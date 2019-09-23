真‧皮秒雷射加蜂巢 客製化快速解決你的皮膚問題

28歲從事廣告媒體業的陳小姐，因工作需求常常需要上妝，但她沒有保養的習慣，久而久之皮膚狀況越來越糟，為了讓自己形象更好，決定求助醫美快速解決肌膚問題。

沒有保養習慣的陳小姐，從青春期開始，青春痘就是最大的肌膚困擾，也會動手去擠、摳，導至一堆痘疤、坑洞產生。以為只要去皮膚科掛號吃藥，就會讓臉上的瑕疵完全消失，最後發現只能盡量減少痘痘產生。但，難搞的皮膚每到換季，肌膚狀態不穩定，痘痘更是大爆發，新的痘痘生出來，舊的痘疤依舊在臉上糾纏。

當臉部的瑕疵也開始連化妝都蓋不住，陳小姐決定挑戰醫美！

台北市區醫美診所到處都是，到底該選擇哪一家醫美？該選擇什麼療程才能有效解決肌膚問題？

陳小姐做足了功課，加上朋友建議選擇北投健康管理醫院美容醫學中心，最重要的關鍵是這裡的醫師陣容都是由整形外科或皮膚專科醫師組成，把自己的第一次交給專業才能真的放心。

外型光鮮亮麗的她，很難想像在卸妝完之後，許多肌膚問題如：痘疤、坑洞、粉刺、角質堆積、易出油等臉部肌膚問題都在她的臉上出現。由於工作需求時常要拜訪客戶及媒體，陳小姐發現肌膚狀態越來越糟糕，臉部的瑕疵也開始連化妝都蓋不住，只好一直補妝，粉越疊越厚。

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「我真的是很懶的保養的人，我還有個很不好的習慣就是喜歡徒手擠痘痘，之前靠化妝就可以遮痘痘、遮痘疤，也意識到皮膚隨著年紀增長代謝能力越來越差，舊的疤痕還在，新的疤痕又一直出現，卸妝完的狀況簡直慘不忍睹，所以我現在一定要化妝才敢見人！」

「雖然很懶，但是我還是很愛漂亮！希望隨時在別人面前都是以漂漂亮亮的出現，才想要尋求醫美的幫助，快速解決痘痘肌膚問題。」

走進北投健康管理醫院美容醫學中心，舒適明亮的空間、熱情貼心的護理人員，讓陳小姐的第一次接觸醫美原本緊張的心情頓時放鬆不少。經張醫師細心評估皮膚狀況後，最後陳小姐聽取建議，決定執行PICOCARE真‧皮秒雷射+蜂巢模式，先用皮秒雷射，再用蜂巢模式加強眼下細紋以及痘疤坑洞。

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PICOCARE真．皮秒雷射有別於傳統雷射需要多次治療才會有顯著的效果，真．皮秒雷射比傳統雷射能夠更精準將能量送達到肌膚的表皮層及真皮層，多種波長探頭，全面治療各種肌膚問題。

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施打完真‧皮秒雷射加蜂巢，北投健康管理醫院醫美中心的護理人員立刻貼心的進行皮膚術後保養，鎮定肌膚、保濕處理，護理人員還細心的教導如何術後保養，結束療程返家後，也能自己輕鬆照顧肌膚。陳小姐在進行醫美前，看到不少網友分享關於雷射術後，若照顧不周反而會成為黑白郎君，也因為自己懶於保養肌膚，對於術後防曬沒做好有可能的反效果感到害怕。真．皮秒雷射採用多種波長，搭配及短超脈衝，能夠針對表皮層及真皮層區域的色素圍塊瞬間粉碎，效果更精準同時降低術後紅腫及反黑現象。

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陳小姐進行完真皮秒雷射一周後，臉部肌膚毛孔明顯變小，也沒有網路傳言的雷射術後反黑效果，周遭的親友都稱讚他看起來更亮了，也減少了之前隨時害怕脫妝的危機感，也立即預約了下一次的真‧皮秒加蜂巢療程。