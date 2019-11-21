亞太美業精品盛宴 這家醫美榮為產業標竿

君綺醫美多年來秉持高品質、高規格、高安全的經營理念，在醫美領域屹立不搖17個年頭，於今年10月更是受到生物技術服務商業同業公會、醫學美容暨美容產業促進發展委員會、中華經貿文化促進協會…等工商及政府單位肯定，榮獲亞太美業精品頒獎典禮中的產業標竿獎。

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近年來台灣在美容生技產業有極大的創新與進步，無論在兩岸三地或是日本、韓國又或是整個東南亞國際市場均備受矚目與肯定，為了要將台灣的生技美容產業推向更高水準的層面，於2019擴大舉辦亞太美業精品獎優質品牌選拔活動，以玆表揚這些在產業中努力創新、堅持品質的企業。

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「2019亞太美業精品獎」嚴選來自台灣生技美容方面的各界翹楚，涵蓋領域包含：美容產品、美容檢測儀器、生物科技領域、醫學美容中心、化妝品包裝材料、生技保健產品、食品生技原料…等等。多家廠商、公司參與評選角逐獎項，而君綺醫美不單單獲得產業標竿，君綺國際總經理李依芸同時也獲得專業經理人殊榮！

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「2019亞太美業精品獎」不只針對原料或產品評比，更從企業形象，服務專業度、品牌經營理念到品質的安全控管…等等，都是這次精品獎著重考量的層面。

君綺醫美在總經理李依芸的帶領之下以醫美龍頭之姿不斷擴大經營規模，總經理李依芸表示：「君綺醫美能有今天，是多年來不斷精益求精，重視醫療服務全方位的小細節方能擁有的成果」。

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君綺醫美運用醫療科技讓愛美人士能安心變漂亮，「一個美麗心願，如此安心」的企業精神得到廣大會員及知名藝人的支持，如今更是受到「2019亞太美業精品獎」的評選認可，相信君綺會繼續朝亞洲頂級醫美之路前進，成為大眾心目中優質的安心醫美品牌。