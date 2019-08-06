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穿衣更有自信 線條更美麗

2019-08-06 11:21整形達人

位於捷運新北投站的北投健康管理醫院美容醫學中心從成立以來，「隆乳」一直是入秋到過年期間詢問度與預約最高的整形項目第一名。除了專業，這裡具備了如同飯店的環境，兼顧了隱私與舒適兩大需求。不用舟車勞頓就能接受零輻射磁振造影(MRI)完成高階乳房影像檢查，滿足不少想隆乳卻擔心健康的女性需求，在整形新服務潮流下占了很大優勢。

從事服務業的劉小姐，曾嘗試過中醫針灸豐胸，但她發現這樣太花時間也沒有明顯成效，從小吃再多也沒胖過胸部的她，決定在踏入職場的第10年投資自己，來個美麗變身。

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「我的胸部真的很小，小到幾乎是沒有的，如果我有一點胸部，可能沒想過要隆乳，大概是因為自己沒擁有過很想要，想要有胸部的感覺，想讓自己更有曲線，穿衣服有不一樣的感覺。」

愛美，並不需要太多理由，劉小姐透過好友帶路，第一次走進北投健康管理醫院美容醫學中心。醫師、護理人員專業耐心的服務讓他好感度大增，本來有點緊張反而因為放心，經過審慎評估，她決定把挺胸計畫交給他們。

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「有隆乳需求的女性，通常只在意豐胸後的尺寸與形狀，卻忽略最重要的植入前後風險評估」當天諮詢，劉小姐對於醫師說的這句話特別印象深刻，雖然期待身材上的改變，卻也知道身體是一輩子的事，因為沒有健康，美麗都是假的。

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北投健康管理醫院美容醫學中心在隆乳前會替患者進行高階影像乳房檢查。醫師同時強調，每個人身形條件不同，隆乳材質雖可供個人選擇，最終仍須考量先天條件限制。目前熟知的果凍矽膠隆乳，又分為「平滑面」以及「絨毛面」二種，經專業建議，她選擇圓盤型光滑面果凍隆乳，較適合放置於胸大肌下，觸感最Q彈、有波動感，但術後需要配合按摩。

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北投健康管理醫院美容醫學中心提供最新式內視鏡隆乳手術，可清楚的觀看手術區域，精準的剝離出果凍矽膠的口袋，如此一來植入義乳的位置會比較正確。相較於傳統隆乳術，較不易發生不對稱或乳房邊緣不齊等狀況，更容易精確掌握手術過程，大幅降低疼痛感，患者可以在術後當天返家。

因為經過充分了解，劉小姐並不是很擔心手術過程。拆掉繃帶的那一刻，才知道原來有了胸部後是什麼樣的感受。本來以為隆乳後胸前多了重量，會覺得胸部變重有負擔，沒想到術後其實沒什麼感覺。穿衣服是最明顯的改變，她說：「以前因為沒有胸部很多衣服撐不起來，沒有曲線，現在曲線變得很好，整個人都更有自信了。」

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對劉小姐而言，有了更完美的體態只是一個開始而不是一個結束。她不會讓自己怠惰於維持自己的美好，除了投入更多熱情在工作與喜歡的游泳，他更告訴大家，醫美整形的角色，只要選對，可以成為一個很棒的夥伴與協助者。

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。
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