邀請Dr.Ukirt Jiraputrsunton來到台灣跟台灣的醫師們分享他的這套技術，很開心這次中部的「進階療程教育訓練」在本診所舉辦，本院院長張立言醫師擔任課程主持人，也親自當場Demo了這套技術，當下Model在Ultera音波拉提+肉毒桿菌素注射+玻尿酸的複合式治療後，在場與會的所有人員都感受到了這套技術驚人的立即成效，這個創新的複合式療程，將為台灣的求美者帶來更好的選擇。

本院院長與Dr.Ukrit Jiraputrsunton 相見歡

Dr.Ukrit Jiraputrsunton 的演講十分精采

準備開始Demo了，Dr.Ukrit Jiraputrsunton 仔細的解釋這套療程的作法

療程結束了，效果立即呈現

課後所有的醫師們還很認真的討論

課程圓滿結了，與會人員開心合照