第一屆金線獎頒獎典禮圓滿落幕 穿針引線拉提全世界

2019 第一屆金線獎頒獎典禮，於 7 月 14 日於艾美寒舍酒店盛大舉行圓滿落幕。金線獎宗旨為推動線雕 技術發展、推廣整個線雕領域的專業。此頒獎典禮受到台灣及對岸醫界與媒體重大關注，典禮特別邀 約台北市長柯文哲、前行政院長張善政、台北市捷運董事長李文宗兩岸政商、企業先進等嘉賓出席本 屆盛典，替活動增添無限光采！

台北市長柯文哲出席第一屆金線獎頒獎典禮 圖/晶鑽生醫 分享 facebook

前行政院長張善政出席第一屆金線獎頒獎典禮 圖/晶鑽生醫 分享 facebook

典禮一開始，晶鑽生醫謝佳憲針對此次活動表示：「科技快速發展的今日，抗衰老始終是眾所關心的議 題，晶鑽生醫自主性研發線材，去年也拿到認證，希望將這股線雕拉提風氣，注入市場」。緊接著柯文 哲表示：「晶鑽生醫對市場有敏銳的洞察力和預見性，審時度勢，適時而變，進而自行研發線雕線材品 牌及拉提技術，並且定期培訓及教育，將拉提的「軟實力」做到最嚴格且安全把關之責，將更好的技 術推向國際，台灣之光！」；張善政特別提到：「晶鑽生醫利用線材串起市場驅動力，醫美產業可以從 研發材料到舉辦比賽、發展自有品牌，藉此跳脫通訊產業 OEM 的宿命來發展，晶鑽生醫將帶領著醫學美容推動智慧醫療。」

台北市長柯文哲今天下午出席推廣醫美線雕技術發展的「金線獎」頒獎典禮，左起：晶鑽生醫總經理謝佳憲、前行政院長張善政及夫人 張琦雅、台北市長柯文哲及晶鑽生醫董事長賴柏如 圖/晶鑽生醫 分享 facebook

台北市長柯文哲今天下午出席推廣醫美線雕技術發展的「金線獎」頒獎典禮， 左起：晶鑽生醫總經理謝佳憲、前行政院長張善政及夫人 張琦雅、台北市長柯文哲及晶鑽生醫董事長賴柏如 圖/晶鑽生醫

“百家醫院．百里挑醫”，首屆活動吸引三百多名兩岸三地的醫師，從三百多位菁英醫師，競爭激烈 中選出百大菁英醫師，最後由四位評審委員：王篤行院長、林長熙院長、林銘德院長及曾文尚院長， 選出前五強選手，並於 6 月 23 日，透過實際操作評選，經過層層關卡、脫穎而出的五強醫師分別為： 許庭嘉醫師、吳詩韻醫師、林建宏醫師、陳承謙醫師及莊昆霖醫師，當天現場每位醫師及評審委員， 彼此分享拉提技術及創新概念。

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典禮最高潮階段莫過於-2019 第一屆金線獎冠軍、亞軍及季軍出爐，分別是：許庭嘉醫師、吳詩韻醫師 及陳承謙醫師。計算方式為：6 月 23 日評審委員評分、加上為期三週的網路投票以及當天現場百位醫師票選之三大合計，透過這次活動，線雕拉提邁向新的里程碑。值得一提的是，在網路投票短短不到一週的時間，已 經累積衝破十萬網友投票！再次證明，線雕拉提的市場，現正非常火紅，且在市場接受度非常高。

第一屆金線獎前三名醫師：(左起)吳詩韻醫師、許庭嘉醫師、陳承謙醫師 分享 facebook

面對全球競爭的環境，晶鑽生醫持續保有學習、創新能力，對於「臉部拉提」的美麗投資新趨勢，無 論國界，是當今最多人投資美麗基金。在海峽彼岸的晶鑽生醫總經理謝佳憲，同時也是醫師的他，憑 藉十多年的線雕臨床經驗，生產出了臺灣地區首個自主研發的線雕線材品牌。謝佳憲表示：「我本身是 臨床醫生，在一線工作十多年，非常瞭解消費者的需求，更瞭解醫生們的需求。我們是根據需求去創 造新產品，而不是根據產品去找需求。」

提升顏值經濟從第一屆金線獎帶動其線雕技術，醫學美容治療技術持續不斷發展，不斷求新求變，發 展出無限潛力，更將其技術透過定期的醫師培訓，進而提供最新的醫療新知，典禮尾聲也宣佈即日 起，第二屆金線獎開始接受報名，當天已有超過 60%以上的醫師再次報名，熱情參與！台灣有領先全 球的線雕技術，將拉提的「軟實力」做到最嚴格且安全把關之責，晶鑽生醫未來將進軍國際，讓世界 看見台灣醫療競爭力，將最好的技術帶給全世界。

第一屆金線獎擁有百名醫師共襄盛舉 圖/晶鑽生醫 分享 facebook