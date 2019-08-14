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痠痛老是「喬」不好？

2019-08-14 08:40整形達人

全民瘋運動，不僅各家健身中心經常一位難求，就連各項三鐵、路跑、單車賽事名額也常是秒殺，很多人對運動過後的肌肉痠痛、疲勞，都以為是乳酸堆積，休息一下、拉拉筋排乳酸就可以改善，但很多人其實是因為錯誤的運動方式造成傷害，卻因沒有馬上處理甚至帶著傷繼續運動，成為陳年舊傷而不自知。

「不管是專業運動員，或是熱愛運動的一般民眾，只要常接觸需要肌肉爆發力、或是需長時間維持肌耐力的人，運動前後只要稍有不慎，很容易就使肌肉筋骨出現損傷，有時只是輕微不適，容易被忽略，但在不自覺的情況下繼續運動，久而久之就會形成嚴重的傷害，到最後甚至連最愛的運動可能都無法參與了。」霍普金斯診所饒瑞悌院長說。「對熱愛運動的人來說，因舊傷被醫師『宣判』不能運動，真的會造成很大的衝擊。」

老是「痠中痛」？

霍普金斯診所饒瑞悌院長說，很多到診所求診的病人，平均都與身體痠痛共存了5年以上，可說是帶著痠痛硬撐著運動。「不少人曾尋求復健科、中醫師、整脊師的協助，也花了不少錢按摩紓緩，但往往是治療過後感到症狀緩解，但過沒多久又感到不舒服，就這麼一而再、再而三，永無止盡的循環。」

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老毛病總是好不了的困擾，除了是因為傳統治療方式沒有「數據」，無法量化，而無法得知是不是治療到最需要緩解的患處。「以按摩為例，有些人喜歡指定師傅指壓，但即使是指定同一位師傅，在一樣的手技下，每次的力道、位置不同，感覺就不同，甚至自己也無法跟師傅說該壓哪一個點才能讓你舒服點，因為連你都說不上來到底哪裡不舒服！」

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對此，饒瑞悌院長強調，如果能用客製化觀念，給病患獨一無二治療方案，並且每次看診都有儀器輔助、完善數據顯示出上次的治療效果如何，這次該治療哪邊，才能解決疼痛、關節僵硬、肌肉無力等問題。

桌球國手的疼痛救援

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桌球是需要機敏反應的運動，眼明手快，腳還要能瞬移，全身肌肉及靈活度都要保持良好狀態才能有好表現。尤其許多選手都是從小培訓，對於扭傷問題早已習慣，身體肌肉會「代償」，雖說能完成運動，但久了就是會出現傷害。「經過專業儀器分析，測量行走角度、搭配KKT 脊椎聲波矯正、ESWT 震波治療等，調整後才知原來這才是正常，對日後長遠的運動生涯更有保障。」

　　　

也有選手常為舊傷困擾，平時只覺得肌肉痠痛，因為缺乏儀器診斷，無法得知肌肉耐力、張力、關節角度等數據，憑感覺治療很容易復發。「透過專業儀器可以看出關節活動角度、肌力與肌耐力狀態，再評估運動表現，甚至可分析全身骨骼肌肉神經系統的平衡狀態，找出問題後再進行徒手治療、運動治療，很多運動員都說對之後的表現有很大幅度的加分。」

治療前脊椎歪斜 / 治療後恢復正常
治療前脊椎歪斜 / 治療後恢復正常
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看著台灣運動風方興未艾，霍普金斯診所饒瑞悌院長樂見其成，運動能讓人生更有意義、身體也更健康，但饒瑞悌院長強調，千萬別小看運動傷害的累積，尤其是熱愛運動的人，有任何痠痛更不該等閒視之，要尋求專業醫師協助，了解自己的身體狀態，以免因運動傷害被迫戒掉最愛的運動，可就得不償失了。

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。

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