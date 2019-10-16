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超過30萬名會員的肯定 安心變美聰明有方！

2019-10-16 15:29整形達人

秉持「安心醫美」的經營理念，君綺醫美的醫療服務得到超過30萬名會員的肯定，使用的醫療用品及儀器探頭皆有原廠認證合格，操作儀器及施打療程的醫師均經過嚴格訓練更擁有原廠專業的認證證書。

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君綺醫美相信唯有讓顧客放心的醫美才能長久立足醫美界，為此絕對不使用水貨產品，絕不使用假儀器探頭，同時保品質及服務的水準。

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君綺醫美的會員年齡層廣闊，從年輕學生族、小資族、高階白領族一路到銀髮族，皆是講究服務品質、重視醫療安全的客群，這是君綺醫美不利用低價吸客仍能屹立不搖，甚至還能拓店經營的主要原因。

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君綺醫美目前在台灣已經有9個服務據點遍及北中南，2019年4月君綺整形外科於松江南京開幕，7月底桃園門店更是遷址擴大經營，君綺醫美預計今年年底前將在台中再創立台中區第二家分店，打造全台第10處服務點。

君綺醫美總經理李依芸認為：「愛漂亮是人的天性，如何理性選擇適合且安全的醫美，是變美前必須做的功課。」 為了讓想變美且擁有好氣色的群眾更加了解醫美，君綺9月份周年慶開創多元化的醫美項目供大眾選擇，並且安排專業的諮詢人員，進行線上線下1對1的QA問答。 君綺醫美17周年慶的服務品項有針對皮膚管理的雷射治療，也有因應膠原蛋白流失造成皮膚凹陷、皺紋產生的微整療程，另外也有許多客製化的手術項目讓顧客能依個人需求改變自己、提升顏值。

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。
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