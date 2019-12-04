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兩性平權找回真實的自己，平胸手術諮詢度爆增！

2019-12-04 15:52整形達人

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電視電影《帥T空姐》由演員小蠻（王承嫣）、金鐘影后黃姵嘉、岱毅領銜主演，以同性情侶的角度出發，放入許多性別平等、性騷擾，以及婚姻平權等議題。在現代兩性平權觀念越來越普及，也尊重同性婚姻，台灣成為亞洲第一個合法同性婚姻的國家後，對於同志的需求也越來愈重視。對女同志來說，身為T的角色，常常會使用束胸方式遮掩第二性徵，胸部對他們來說，是一種擺脫不掉的困擾。

解決『穿束胸』對健康危害的問題，更可以一圓在海邊赤裸上身衝浪的心願

「對於部分女同志來說，每天以束胸緊緊勒住，夏天悶熱導致皮膚發炎、濕疹、痱子搔癢難耐，其實束胸會影響肋骨、胸骨和膈肌的運動，影響正常呼吸和胸部的正常發育，使胸廓狹小，肺活量低，嚴重者會引起乳房良性淺表血栓和靜脈炎等疾病。但是，束胸是不得已的做法，平胸手術可以解決許多外表較為男性化女同志族群的心願，甚至在海邊衝浪、游泳上身裸體也不用顧忌與擔心旁人異樣眼光。」

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大罩杯也能圓平胸夢，真實的做自己不是夢

風華整形外科高義盛醫師指出，平胸手術得取決於本身胸部大小，胸部越小，疤痕較少，胸部越大傷口就會越大，疤痕也就越明顯，而且醫師要對胸型美學有概念，才能掌握手術切口方式及女性與男性乳暈位置的差距。首先醫師須根據原有乳房的罩杯大小，提供手術的建議。罩杯大概落在A或小B之間者，平胸手術會在乳暈處開口，以內視鏡將乳腺切除，再將乳房脂肪以抽脂方式取出，不需要移動乳頭乳暈的位置，而且傷口可隱藏在乳暈周圍，所以不會留下明顯疤痕。C罩杯或以上的女性需要藉由外科手術大面積切除多餘脂肪及皮膚，乳頭會於縫合後再進行植回。醫師會根據每個患者的需求，比如他刺青的圖案，或者是否刺青，還有他穿衣服的習慣等等，很多因素來共同決定手術的疤痕位置。

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不過，高義盛醫師要提醒想做平胸手術的帥T，不僅要做術前諮詢慎重考慮，術後三個月需要配合穿著塑身衣，幫助術後恢復及輔助術後效果。前一個月需要每天穿著24小時，在第二個月開始可以減少穿著的時數，改為一天穿著12小時即可。另外，即使做了平胸手術後，因為手術切除的乳腺僅於胸前乳房部位，緊連的淋巴並未完全切除，還是需要定期檢查以確保乳房健康。

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。

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