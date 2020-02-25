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醫美水貨假貨猖獗 連鎖醫美集團嚴格把關 發表使用原廠聲明
根據媒體報導：不肖業者從香港走私醫美產品，用市價不到一半的價格，廉價轉售給全台各地的醫美診所，賺取暴利，且嫌犯竟利用水產店倉庫當作掩護，非法走私玻尿酸與肉毒桿菌近三年，共獲利至少上千萬元。
晶鑽生醫發言人表示：使用原廠正貨一直是我們的堅持，晶鑽生醫於108年度與原廠愛力根藥品簽定4千萬合約；並於109年度簽訂5千萬合約，是台灣唯一，且是第一最高使用量。近日有疑似中國製造的偽藥與禁藥醫美藥劑流入市場，提供消費者最佳醫療品質，在歷經10餘年於台灣深耕醫療市場，經營管理堅持全療程、儀器皆使用合法原廠正貨，拒絕水貨、偽貨，給予消費者安心級服務。
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