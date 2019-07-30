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再生醫學新趨勢 亞果生醫展台灣生醫技術價值

2019-07-30 13:26整形達人

文 / 整形達人雜誌編輯部 林毓芳

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隨著科技與醫療技術日益進步，近年來，「再生醫學(Regenerative Medicine)漸漸受到重視，屢次在國際生技醫療產業盛會成為焦點。多個國家政府積極注入龐大資金與相關人才進行投資與研究，再生醫學蔚為風潮。所謂再生醫學，就是一種讓身體組織器官在缺損、病變時能夠得到修護並且再生的醫學方法。其目標是完全治癒病患的組織器官缺損，與一般的單純治療症狀並不相同。

亞果生醫是經濟部核准的生技新藥公司，主要以發展再生醫學為主。由於其多項研發與人體組織及細胞架構有極大關聯性，除學術界及產業界邀訪不斷，也吸引國際技術合作。2017年簽約授權澳洲Oculus Biomed Pty Ltd（OBM）生醫公司進行眼角膜人體臨床、取證、銷售。2018年與日本丸紅商社成為生醫技術開發與應用的重要國際策略夥伴。2019年與NASA美國太空總署進行骨填料的外太空研究計劃，確立公司以再生醫學為營運主軸的經營策略是正確的。執行長謝達仁表示，生物醫藥是一項高度結合資金、技術、時間與人力的產業，亞果生醫以嚴謹處事態度經營企業，讓新創的組織再生醫學逐漸受重視，在國際市場打開能見度，吸引國際級的生醫公司及投資團隊進行跨國合作。

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從材料端到產品應用端，亞果生醫的再生醫學技術採取全面性的發展。主力產品雖是生醫材料膠原蛋白，但已跳躍膠原蛋白既有產品的應用，朝向更專業、更具影響人類身體組織的再生醫學技術發展。2017年以獨步生醫界的材料萃取製程技術「二氧化碳超臨界去細胞製程」，萃取高度生物相容性的生醫材料，完成全球首例成功為寵物犬成功移植人工眼角膜。2020年，人工眼角膜人體臨床試驗即將在三軍總醫院、台北榮總、高雄榮總及高雄醫學大學附設醫院展開。

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近期國內生醫類股題材不斷，成為各類股漲幅領先族群。其中生技醫材、細胞治療及新藥族群最為熱門。以再生醫學吸引美、日、澳大廠爭相合作的亞果生醫，日前正式遞件公開發行，並將以最短期程進入國內投資市場。中美貿易戰吵得熱鬧，但從課稅商品清單來看，生技醫藥相關商品未明顯列於清單之內，生技醫藥類股在貿易戰紛擾之際，相對安穩且具備發酵題材的可能性。謝達仁表示，此次的公開發行遞件，是在承銷券商熱烈支持下完成。由於券商表示，現階段看好國內生技醫藥的趨勢發展，且全球持續投入再生醫學的相關研究，對於生醫產業的發展是有高度期待的。

他又強調，國內生醫公司應該很難同時受到美、日、澳等大型企業策略合作及參與科研最高殿堂NASA美國太空總署的專案，而亞果生醫所擘劃的再生醫學藍圖，紮實的吸引全球目光，應該是台灣最大的生醫價值。

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整形達人

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