醫美水貨假貨猖獗 連鎖醫美集團嚴格把關 發表使用原廠聲明

藝人曾雅蘭不僅是兩個孩子的母親，將家庭打理得很好，同時還經營演藝工作與自己的網拍服飾事業，投入大把的時間且凡事親力親為。然而蠟燭多頭燒的她，無論在高畫質的電視螢幕，或者不修圖的臉書直播，都仍然擁有絕佳的膚況，完全看不出來已經年過40歲。究竟，她能持續美麗的秘訣是什麼呢？

2020-01-13 14:34