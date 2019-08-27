取代瓶瓶罐罐的保養品 讓你有效率和肌膚問題說再見

不管是小細紋還是黑眼圈，甚至是痘痘粉刺和膚色黯沉等皮膚問題造成你多大的困擾，伊利普斯脈衝光都可以成為你的肌膚救星!與其花時間和大把金錢進行成效微弱的保養，不如利用魔幻極光來一次全面性改善皮膚問題。

類染料式脈衝結合兩大專利 有效又安全

張立言整形外科診所引進最新「伊利普斯」脈衝光，魔幻極光NORLDYS儀器。醫師依照專業選擇不同的波長及能量範圍，藉由不同病灶吸收不同的波長，可達到治療或改善細紋、黯沉氣色和黑眼圈、除毛、痘痘、痘疤粉刺等美肌治療效果。

整形外科張立言醫師說明魔幻極光的特色是以創新的「類染料式脈衝」結合兩大專利科技「雙模濾光」及「直角方形脈衝」，二段式過濾無效能量。穩定均勻直達問題根源，有效驅紅淨白，更加明亮擺脫黯沉。也因此能夠避免過多能量累積皮膚，不易有燙傷等副作用產生，同時大幅減輕肌膚灼熱感，讓治療好安心。

分段式治療 降低恢復期和反黑的機率

張立言醫師進一步解釋魔幻極光之極光梭的原理為1550奈米波長的雷射，搭配飛輪治療探頭將雷射光均勻一致的導入皮膚真皮層，創造許多細小的加熱區域。雷射能量能穿透400~800微米的皮膚深度，啟動膠原蛋白增生以及皮膚自我修復。每一個細小的加熱區周邊都包圍著正常且結構完整的皮膚組織，藉肌膚自然修復過程，治療區域可在一天內快速癒合，因此不會產生開放性傷口或嚴重紅腫脫屑等。這種分段式的治療理念大幅降低術後恢復期的時間或反黑的疑慮，溫和的將問題肌膚更新，還原天生的柔、潤、透、亮。

分享 facebook

治療項目多 一次即見亮白

魔幻極光能夠治療的項目非常多，包括：治療痘痘粉刺，各式表淺色素斑，減少皺紋，黑色素沉澱的膚色黯沉，血管病變等等，其中又以治療紅色性血管問題(痘痘、紅色痘疤)效果最佳。通常第一次治療即可達到明顯的亮白效果，要達到最佳的效果則必須治療4~6次，每次治療的間隔時間約為4 周。實際情況還是以醫師評估為準。

關於治療過後需要注意的部分，張立言醫師提醒如果有些許的紅腫發熱為正常現象。一般會於幾小時後退去，可透過冰敷改善。另外治療過後色素沉澱的部分會結痂，必須讓結痂自行脫落，不可自行剝除。最後是必須特別加強保濕和防曬的工作，建議使用SPF30的防曬產品，還有避免任何刺激臉部的行為，例如：做臉、敷臉、去角質等。

分享 facebook

快放下手中的保養品，讓伊利普斯脈衝光來給你白潤透亮的完美皮膚!

如有下列情況，請由專業醫師評估是否適合接受治療

1. 懷孕婦女。

2. 光敏感、蟹足腫體質者。

3. 血液性、免疫系統疾病患者

4. 服用抗凝血、A酸、光敏感藥物治療者。

5. 兩週內接受煥膚、去角質等療程者。

6. 一個月內過度曝曬陽光者、剛進行完日曬（日光浴）或發燒者。

7. 其他不適合雷射治療者。

分享 facebook