親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
DECO
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

跨不過的語言高牆：司法如何對移工更「同理」？

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡總統論文讀後感 II

真‧皮秒雷射加蜂巢 客製化快速解決你的皮膚問題

2019-09-23 08:32整形達人

28歲從事廣告媒體業的陳小姐，因工作需求常常需要上妝，但她沒有保養的習慣，久而久之皮膚狀況越來越糟，為了讓自己形象更好，決定求助醫美快速解決肌膚問題。

沒有保養習慣的陳小姐，從青春期開始，青春痘就是最大的肌膚困擾，也會動手去擠、摳，導至一堆痘疤、坑洞產生。以為只要去皮膚科掛號吃藥，就會讓臉上的瑕疵完全消失，最後發現只能盡量減少痘痘產生。但，難搞的皮膚每到換季，肌膚狀態不穩定，痘痘更是大爆發，新的痘痘生出來，舊的痘疤依舊在臉上糾纏。

當臉部的瑕疵也開始連化妝都蓋不住，陳小姐決定挑戰醫美！

台北市區醫美診所到處都是，到底該選擇哪一家醫美？該選擇什麼療程才能有效解決肌膚問題？

陳小姐做足了功課，加上朋友建議選擇北投健康管理醫院美容醫學中心，最重要的關鍵是這裡的醫師陣容都是由整形外科或皮膚專科醫師組成，把自己的第一次交給專業才能真的放心。

外型光鮮亮麗的她，很難想像在卸妝完之後，許多肌膚問題如：痘疤、坑洞、粉刺、角質堆積、易出油等臉部肌膚問題都在她的臉上出現。由於工作需求時常要拜訪客戶及媒體，陳小姐發現肌膚狀態越來越糟糕，臉部的瑕疵也開始連化妝都蓋不住，只好一直補妝，粉越疊越厚。

分享

「我真的是很懶的保養的人，我還有個很不好的習慣就是喜歡徒手擠痘痘，之前靠化妝就可以遮痘痘、遮痘疤，也意識到皮膚隨著年紀增長代謝能力越來越差，舊的疤痕還在，新的疤痕又一直出現，卸妝完的狀況簡直慘不忍睹，所以我現在一定要化妝才敢見人！」

「雖然很懶，但是我還是很愛漂亮！希望隨時在別人面前都是以漂漂亮亮的出現，才想要尋求醫美的幫助，快速解決痘痘肌膚問題。」

走進北投健康管理醫院美容醫學中心，舒適明亮的空間、熱情貼心的護理人員，讓陳小姐的第一次接觸醫美原本緊張的心情頓時放鬆不少。經張醫師細心評估皮膚狀況後，最後陳小姐聽取建議，決定執行PICOCARE真‧皮秒雷射+蜂巢模式，先用皮秒雷射，再用蜂巢模式加強眼下細紋以及痘疤坑洞。

分享

PICOCARE真．皮秒雷射有別於傳統雷射需要多次治療才會有顯著的效果，真．皮秒雷射比傳統雷射能夠更精準將能量送達到肌膚的表皮層及真皮層，多種波長探頭，全面治療各種肌膚問題。

分享

施打完真‧皮秒雷射加蜂巢，北投健康管理醫院醫美中心的護理人員立刻貼心的進行皮膚術後保養，鎮定肌膚、保濕處理，護理人員還細心的教導如何術後保養，結束療程返家後，也能自己輕鬆照顧肌膚。陳小姐在進行醫美前，看到不少網友分享關於雷射術後，若照顧不周反而會成為黑白郎君，也因為自己懶於保養肌膚，對於術後防曬沒做好有可能的反效果感到害怕。真．皮秒雷射採用多種波長，搭配及短超脈衝，能夠針對表皮層及真皮層區域的色素圍塊瞬間粉碎，效果更精準同時降低術後紅腫及反黑現象。

分享

陳小姐進行完真皮秒雷射一周後，臉部肌膚毛孔明顯變小，也沒有網路傳言的雷射術後反黑效果，周遭的親友都稱讚他看起來更亮了，也減少了之前隨時害怕脫妝的危機感，也立即預約了下一次的真‧皮秒加蜂巢療程。

