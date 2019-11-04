電音天后換妳當 擁有Ｖ臉美感曲線 快速緊實且讓線條更柔和！

謝金燕憑藉著動感的台式電音舞曲在歌壇獨樹一格，耕耘歌唱事業25 年也站穩電音一姊的寶座。而她緊致小臉、美麗的側臉線條更是粉絲們追求的目標。

新一代非侵入緊膚鳳凰電波

知名藝人李維維說過：『對我而言，電波療程就像是一個保養的捷徑，我們無法改變歲月流逝，但我們可以決定自己成為想要的樣貌。』

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

整形外科張立言醫師表示，鳳凰電波FLX 是正宗電波拉皮最新一代高科技智慧緊膚療程，透過單極電波的獨家科技，以3D立體容積式加熱原理，達到深層肌膚全層加熱作用，包括真皮層和皮下組織，藉此幫助刺激更多膠原蛋白和彈力蛋白新生重組，啟動人體自動修復反應，達到除皺除紋的緊膚效果並恢復肌膚彈力；新一代Thermage FLX，擁有突破性的AccuREP™智慧能量優化技術，自動精準偵測每吋肌膚需求，給予客製化的最佳能量，大幅優化治療效能。

分享 facebook

張立言院長表示，鳳凰電波除了治療效果提昇，其中音波拉提無法打的眼皮鬆弛問題，鳳凰電波都可以做到。

臉部探頭升級，更安全、更快速

分享 facebook

禁忌症：本產品不可用於裝有植入式心律調節器(implantable pacemaker)、植入式心臟整流去顫器(AICD)或其他植入式電子裝置的病患。因為射頻電場或電流可能對這些裝置造成負面影響療程效果視個人狀態而有所差異，請以醫師諮詢建議為主。

電音天后的精緻臉龐換妳當

張力言醫生表示，鳳凰電波搭配音波拉提，可以就端視各人的膚質、膚況來搭配出最佳組合，才能將這兩項武器發揮出最大功效。

分享 facebook

例如：全臉電波+音波拉提下半臉

適合全臉皺紋漸長、中度鬆弛，尤其是口圍的木偶紋和嘴邊肉越來越明顯、肥厚型雙下巴的人。先利用電波拉皮全臉撫紋，再加上音波拉皮局部加強下顎線條、拉提嘴邊肉，可以讓肉肉臉變小。

全臉電波+音波上半臉

適合全臉輕中度鬆弛，眼皮中度下垂、眼型變長的人。在鳳凰電波緊實全臉

後，再用音波拉皮拉提額頭的肌膚，可以讓眼型變圓、變大，一掃疲態。

最後張醫師強調，無論利用何種醫美療程方式變美，最重要的是醫師有無專業認證、術前的充分溝通、術後的追蹤管理，如此才能避免醫療疏失與糾紛，甚至毀容，都是得不償失阿。