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電音天后換妳當 擁有Ｖ臉美感曲線 快速緊實且讓線條更柔和！

2019-11-04 08:39整形達人

謝金燕憑藉著動感的台式電音舞曲在歌壇獨樹一格，耕耘歌唱事業25 年也站穩電音一姊的寶座。而她緊致小臉、美麗的側臉線條更是粉絲們追求的目標。

新一代非侵入緊膚鳳凰電波

知名藝人李維維說過：『對我而言，電波療程就像是一個保養的捷徑，我們無法改變歲月流逝，但我們可以決定自己成為想要的樣貌。』

整形外科張立言醫師表示，鳳凰電波FLX 是正宗電波拉皮最新一代高科技智慧緊膚療程，透過單極電波的獨家科技，以3D立體容積式加熱原理，達到深層肌膚全層加熱作用，包括真皮層和皮下組織，藉此幫助刺激更多膠原蛋白和彈力蛋白新生重組，啟動人體自動修復反應，達到除皺除紋的緊膚效果並恢復肌膚彈力；新一代Thermage FLX，擁有突破性的AccuREP™智慧能量優化技術，自動精準偵測每吋肌膚需求，給予客製化的最佳能量，大幅優化治療效能。

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張立言院長表示，鳳凰電波除了治療效果提昇，其中音波拉提無法打的眼皮鬆弛問題，鳳凰電波都可以做到。

臉部探頭升級，更安全、更快速

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禁忌症：本產品不可用於裝有植入式心律調節器(implantable pacemaker)、植入式心臟整流去顫器(AICD)或其他植入式電子裝置的病患。因為射頻電場或電流可能對這些裝置造成負面影響療程效果視個人狀態而有所差異，請以醫師諮詢建議為主。

電音天后的精緻臉龐換妳當

張力言醫生表示，鳳凰電波搭配音波拉提，可以就端視各人的膚質、膚況來搭配出最佳組合，才能將這兩項武器發揮出最大功效。

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例如：全臉電波+音波拉提下半臉

適合全臉皺紋漸長、中度鬆弛，尤其是口圍的木偶紋和嘴邊肉越來越明顯、肥厚型雙下巴的人。先利用電波拉皮全臉撫紋，再加上音波拉皮局部加強下顎線條、拉提嘴邊肉，可以讓肉肉臉變小。

全臉電波+音波上半臉

適合全臉輕中度鬆弛，眼皮中度下垂、眼型變長的人。在鳳凰電波緊實全臉

後，再用音波拉皮拉提額頭的肌膚，可以讓眼型變圓、變大，一掃疲態。

最後張醫師強調，無論利用何種醫美療程方式變美，最重要的是醫師有無專業認證、術前的充分溝通、術後的追蹤管理，如此才能避免醫療疏失與糾紛，甚至毀容，都是得不償失阿。

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。

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