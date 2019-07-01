親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

中職／葉君璋看狀元劉基鴻 盼未來比肩張泰山

直播／香港示威民眾撬開鐵捲門！衝進立法會了

退化性關節炎新膝望

2019-07-01 15:50整形達人

歐美最夯的CART 卡特治療

分享

「咖麻去袂安怎走？」這句廣告詞很多人朗朗上口，都知道是在講老人家關節不聽使喚，想走想跑都無法隨心所欲的痛苦。關節是人體很吃重的部位，幾十年來任勞任怨，不論行走、爬梯、負重……都承受極大壓力，久而久之出現磨損，演變成長期服用止痛藥、貼痠痛貼布，就算補充保健食品，仍沒有辦法使關節回復年輕時的俐落，頂多只能延緩老化的速度罷了。

「許多長輩長期忍受關節不適，沒有健康的關節，對生活品質有很大影響，終於受不了了想換人工關節，卻又躊躇不前，擔心有糖尿病、心臟病、高血壓等慢性病而不敢做手術。」霍普金斯診所饒瑞悌院長說。「其實，骨科醫學發展突飛猛進，有更先進的治療能讓關節重獲健康。」

將軍夫人的關節重生記

分享

霍普金斯診所饒瑞悌醫師分享一位將軍夫人的故事，她年輕時在八二三砲戰炸傷腳，削掉了一大塊骨頭，雖然幸運地救回一命，但腿卻留下了一輩子的傷害，從年輕時就憑藉者信仰還有止痛藥物撐過來，也嘗試過玻尿酸與PRP等療法，但並未能將她從關節痛楚中救出，十幾年前在美國時聽醫生說過，唯有細胞治療能治療，期待多年後，終於在2018年台灣衛福部核准細胞治療，將軍夫人以為終於出現一線生機，但醫師卻說，她的膝蓋舊疾加上長期磨損，即使採用細胞治療也無法挽救。

分享

「絕望的將軍夫人輾轉到診所來尋求協助，經過診斷發現，除了陳年痼疾，另一隻腳也罹患退化性關節炎，所幸她的膝蓋還有些軟骨能進行CART卡特治療，透過細胞增生讓她用『自己』的軟骨救回關節。」

CART卡特治療 老關節新契機

饒瑞悌醫師分析CART 卡特治療與傳統治療的不同之處，「CART卡特治療是從血液中分選出軟骨重塑的細胞及生物分子，再注射於受損的關節腔啟動人體組織修復時會歷經的『發炎、增生、重塑』三機制，賦予軟骨新的成長機會，是目前歐美醫界認為最有助益的免開刀治療技術。」饒瑞悌院長表示，不同於施打玻尿酸、PRP等療法，CART卡特治療橫跨「再生醫學」及「精準醫學」兩大領域，對患部進行軟骨的重塑自癒能力，從根本促進軟骨再生，延緩或逆轉關節退化的機轉，進而恢復關節機能，降低開刀風險，也減少術後復健之苦。

分享

瘋運動 年輕人操壞關節

分享

饒瑞悌醫師語重心長地叮嚀，別以為退化性關節炎是老年人的專利，近年來運動風很夯，不少人平時不太動、假日卻瘋狂運動，過於激烈的運動型態及不當姿勢，追求健康不成反使退化性關節炎上身，年紀輕輕就出現膝蓋卡卡、痠痛症狀，一旦出現不適就擅自服用藥物，緩解症狀後繼續運動，讓關節耗損加劇。

「關節磨耗是日復一日累積的，一旦關節出現異狀，趕緊就醫，初期治療不僅能緩解疼痛，可把握機會使關節回復常態，對熱愛運動的現代人來說，減少關節磨損就延長運動年齡，也能使運動表現更好；如果關節受損已達第三、四期，雖症狀較為嚴重，不過獨特的CART卡特治療能給予關節回溯、再生所需的關鍵元素。」

霍普金斯診所饒瑞悌醫師提醒，運動前要確實暖身，並維持平時運動的習慣，避免突然大量運動；此外少抽菸、不熬夜可避免骨細胞破損，降低關節退化機率，平日可補充葡萄糖胺、魚油等保健食品，讓關節不卡卡，陪你走更久。

分享

整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。

相關新聞

打敗冏字臉 就靠洢蓮絲來解套吧！

2019-06-27 09:03

你也覺得肩頸上像是背了一個小朋友 十分沉重嗎？你需要的不是去收驚 而是向復健科醫師報到

2019-06-24 15:36

防闖肉毒桿菌誤區！國際醫專家建議評析！

2019-06-24 13:50

眼皮眼周零缺點 完美打造無敵女神LOOK

2019-06-02 14:12

輕熟女不動刀年輕的祕密選擇

2019-05-26 14:44

腰痛只能拉腰復健？ 再生醫療精準修復！

2019-05-23 08:57

3D安全隆乳升級立體空間 日式5D隆乳技術有一套

2019-05-22 14:30

打造美麗女神原來有「心機」！

2019-05-22 08:29

電波拉皮毀容！ 整形名醫：從未見過!

2019-05-20 15:20

別讓眼袋帶走你的美 新式無痕眼袋手術 眼袋淚溝黑眼圈一次擊退

2019-05-08 08:57

免開刀、免麻醉、免節食 克拉圖低溫減脂

2019-04-08 13:51

飛了二十八個小時也值得！什麼手術吸引她們特地來台？

2019-04-08 13:45

新秘整形大變身 自信狠甩劈腿渣男

2019-04-08 13:42

大嬸變辣媽 靠「它」產後狂瘦40公斤的親身故事！

2019-04-08 13:39

小臉逆齡術 雙向逆齡、緊緻小臉

2019-03-05 14:08

張立言醫師訂製款「全臉精雕術」

2019-03-05 14:05

科技保險業壓力大 韓式植髮2.0重獲自信成功拚經濟

2019-02-11 15:35

年前求好運 微創拉皮正夯！

2019-01-30 08:52

7天後看的到年輕容貌 提美拉可吸收縫線幫您做的到！

2019-01-30 08:52

美魔女況明潔拉完皮 網友驚呼像隋棠

2019-01-23 15:07

寵物飼主「食」在「藥」小心 美國FDA公告驅蟲藥不良反應

2019-01-17 09:05

曹蘭除眼袋手術後減齡10歲 開心自己變年輕！

2019-01-17 09:04
看更多

熱門文章

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

高中男孩結合影音練英語 學測滿級分錄取香港名校

2019-06-21 11:34

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top