分享

整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。

相關新聞

港澳女性來台手術的首選是？

2019-09-02 14:27

取代瓶瓶罐罐的保養品 讓你有效率和肌膚問題說再見

2019-08-27 08:52

壯如館長也需要血液淨化保養！亞健康精準檢測說了算 保養全套規劃才長效

2019-08-18 10:59

痠痛老是「喬」不好？

2019-08-14 08:40

新型女神動態玻尿酸讓你變的自然青春又亮麗

2019-08-12 11:33

台灣醫美逆風成長？！美、德醫師大讚！！

2019-08-07 16:01

穿衣更有自信 線條更美麗

2019-08-06 11:21

再生醫學新趨勢 亞果生醫展台灣生醫技術價值

2019-07-30 13:26

拯救老公眼袋變「歐爸」 客製化眼袋手術讓您向睡眼惺忪說拜拜！

2019-07-22 11:25

第一屆金線獎頒獎典禮圓滿落幕 穿針引線拉提全世界

2019-07-22 11:23

肌膚初老年輕化 新一代FLX電波拉皮 瞬效擺脫鬆弛肌　

2019-07-10 09:47

退化性關節炎新膝望

2019-07-01 15:50

打敗冏字臉 就靠洢蓮絲來解套吧！

2019-06-27 09:03

你也覺得肩頸上像是背了一個小朋友 十分沉重嗎？你需要的不是去收驚 而是向復健科醫師報到

2019-06-24 15:36

防闖肉毒桿菌誤區！國際醫專家建議評析！

2019-06-24 13:50

眼皮眼周零缺點 完美打造無敵女神LOOK

2019-06-02 14:12

輕熟女不動刀年輕的祕密選擇

2019-05-26 14:44

腰痛只能拉腰復健？ 再生醫療精準修復！

2019-05-23 08:57

3D安全隆乳升級立體空間 日式5D隆乳技術有一套

2019-05-22 14:30

打造美麗女神原來有「心機」！

2019-05-22 08:29

電波拉皮毀容！ 整形名醫：從未見過!

2019-05-20 15:20

別讓眼袋帶走你的美 新式無痕眼袋手術 眼袋淚溝黑眼圈一次擊退

2019-05-08 08:57

免開刀、免麻醉、免節食 克拉圖低溫減脂

2019-04-08 13:51

飛了二十八個小時也值得！什麼手術吸引她們特地來台？

2019-04-08 13:45

新秘整形大變身 自信狠甩劈腿渣男

2019-04-08 13:42

大嬸變辣媽 靠「它」產後狂瘦40公斤的親身故事！

2019-04-08 13:39
看更多

熱門文章

小資男賣青埔房可賺90萬 但這個原因卻讓他好猶豫

2019-09-16 08:59

晶華擊退商圈沒落的秘密 竟是靠一坪鬆餅攤

2019-09-20 09:41

「絕對不能搞砸」！50元熱狗餐如何成為Costco的祕密武器？

2019-09-20 08:00

爐石玩家突破一億、魔獸復刻 暴雪如何從中年危機翻身？

2019-09-18 13:09

鼎泰豐店面寒冬中逆向操作？租永康商圈400坪做全台最大旗艦店

2019-09-17 09:22

華映破產倒閉》大同少了拖油瓶 還會出現一筆回沖利益？

2019-09-20 12:40

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

永凍土解凍 北極地底下的威脅

2019-09-16 12:51

科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:12

用咖啡取代檳榔！921後家園全毀 他靠「黑金」救了國姓鄉

2019-09-18 13:03

上面種電下面種瓜他年收3千萬 台灣太陽能兆元商機爆發

2019-09-18 13:05

高雄農漁產品外銷訂單達成率不到7% 韓市長成績單的真相與隱憂

2019-09-19 09:29

謝金河：低基期股的尋寶

2019-09-19 11:45

鐵三角形同破局？郭董不當母雞、柯被打回原形、王慘遭邊緣化

2019-09-19 13:49

郭台銘退選心路歷程 兩個月五度轉折

2019-09-19 09:32

ABF載板複製去年矽晶圓行情

2019-09-19 13:21

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

嚴陳莉蓮考驗／裕隆城商業區、住宅區暫緩施工 裕隆建設內部進行再評估

2019-09-19 13:41

中國70年國慶前 北京烏雲罩頂

2019-09-19 13:42

家中有兩個孩子學音樂 千萬別做這幾件事

2019-09-18 13:31

看完瓊瑤 來了台灣

2019-09-16 08:44

各路英雄好漢火力全開 作帳軍團來襲 尖兵股出列！

2019-09-20 10:46

「特戰男神」吳怡農：用經濟學觀點看國防是我的強項

2019-09-19 09:30

保費怎麼繳最划算？用這4招買保險 5萬保費現省超過3千元！

2019-09-16 09:05

外資低檔大買被動元件股

2019-09-19 13:26

5G大主流 穩懋軋空？

2019-09-19 13:24

少了郭董當母雞 柯P怎麼拚國會藍綠不過半？

2019-09-19 09:32

iPhone 11發表》中國手機產業瘋隱視屏 蘋果沒跟上？

2019-09-19 13:47

24小時衛星監控 全球最嚴的遠洋漁業規範在台灣

2019-09-18 13:07

著名男高音「多明哥」爆多起性騷擾醜聞 事業堪憂

2019-09-18 15:49

亞洲每4條鮭魚他賣1條！「最猛賣魚郎」是如何辦到的？

2019-09-18 13:01

兩強對決》比起「愛意」 這場仗「恨意」才是決戰點！

2019-09-20 09:34

腦神經網路研究發現 喝茶可改善大腦認知能力

2019-09-17 09:54

漫畫撐香港 反送中的一道美麗風景

2019-09-16 09:01

巷仔內的在地美食 吃得飽也吃得巧

2019-09-17 15:45

餐飲外送宅經濟 除了delivery還有哪些必學多益字？

2019-09-20 16:36

走進神木群 體察400歲的生存之道

2019-09-16 08:57

加入多元計程車可年省好幾萬稅金？ 這些隱形成本恐怕讓你付更多

2019-09-18 11:06

水泥產業旺季駕到 逢低布龍頭廠 等待創高機會

2019-09-20 10:46

一紙禁令台積電、大立光挫咧等 那台廠誰得利最大？

2019-09-11 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top