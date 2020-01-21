日式3D微整形 明星夯黃金三點提拉 深層快速提升亮點

東方人天生五官較平板，普遍鼻樑較低、下巴較短，臉蛋的型很重要，勻稱的臉蛋不化妝也美麗，在日本上班族流行將「微整形」做為深層化妝術，恢復快速是近年來美容的趨勢，越來越多的人把醫美微整當作一種輕保養，對於初老、輕熟女等不同族群，整外專科院長張大力醫師依個人特質專屬訂製，關鍵在「黃金三角區」從面部的比例來提升輪廓線、年輕線、臉蛋的澎潤度與修飾五官，有多種不同劑型與施打方式。

分享 facebook

日式3D微整形注射技巧 軟硬大不同

整外專科院長張大力醫師「日式3D微整形」運用「軟硬」經驗法則，依照部位軟硬的不同，使用不同的材質，加上日式美學比例與注射技巧多元化運用。以臉部的五官美容來說可從鼻子、下巴等較硬的部位著手，使用較硬的填充物，如微晶瓷或玻尿酸來塑型，至於臉頰、蘋果肌等軟的部位，就可用不同劑型的玻尿酸注射調整。

女神黃金三點提拉 好感度UP!UP!

「黃金三點提拉」襯托東方氣質V臉，運用大小不同分子玻尿酸在臉部黃金區域3點組織，均勻注射適當比例的微整術，整外專科院長張大力醫師微整形注射技巧依照每人面部的五官比例，進行美學評估，在不同皮膚層注射玻尿酸的填充物，達到提拉的效果。最新劑型女神動態玻尿酸，改良傳統凝膠式玻尿酸的缺點，提高玻尿酸的拉伸力，可以對嘴周鬆弛與凹陷等動態的紋路調整，隨肌肉的變化自然擺動，自然不僵硬。

中線立體術 改善五官美感比例

鼻子居於全臉中央的位置，是五官中最突出的部位，在第一眼的印象中，鼻子展現一個人的個性與氣質。然而鼻子不僅要挺，配合額頭和下巴的修飾，可呈現柔順的五官。日式3D微整形，依照鼻子與下巴微調臉部的「中線」，就能在短時間打造出臉部的迷人Double S曲線，驚人效果連自己也讚嘆！

整外專科張大力院長 3D立體輪廓完美法則

整形手術不再需要大刀闊斧進行，日式3D微整形可結合複合式注射劑巧，使用聚左旋、洢蓮絲、大小分子玻尿酸組合變化。下巴線條可運用美國肉毒桿菌(BOTOX) 調整臉型柔美化；鬆弛下垂的線條則輔助其它拉提醫美項目，減少視覺年齡，非侵入式的拉皮選項:美國FDA通過的埋線，可立即改善輪廓線，皮下SMAS筋膜層，美國極線音波拉皮(Ulthera)聚焦式超音波技術、鳳凰電波等是運用熱能深入肌膚，漸進式達到緊膚效果。

微整形有很多「眉角」需要注意，整外專科院長張大力醫師提醒，醫師是否具備專科執照是基本安全考量，不同族群、年齡臉部老化的狀況與何時該用什麼材質，需要專業經驗的累積，以及醫師對於面部輪廓的美感、五官的敏銳度、微整形材質的了解、是否有豐富的經驗等皆會影響微整形後的美感變化!

分享 facebook