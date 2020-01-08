光澤集團暖心送年菜 溫暖弱勢兒童

光澤集團近期積極發展企業社會責任，以自身專業協助矯正青少年去除刺青、支持障礙者參與社會、響應限塑集團全面使用環保吸管，公益愛心不落人後！去年年底發起內部員工認捐年菜分享愛與關懷活動，在農曆年前與喜憨兒基金會認購70份年菜，捐贈給忠義育幼院孩童，光澤集團執行長王朝輝醫師表示，希望能藉由支持捐贈年菜的活動，同時幫助二個社福團體，並希冀社會大眾能共同關注弱勢議題。

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農曆年將至，喜憨兒基金會與台南知名阿霞飯店公益合作，製作鼠來運轉年菜。庇護工場是培訓身心障礙朋友的重要基地，經由適切訓練習得自力更生的能力，今年喜憨兒基金會的「愛點心」庇護工場，與知名餐飲阿霞飯店公益合作，並透過漢典食品的技術指導，推出豐盛年菜。光澤集團認購年菜幫助解決忠義育幼院小朋友在過年期間的飲食問題，同時也給予參與製作、包裝的庇護工場憨兒們鼓勵，擁有更多的工作機會。除了內部員工認購捐贈年菜，光澤集團執行長王朝輝醫師更加碼添購育幼院所需物資，如嬰兒用品、生活用品、食品調味料等，透過物資捐贈的方式一同守護忠義孩子們的成長。

光澤集團執行長王朝輝醫師表示：「以往都是以個人名義直接捐款，這次號召集團同仁們一起與喜憨兒基金會認購年菜，並捐贈給育幼院的小朋友。同時幫助身心障礙者就業及關懷弱勢兒童，還能讓我們的員工及社會大眾關注這件事，一舉數得」。王朝輝醫師希冀將企業經營成果回饋大眾，發揮集團的力量積極投入公益，關注環保及弱勢族群，更鼓勵同仁將關懷化為實際行動力，未來也將持續推動環保及弱勢組群服務與關懷，讓社會更多愛與希望。