壯如館長也需要血液淨化保養！亞健康精準檢測說了算 保養全套規劃才長效

作者：心苑診所

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前幾天，格鬥名人兼網紅館長陳之漢在自己臉書上 PO 了他接受『血液淨化療程 (又稱細胞SPA)』時，全身插滿管子的數張相片 (來源點此) 。館長也在直播中透露，他日前做體檢時，報告都是紅字，去做這個「換血療程」，是盼望身體能多撐一點時間，同時謝謝大家的關心。

館長，其實你沒有換血喔

做為精準醫學與抗衰老業者，心苑診所也見識過市面上大多數的血液淨化機器，我們想偷偷的跟館長說：

館長，其實你有淨血，但沒有換血喔！

因為，您照片中的那台機器的功能只能「過濾您的血液」。除非，為您服務的業者還幫你額外回輸了別人的血液或代用血漿。不然整個療程中，應該就只有您自己的血液在機器與濾心中進進出出而以啦。

以濾心過濾血液，細胞 SPA 能改善血液品質

在大型醫院的血液淨化中心裡面，血液淨化原本是用來治療家族性高膽固醇血患者，能迅速減少患者血液中的膽固醇含量、提升血液品質、改善細胞微環境，降低其中風或心肌梗塞風險的一種療程。

常見的血液淨化方式有「離心法」與「雙重過濾法」。以心苑診所引進的日本品牌血淨機器為例，透過專利濾心搭配一次性的原廠血淨套件，不但給予客戶更好的安全性，而且機器採用「雙重過濾法 DFPP」，能將全身血液引入機器並連續過濾 3-4 小時，淨化程度是離心法的 2 倍以上，因此是比較高端、被大型醫院或高規診所採用的血液淨化方法。

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主餐要有前菜和甜點搭配，才是完整的套餐

血液淨化雖然能過濾血液中的膽固醇、低密度脂蛋白、重金屬.....等物質，對於健康檢查有紅字，可是時常交際應酬、忙碌缺乏運動的現代人來說，是一種很有效率的被動保養方式。

但因為它不能幫你排除造成亞健康、生病的原因，例如基因、熬夜、喝酒、抽菸、壓力大...，如果認為依賴一兩次血液淨化就能讓自己恢復健康，那就太不切實際了。

在心苑診所，我們建議『術前的精準檢測』，與『術後個人化營養保養規劃』、『飲食習慣教育』，才能讓血液淨化的效果達到最大。

精準檢測，才能對症下建議

家族性高血脂、高油脂飲食習慣、酗酒、工作環境充滿有機溶劑...，每個人的血液品質不佳的原因有百百種。

因此血液淨化前，客人必須經過醫師問診，加上「基因檢測」、「功能性醫學檢測」等精準檢測，了解是什麼原因造成客人的血液品質不佳，醫師才能評估，血液淨化對該客戶是否真的有幫助。

甚至現代人由於缺乏運動，手臂血管往往太細或埋太深，不一定能順利抽血或埋針。故在心苑，我們還會評估客戶的手臂血管，並教育客戶訓練血管，減少扎針失敗的機會。

術後保養，才是長常保健康的關鍵

雖然『細胞 SPA』 療程在短短 4 小時內，就能透過物理性過濾的方式，幫助客人的血液品質改善 60-80% 以上，但是心苑診所的醫師認為，只有正確的生活方式才能帶來健康的生活。血液淨化只能做為加強保養或年度保養的選項。

首先，在術後如果能針對個人體質補充合適的營養與點滴，是可以加速脂質代謝，增加與延長血液淨化的效果。

而正確的飲食習慣，不但能加速身體修復，更能降低體脂肪累積。讓我們在享受美食的時候，同時打造更健康享瘦的體質。

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