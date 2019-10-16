超過30萬名會員的肯定 安心變美聰明有方！
秉持「安心醫美」的經營理念，君綺醫美的醫療服務得到超過30萬名會員的肯定，使用的醫療用品及儀器探頭皆有原廠認證合格，操作儀器及施打療程的醫師均經過嚴格訓練更擁有原廠專業的認證證書。
君綺醫美相信唯有讓顧客放心的醫美才能長久立足醫美界，為此絕對不使用水貨產品，絕不使用假儀器探頭，同時保品質及服務的水準。
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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
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- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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君綺醫美的會員年齡層廣闊，從年輕學生族、小資族、高階白領族一路到銀髮族，皆是講究服務品質、重視醫療安全的客群，這是君綺醫美不利用低價吸客仍能屹立不搖，甚至還能拓店經營的主要原因。
君綺醫美目前在台灣已經有9個服務據點遍及北中南，2019年4月君綺整形外科於松江南京開幕，7月底桃園門店更是遷址擴大經營，君綺醫美預計今年年底前將在台中再創立台中區第二家分店，打造全台第10處服務點。
君綺醫美總經理李依芸認為：「愛漂亮是人的天性，如何理性選擇適合且安全的醫美，是變美前必須做的功課。」 為了讓想變美且擁有好氣色的群眾更加了解醫美，君綺9月份周年慶開創多元化的醫美項目供大眾選擇，並且安排專業的諮詢人員，進行線上線下1對1的QA問答。 君綺醫美17周年慶的服務品項有針對皮膚管理的雷射治療，也有因應膠原蛋白流失造成皮膚凹陷、皺紋產生的微整療程，另外也有許多客製化的手術項目讓顧客能依個人需求改變自己、提升顏值。
整形達人
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