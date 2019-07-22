拯救老公眼袋變「歐爸」 客製化眼袋手術讓您向睡眼惺忪說拜拜！

分享 facebook 很多人說「女人老得比男人快！」然而，男人一老起來，自信喪失，可是會影響工作朝氣的！而愛美不再只是女性專利，北投健康管理醫院美容醫學中心指出，近年來到診所做療程的男性消費者逐年攀升，年紀輕男性大多以體雕、割雙眼皮居多，而30至50歲最在意的是臉上眼袋、皺紋。

其中一個案例就是一名50多歲的高階主管，天天日理萬機，工作獲得肯定，但外型看起來總是神情欠佳、疲累不堪，一頭提早報到的白髮，加上長期用手機管理工作與部門出現的兩坨眼袋，明明還沒娶媳婦，逢應酬總被客戶誤以為已當阿公。愛漂亮的老婆終於看不下去，決定帶老公到北投健康管理醫院美容醫學中心，這是她平常雷射淨膚的地方，現在打算孝順一下，送心愛的先生一對好眼色。

「去眼袋有差嗎？小心我去找小三喔。」主管老公諮詢時看到醫生顯得非常害羞，只好跟一旁陪伴的太太開玩笑。距離所謂的開刀，應該是20年前陪老婆剖腹生產，印象中的老婆真的為母則強，一退麻醉就下床餵奶，讓他對開刀沒有產生可怕的印象。

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北投健康管理醫院美容醫學中心生仔細看著主管先生的眼袋，告訴他這是眼周皮膚鬆弛及脂肪堆積所造成，是隨著年齡增長及生活型態、勞累等逐漸形成的問題，「眼袋手術分內、外兩種開刀方式，內開傷口在眼瞼內部，外開的傷口就須要進行修皮。」

老公的眼袋偏較鬆弛，醫師建議外開，「我們會沿著下睫毛下緣做出切口取出脂肪及平鋪脂肪，如有鬆弛的皮膚及肌肉，還可一併切除、拉緊」，醫生一邊說明，一邊再告訴先生，眼袋一拿掉，淚溝就會顯得更凹陷不好看，因此建議再做自體脂肪補脂，通常會是從肚子抽取少許脂肪，平整鋪在眼下的位置，這樣眼袋消失的同時，淚溝也不見了，就更自然且有神。

由於北投健康管理醫院美容醫學中心還有高階健康檢查，並提供一次舒眠麻醉，可同步完成無痛腸胃內視鏡與眼袋手術的服務，二話不說，為了先生腸保安康，馬上預約，健康帥氣一次到位。看到太太這麼積極，老公當然全力配合，乖乖低渣飲食，當天腸胃內視鏡作完就接著外開眼袋，兩個多小時，醒來完成兩件大事，對自己的身體很有交待。

護理人員提供術後衛教相當有耐心，術後3天冰敷，第4天開始溫敷，不需要請長假不影響工作，太太還特地幫先生染上黑髮，隔天一進辦公室卸下墨鏡，女同事們頻頻大叫「哇！大叔變歐巴」，聽在耳裡嘴巴說哪有，心裡真是High翻天啦，這時候的腦袋突然浮出老婆滿意的笑臉，才驚覺小三不就是自己的愛人？？

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醫美不是女人限定！男人隨著年齡增長，又不像女性平日會護膚裹面膜，工作上則因長期使用手機老化眼提早現身。根據調查，近三年來，國內男性醫美人數平均每年成長1〜3成，需求最夯的項目第一名是眼袋。整形醫師表示，男性對整外接受度比微整高，可能是因為思考模式理性，不喜歡多次療程拖拉，在尋求安心醫美服務後，希望一勞永逸解決面子問題。