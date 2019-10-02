陸客限縮導致醫美景氣寒冬來臨 唯獨這間醫美診所逆勢成長！

大陸從今年8月1日起停辦來台自由行的G簽，各省市陸客團來台限額也大致確定，移民署申辦入台證的大陸客數目明顯下滑。而以往透過自由行方式來台灣從事醫美諮詢與療程的大陸消費者現在都只能望台興嘆，不過在今年邁入十五週年的佳醫美人卻絲毫不受陸客限縮的影響，原因在於不單只做大陸消費者，而是深耕其他地區，例如港澳、新加波、馬來西亞、越南等地方，強調在台灣結合三十年以上的皮膚專科權威醫師團隊，與二十年以上整形外科經驗，為全方位專業醫學美容、整形醫療團隊。這樣的訴求自然能夠吸引更多國家有醫美需求的消費者慕名而來。

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擁有各項醫美技術原廠認證與客製化服務引領大中華區醫美風潮

佳醫美人整形外科團隊全數醫師群皆取得VASER威塑脂雕抽脂國際認證，與多項國外原廠技術認證，從老化鬆弛肌膚改善、臉部五官的立體微整，到身形曲線雕塑再造等，全方位的規劃，客製化的服務，給您專業的諮詢與建議。 佳醫美人診所分別於台北、台中與高雄擁有4家服務據點交通便利提供給您更好、更便利的選擇。

港澳消費者躍居來台諮詢醫美項目首選

佳醫美人表示，目前來診所的海外消費者以香港、澳門為最多，原因在於除了距離近，佳醫美人呈現的專業與認證的客製化服務概念受到港澳消費者的認同，目前港澳消費者來台灣詢問度最高的醫美項目是VASER威塑抽脂與5D雙眼皮手術，而VASER威塑脂雕抽脂技術更是得到國際認證肯定。

VASER威塑抽脂 對血管等組織破壞少、傷害小 恢復期短

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佳醫美人診所張至德醫師表示，威塑抽脂的原理是透過金屬探針以超音波共振方式，把大的脂肪團塊「乳糜化」溶於水中，最後再將脂肪抽吸出來，對比傳統抽脂的高強度破壞，較容易傷害週圍組織，而「威塑抽脂」只針對脂肪作用，因此對周邊組織傷害小、出血少，當然恢復期就短，而且還保留了結締組織，術後傷口小、皮膚緊實平滑，恢復也較快。

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雙眼皮手術 - 擁有自然迷人的雙眼

割雙眼皮手術 : 手術方式是在所希望的雙眼皮高度上劃切口，在進行雙眼皮的固定，及一些軟組織的矯正。其優點在於可根據個人眼睛周圍的條件做修正，缺點在於恢復期較久(約4-5天)。腫脹視個人體質而定，約一週左右消腫。

訂書針雙眼皮手術 :是一種改良式的縫雙眼皮手術，手術時間約30分鐘，在上眼皮處量出雙眼皮的高度穿過眼瞼固定皮膚及瞼板，術後無需貼膠或拆線，適合懶惰又愛美的民眾。此外，訂書針式雙眼皮手術，疼痛度也相對較低許多。

除了針對單眼皮外，舉凡許多眼皮的小問題，如內雙、一單一雙或雙眼皮不對稱之情形，也都能藉由訂書針雙眼皮手術來進行改善。

另外一種常見的上眼皮手術主要是針對隨著年齡增長，有時會發生上眼皮鬆弛下垂的情形。單純的上眼皮鬆弛下垂手術，主要在切除多餘的皮膚、修補下垂的肌肉及“鼓出”的脂肪。如果『提眼肌』力量不足時會看起來有疲憊眼睛睜不太開的樣子，可能會需要加作『提眼肌』矯正手術。

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一般接受完上眼皮的手術可以讓原本看起來無精打采的你顯得神采奕奕，恢復往日的年輕模樣。但是如果眉毛下垂的情況太嚴重，單純的切除下垂的上眼皮是不夠的，還需要配合內視鏡前額拉皮或是抬眉手術讓下垂的眉毛復位才能有最好的效果。

台灣醫美觀光，儼然掀起一股風潮，年成長率則以倍數增長，佳醫美人憑藉好口碑及好品質今年將邁入第15周年提供更多新式技術給消費者，同時也提醒，不論是來台醫美觀光的港澳與海外客或台灣的消費者，在進行療程之前，得挑選有豐富經驗的整形外科或皮膚科醫師團隊操刀，才能減少各種風險的產生。