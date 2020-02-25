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醫美水貨假貨猖獗 連鎖醫美集團嚴格把關 發表使用原廠聲明

聯合新聞網 / 整形達人

根據媒體報導：不肖業者從香港走私醫美產品，用市價不到一半的價格，廉價轉售給全台各地的醫美診所，賺取暴利，且嫌犯竟利用水產店倉庫當作掩護，非法走私玻尿酸與肉毒桿菌近三年，共獲利至少上千萬元。

晶鑽生醫發言人表示：使用原廠正貨一直是我們的堅持，晶鑽生醫於108年度與原廠愛力根藥品簽定4千萬合約；並於109年度簽訂5千萬合約，是台灣唯一，且是第一最高使用量。近日有疑似中國製造的偽藥與禁藥醫美藥劑流入市場，提供消費者最佳醫療品質，在歷經10餘年於台灣深耕醫療市場，經營管理堅持全療程、儀器皆使用合法原廠正貨，拒絕水貨、偽貨，給予消費者安心級服務。

晶鑽生醫與正貨原廠109年年度合約
晶鑽生醫與正貨原廠109年年度合約

堅持使用原廠，替消費者把關/使用原廠愛力根頒發證書
堅持使用原廠，替消費者把關/使用原廠愛力根頒發證書

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秉持「安心醫美」的經營理念，君綺醫美的醫療服務得到超過30萬名會員的肯定，使用的醫療用品及儀器探頭皆有原廠認證合格，操作儀器及施打療程的醫師均經過嚴格訓練更擁有原廠專業的認證證書。

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