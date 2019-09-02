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港澳女性來台手術的首選是？

2019-09-02 14:27整形達人

VASER威塑抽脂　纖細手臂立刻GET！

炎炎夏天，身材不夠誘人的妳，去海邊只敢穿長袖長褲潛水衣？平日上班LOOK永遠也只能穿外套，深怕露出粗壯臂膀嚇壞人？

「很多女性對自己身材要求很嚴苛，多出半吋就會開始節食、控制體重，但其實有個最令女性頭疼、最無可奈何的部位，想用節食『瘦』到它，可能餓到連臉都凹陷了，它都還是無動於衷，這個部位就是有蝴蝶袖、掰掰袖之稱的手臂。」佳醫美人診所張至德醫師說。

粗手臂讓妳像搬運工？

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為什麼手臂最讓女性困擾呢？張醫師說，不可諱言的是，臀部、腰部、大腿等確實是女性容易囤積脂肪的部位，但這些部位除非是刻意穿泳裝、低腰褲等服飾露出，日常生活中多半是穿衣就能蓋住的，但手臂不同，手臂瘦的女性可恣意選擇背心等樣式繽紛可愛的夏裝，但手臂粗的女性永遠只有一種選擇───就是穿長袖！如此一來就被迫犧牲掉許多穿著打扮的樂趣。

「不少人想透過運動、重訓、拿啞鈴等方式修飾手臂線條，但殘酷的事實往往是，就算練出堅實二頭肌，蝴蝶袖還是存在，那是因為這裡的脂肪容易堆積，而且只要堆一點點脂肪，手臂的粗度馬上立現，舉手投足，就看見軟軟的肉不斷出來搶鏡，拍照時完全不敢讓手臂貼緊軀幹，就是怕把鬆軟的掰掰肉壓扁、視覺上使手臂更粗大。」而不少到診所諮詢的女性都會捏起鬆軟的手臂肉，遺憾的說，其實只要少掉一吋、視覺效果真的差很多，但這一吋卻是「世界上最遠的距離」！

張至德醫師說，針對手臂這種只要少一點點脂肪就有天壤之別效果的部位，最好的處理方式就是抽脂，只要抽掉一點點，效果立現。過去的傳統抽脂是利用抽脂管將脂肪細胞強力吸出、再來有水刀抽脂問世，以高壓水柱力量沖刷脂肪，甚至又推出利用光震波產生熱能來溶解脂肪的雷射溶脂等方式，讓抽脂不再是讓人又愛又怕的整形手術，但針對手臂這種小部位，是不是有更好、傷口更小的抽脂方式？「VASER威塑抽脂應該是最適合手臂的抽脂手術了。」

脂肪乳糜化流出　手臂秒瘦

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張至德醫師進一步說明；「VASER威塑抽脂是利用36000赫茲所形成的高頻音波氣泡，把脂肪細胞震成乳糜化脂肪再流出，針對音波氣泡只會針對脂肪震開，對神經血管的損傷最小，手術時可以大幅減少出血量，過去抽脂時，醫師只要抽到血就會停止抽脂，所以抽出的脂肪量較少，而威塑抽脂因出血量少，就可抽出較多脂肪。

過去的抽脂儀器適用於深層皮下脂肪，由於VASER威塑抽脂的原理是以音波氣泡震開脂肪，對於表皮下脂肪或淺層脂肪這種比較不容易「下針」的區域最適合，應用在手臂、腹部馬甲線、川字肌等需微雕的部位，可以有立竿見影之效。

此外，因為威塑抽脂對脂肪細胞的破壞最小，抽出來的脂肪完整度高，脂肪的存活率高，可以用來進行自體脂肪移植，可以用在填補夫妻宮、法令紋、甚至隆乳等等。「針對手臂這類部位，只要多一點點脂肪就顯得粗壯，但一不小心抽得太淺或不均勻，又容易顯得凹凸不平，VASER 威塑抽脂是將脂肪細胞『乳糜化』，讓脂肪組織與纖維組織自然剝離，醫師抽脂的過程中更省力，脂肪吸出更均勻，免除凹凸不平的風險，更可縮短抽脂手術及麻醉時間，減少感染機率。」

VASER 威塑抽脂在台灣已蔚為風氣，累積許多成功案例，近來更吸引許多港澳女性特別搭機到台灣來抽手臂，不僅是因為VASER 威塑抽脂在台灣的手術案例成功，再來也是因為術後傷口小、復原快、瘀青少，更是吸引許多消費者寧願從海外飛抽脂後再搭機返國。不少女性回程時就能穿著無袖背心離境，「這種隨心所欲、不用再為了身材只穿某類衣服的感覺真好！」

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。
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