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願景／當移工成為殘工「為何我來台灣工作，卻成了殘障？」

肌膚初老年輕化 新一代FLX電波拉皮 瞬效擺脫鬆弛肌　

2019-07-10 09:47整形達人

「最近許多港澳客來台做治療都會詢問，30幾歲熟齡肌做拉皮，會不會太早？感覺拉皮都是上中老年人需要做的療程。」佳醫美人陳怡如醫師說。「傳統的拉皮手術工程浩大，需要分離筋膜、神經、修剪過多的皮……都會讓消費者感到卻步，總會等到皮肉分離嚴重、皮膚鬆弛下垂，老態遮不住才會動手術，所以給人一種拉皮是『老人』才需要做的觀念。」

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陳怡如醫師說，其實一般人追求凍齡，無論選擇保養品或是上美容院包套，定期做臉等等，最基本的要求都是抗皺、延緩皮膚鬆弛。「我都會給上門諮詢的消費者一個新觀念，既然目的都是希望凍齡，那麼與其花錢包做臉療程，卻不一定能如願留住青春，雖然有拉皮手術可以選擇，但是相對風險也很大，倒不如選擇無須動刀見血的新一代Thermage FLX電波拉皮療程，讓皮膚即刻緊實。」

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至於是否一定要中老年的歲數才拉皮，陳怡如醫師說，若能在皮膚尚未「完全垮掉」的熟齡期就積極採用電波刺激膠原蛋白增生、讓皮膚KEEP住彈性，術後表現會比皮膚整組鬆垮了、再來想辦法挽救好很多。

「電波拉皮屬於非侵入式的治療，Thermage FLX採用專利無線電波(RF-Radiofrequency)技術，更均勻精準地微調每一發電波能量，優化每吋肌膚接收的能量，更精準地深入到肌膚深處4.3mm的SMAS筋膜層、達約80%的穿透度，在此處進行加熱能重組膠原蛋白及增生新陳代謝，讓熱能震盪出皮膚的彈性與飽滿、改善鬆弛問題，膚質更光滑緊緻。」因為膠原蛋白澎潤，肌膚飽滿，自然就會塑造更立體的下顎線及下巴輪廓，撫平臉部、眼周、頸部及身體皺紋及細紋。

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陳怡如醫師進一步分析，「市面上有非常多以類似電波拉皮名稱命名的機器或療程，但提到電波拉皮，仍以美國Solta Thermage系列電波拉皮最具代表性，除了獨特的方格轉印紙、探頭早已成為電波拉皮的代名詞之外，Thermage電波拉皮始終是非侵入式拉提治療中，術後表現最符合醫師及消費者的預期的。

「對醫師來說，機器是讓手術完美的大功臣，像電波拉皮這類為醫美消費大宗的療程，一台能讓醫師放心的機器，才能確保術後效果持續。」陳怡如醫師說，消費者在選擇電波拉皮療程時，除醫師經驗與專業度為關鍵外，也要能判斷是使用哪種的電波拉皮儀器。「能量要溫和又有效精準，最重要的療程中使用的探頭，接觸範圍要大，讓覆蓋更全面，這能大幅提升治療速度將近25%，使熱力達到更深層及均勻地到達肌底，更能加強緊膚去皺效果，刺激膠原蛋白增生，喚回緊緻輪廓。」

電波拉皮大哉問～～
電波拉皮大哉問～～
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陳怡如醫師建議，消費者可把電波拉皮當成定期保養的「做臉」，不用等皮膚全面鬆垮再動大手術，運用電波能量使肌膚中的膠原蛋白新生、重組，在治療後約2~4週即可逐漸看到效果，約2~6個月時是會達到高峰期，只要日常作息正常，不菸酒熬夜，術後成果甚至能維持約兩年時間，只要懂得選擇安全、有信用、採用最新技術的電波拉皮儀器，隨時當皮膚的「拉拉隊」，決不讓嘴邊肉、法令紋、魚尾紋等顯老記號上身！

電波拉皮大哉問～～

Q： 為什麼電波拉皮可以達到這麼好的效果？

A： 電波拉皮屬於非侵入式的治療，新一代電波拉皮採用專利無線電波(RF-Radiofrequency)技術，能夠更精準深入到肌膚深處4.3mm的SMAS筋膜層進行加熱，重組膠原蛋白及增生新陳代謝，它能增加皮膚的彈性度與飽滿度、改善皮膚鬆弛情況，使肌膚更光滑緊緻，塑造更立體的下顎線及下巴輪廓，撫平臉部、眼周、頸部及身體皺紋及細紋。

Q：新一代電波拉皮與上一代有什麼差別？

A：新一代電波拉皮不管在能量的穩定度、治療的速度、拉提緊實的成效上，都有很大的差別。新一代電波拉皮新式專利AccuREP™ 技術，能增加能量穩定性，治療更精準舒適安全。新一代4.0智能探頭，能縮短約25%治療時間，也同時提高療程舒適度。新一代電波拉皮療程能帶給您更好、更安全、更舒適的體驗。

Q： 電波拉皮要多久後看得見效果?效果可以維持多久？

A： 一次療程即可感覺到效果，隨著肌膚中的膠原蛋白新生、重組，效果會越來越明顯！大部分的人在治療後約2~4週即可逐漸看到效果，約2~6個月時是會達到成效之高峰期，而其效果可維持約兩年，但實際狀況仍要看每個人的老化速度、年紀的不同、生活及睡眠習慣等，會有所不同。

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。
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