以色列研發新科技 讓你皮膚「降色階」產品悄悄降臨臺灣醫美診所
美白這個名詞是亞洲女生必備的項目之一，從古至今流傳「一白遮百丑」，可不是無憑無據的。只要夠白，哪怕五官再路人，那也是自帶洋氣因子，並且穿衣好看，不挑顏色 ，從臉上看起來也要比同齡人年輕好幾歲！為了可以白，各種美白療程、產品紛紛主打這訴求，但是，這麼多年下來似乎找不到真正達到白的療程與產品，即使是醫美診所推出的號稱美白點滴療程，也只是讓皮膚變滑、變亮而已，沒有達到所謂白的效果！
神奇的水晶番茄(Crystal Tomato)，源自瑪雅王妃美麗的秘密
相傳在秘魯瑪雅王時代，安第斯大山深處有一個神秘的瑪雅部落，那裡的女子用這裡特有的鮮果果汁進行沐浴和洗面，以此滋潤和美白肌膚，效果奇佳。以色列籍科學家Alain博士在美洲探險期間，來到安第斯山脈深處的「王妃部落」故地，驚喜的發現當地女孩還在用幾百年前傳統的方式進行美容和護膚。而那個傳說中的「安第斯仙果」的形狀很像番茄，但卻是淡淡的黃白色，究竟和普通番茄又有什麼不同，Alain博士決定將這幾棵植物帶回了試驗室一探究竟。
經過精心地培育，反覆地觀察和對比試驗，Alain博士團隊發現，從這些果實里可以分離出一種特殊的類胡蘿蔔素，和普通番茄所含有的類胡蘿蔔素不同的是，這種類胡蘿蔔素中的有效成分可以保護皮膚減輕紫外線的傷害，降低並避免黑色素的生成，是天然的美白防曬因子。這一重大發現讓Alain博士和他的同事們興奮不已，他們將這種類胡蘿蔔素命名為「Crystal Tomato胡蘿蔔素」。如果將這種純天然的成分研製成白皙產品，無疑將會紿愛美的人們帶來福音。
Dr Alain Khaiat博士和新加坡GROMARK集團 R&D經過12年的應用研發和臨床實驗，100%源自非轉基因的自然生長白色番茄的Crystal Tomato終於誕生了！並且在新加坡通過了國家皮膚中心的嚴格臨床研究證明，Crystal Tomato胡蘿蔔素能有效減少細胞內黑色素，從而解決深色痘印、雀斑、腋下黑色素沉積及老年斑等肌膚問題。Alain博士由此也榮獲了2010年(quan)廣(qiu)告(shou)法(wei)「化妝品終身成就獎」的殊榮。
降皮膚色階效果卓越因此醫美診所拿來取代美白療程
由於此產品全世界只在醫美診所中做療程的概念販售，只要是後天產生的皮膚暗沉、肝斑等斑點，由於孕婦與哺乳的女士可實用，所以產後皮膚暗沉、母子線問題都可以解決，據說每天食用一定劑量(3-6顆水晶番茄)10-15天後就可以感覺到皮膚變細滑與膚色變白的效果，難怪可以在祕魯部落中流傳數百年，現在這神奇的番茄產品也在台灣醫美診所降臨了，希望愛美白又怕打針吃藥的台灣女性們，是一個新的選擇方式喔！～～～～
留言