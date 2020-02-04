液態拉皮正夯 膠原蛋白新生科技讓你20分鐘找回年輕的自己

日前有媒體街訪民眾，詢問臉部哪些變化最容易看起來顯老，有高達7成的人認為最主要是皮肉鬆弛、其次是細紋、暗沉及斑點。可見得隨著年歲的增長，要臉部顯得抗老而年輕，首先必須提拉下垂的臉部肌膚。目前醫學上最直接有效的方法，是施行臉部拉皮手術直接把肌肉筋膜性組織和皮膚拉回到年輕的位置，才能達到顯著且持久的效果。然而拉皮手術施作時間較長、也需要相當的復原期長等，常令人猶豫再三，往往一考慮就好幾年又過去了。

那麼希望臉部年輕化，又不想接受拉皮手術的客人， 應該在眾多的醫美治療項目中如何選擇呢?

「即使有許多先進醫美儀器問世、並推出各類型的注射物，不過拉皮手術還是有一定的地位及療效，目前還沒有一項醫美注射或儀器療程可以完全取代傳統手術拉皮。然而隨著美容醫學不斷的進步，追求抗老化的消費者，確實多了許多非手術類的新選擇。」有20多年拉皮手術經驗的歐美整形外科歐令奮院長說。近期到診所諮詢抗老的患者，有8成以上都會考慮以微整形讓自己變年輕，畢竟手術的恢復期長，又有瘀血腫脹等術後不適，相對風險也較高。而微整形抗老化的優點是傷口小，施作時間短，術後幾乎沒有恢復期，術後效果通常也能在短時間內就呈現，使消費者很快就感受到重拾年輕時的光彩，因此讓許多人躍躍欲試。

歐院長說，皮膚老化原因可大略分為「鬆弛下垂」和「萎縮凹陷」兩個面向。是因骨骼、軟組織隨著年齡萎縮，以及膠原蛋白流失所致。基本上要改善萎縮凹陷，在幾個定點注入填充物就能產生效果，但只限於見凹補凹，想要有全臉上提緊緻的面部年輕化效果，若只使用單一的填充物，往往容易因為注射過多劑量而有塑膠感，導致臉部看起來不自然。

「想改善鬆弛的肌膚，又不希望手術的人，目前醫美界常常被提到的療程是所謂的『液態拉皮』。」歐院長說「液態拉皮是在皮下注入舒顏萃(聚左旋乳酸)。舒顏萃(聚左旋乳酸)會刺激自體膠原蛋白增生，補充肌膚因老化所流失的膠原蛋白，進而達到拉提緊緻、輪廓線緊實的面部年輕化效果。舒顏萃(聚左旋乳酸)和傳統填充物不同之處，是透過刺激自己肌膚增生膠原蛋白，取代注射填充物以物理方式填充凹陷部位，因此效果更為自然。許多八卦報章雜誌目前亦常報導此種抗老化療程深受許多好萊塢巨星和名人的喜愛，將注射舒顏萃(聚左旋乳酸)視為定期保養療程。

然而液態拉皮想要打出臉部線條上提和緊緻的效果，仍須仰賴相當的專業和經驗。醫師必須精確掌握臉部解剖學，將舒顏萃(聚左旋乳酸)注射在皮膚組織正確的層次，還須針對每位消費者臉部不同的條件和需求加以客製化。此皆有賴於醫師純熟的施打技術和美學觀點，才能極大化舒顏萃(聚左旋乳酸)的效果。舒顏萃(聚左旋乳酸)注射至組織後，約1-2周膠原蛋白開始生長，同時也能刺激微血管的新生。因此舒顏萃(聚左旋乳酸)不僅能改善凹陷下垂等面部老化問題，也能改善膚質膚況，例如毛孔、細紋和膚色，使臉部肌膚年輕化。效果在最後一次療程後6個月達到高峰，平均約可以持續25個月左右。和許多軟組織填充劑相比而言是比較持久的。由於是刺激自體膠原蛋白的生成，因此術後效果為循序漸進也會更顯自然。

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歐院長說，臉部老化的問題一定是綜合的，所以選擇舒顏萃(聚左旋乳酸)液態拉皮也可以同時夠和其他療程結合，做複合式的抗老化治療。例如可以合併使用玻尿酸，做細部線條雕塑，改善局部瑕疵。也可搭配肉毒素，修飾肌肉線條像咀嚼肌，或改善魚尾紋、抬頭紋或皺眉紋等動態紋路。常常有客人反應，注射舒顏萃(聚左旋乳酸)液態拉皮後，因爲膚質改善年輕化，肉毒素的表現也更持久自然。

最後需要提醒消費者的是， 所有的注射物都必須謹慎確認其來源和安全性，建議消費者在注射前，應該選擇有國家官方核准的產品，並且透過外盒包裝上的防偽標籤及掃瞄QR code，確定自己施打產品是否為原廠正貨，為自己的美麗把關。