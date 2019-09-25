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東區商圈人潮絡繹不絕榮景將不再？

2019-09-25 11:23整形達人

台北時尚地標忠孝東路四段一帶，平日、假日人潮往來，是店家們的必爭之地，靠著美妝、精品、品牌服飾、特色餐飲等撐起一片天，以及交通便利性為優勢，包括台灣、美國、法國、韓國、日本等品牌相繼進駐，人潮匯聚的商圈開店設點。但近期，隨著區域撤店潮浮現，不禁讓人懷疑「東區榮景從此沒落了嗎？」

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過去房產景氣年代，忠孝東路四段一帶店租居高不下。繼剛歇業不久永福樓旁的英國人氣潮牌Superdry、 早先位在統領百貨附近的頂呱呱忠孝店、早先被瑞士手錶品牌Swatch替代，從去年底，就陸續傳出知名店家不堪租金高漲，導致現在會發現不少店面轉為特賣店，或是商家以出走，表達對租金高漲的無聲抗議。

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忠孝東路四段上的店面10年前一坪租金約為5千至8千，到了103年，一坪租金漲至2萬至2萬5左右，從105年開始，東區店面出租率逐漸下降，房東也漸漸將房價降至1萬5，許多名店最後仍不買單，決定撤出東區商圈。

但近日卻發現有不一樣的光景！位於市政府轉運站斜對角，也是信義區商圈黃金地段，原大樓一、二樓為NU SKIN，現改為「晶鑽生醫」及「S+DIAMOND」字樣貼滿於外觀。就在一片骨牌效應的「退店潮」，是否有新血進駐？讓人好奇「晶鑽生醫」及「S+DIAMOND」是為何品牌？是否為國際品牌進註台灣？選擇在台北市蛋黃區承租租金百萬的黃金三角窗，絕佳的地理位置。

曾幾何時，台北忠孝東路精華地段，在全盛時期，幾乎可擠進全球零售店租前15名。是否藉由新品牌再次加入東區商圈，替商圈的繁榮景象再次帶起一股風潮，指日可待。

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。

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