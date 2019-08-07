台灣醫美逆風成長？！美、德醫師大讚！！

君綺診所於醫美界即將邁向第17年，不論醫師技術、醫療環境與服務專業皆獲得許多愛美人士的肯定與支持，品牌核心「安心醫美」更是獲得大量會員數主要原因。

君綺醫美獲得法國高德美(Galderma)與美國愛力根(Allergan) 大藥廠的「原廠正貨」認證，堅持所有的藥用原料玻尿酸、肉毒等都來自原廠代理商，因此君綺醫美多年來都是正貨藥品進貨量、銷貨量第一名，根據去年度的統計結果，2018年君綺再度蟬聯冠軍。

君綺醫美不僅拒絕使用任何水貨藥品，更是要求診所旗下的醫師皆須獲得原廠技術的專業認證，擁有證書方能進行相關醫療行為。為求醫師專業及醫療技術的提升，君綺診所每個月協同各大藥廠邀請具權威性的專業醫師至院所舉辦醫師會議，即便已為醫美龍頭仍不故步自封，力求精進醫師素質，增進國際性的技術交流。

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根據數據統計，目前台灣從事醫美療程的診所有千餘家，同業競爭力高，許多業者為了生存盈利可能會使用成本較低廉、品質較不佳的醫療耗材，推使醫美產業走入削價競爭的價格戰。

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君綺醫美總經理李依芸表示：「其實羊毛都出在羊身上，許多東西都是一分錢，一分貨，更何況醫療行為豈能因貪圖小利而忽略風險問題。」君綺醫美堅持安全第一，在醫療面替消費者做高規格的把關，講究品質，不偷工減料降低成本利用低價吸客，這也是君綺醫美能在醫美屹立不搖，甚至擴大經營的理由。

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2019年4月君綺整形外科於松江南京開幕，近期桃園門店更是遷址擴大經營，君綺醫美預計今年年底前將在台中再創立台中區第二家分店。即便面對不景氣的環境，君綺醫美仍持續拓點提供醫療服務，可見醫療安全及品質要求相較低價促銷而言，仍是消費者更重視的環節。

因此專家建議民眾在進行醫美療程之前，可以先做足功課。審視醫師資歷、檢視醫師專業認證，透過諮詢了解院所環境及衛生管控，進行療程前必須確認自身健康狀況並且了解醫療過程恐面臨的風險。

為求全面性的安全，消費者更有權利要求診所當下拆封即將使用的醫療藥品及耗材，確認原廠正貨、完全新品未經使用再進行療程，才能大幅度的降低醫療風，避免不必要的醫療糾紛。

現今台灣醫美產業蓬勃發展，甚至醫療純熟度及專業技術在亞洲地區已具有指標性，讓外界想變美的人相繼來台進行醫美手術及療程，如何選擇安全且適合自己的醫療院所是愛美消費者必須思考的重要課題。

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