退化性關節炎新膝望

歐美最夯的CART 卡特治療

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「咖麻去袂安怎走？」這句廣告詞很多人朗朗上口，都知道是在講老人家關節不聽使喚，想走想跑都無法隨心所欲的痛苦。關節是人體很吃重的部位，幾十年來任勞任怨，不論行走、爬梯、負重……都承受極大壓力，久而久之出現磨損，演變成長期服用止痛藥、貼痠痛貼布，就算補充保健食品，仍沒有辦法使關節回復年輕時的俐落，頂多只能延緩老化的速度罷了。

「許多長輩長期忍受關節不適，沒有健康的關節，對生活品質有很大影響，終於受不了了想換人工關節，卻又躊躇不前，擔心有糖尿病、心臟病、高血壓等慢性病而不敢做手術。」霍普金斯診所饒瑞悌院長說。「其實，骨科醫學發展突飛猛進，有更先進的治療能讓關節重獲健康。」

將軍夫人的關節重生記

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霍普金斯診所饒瑞悌醫師分享一位將軍夫人的故事，她年輕時在八二三砲戰炸傷腳，削掉了一大塊骨頭，雖然幸運地救回一命，但腿卻留下了一輩子的傷害，從年輕時就憑藉者信仰還有止痛藥物撐過來，也嘗試過玻尿酸與PRP等療法，但並未能將她從關節痛楚中救出，十幾年前在美國時聽醫生說過，唯有細胞治療能治療，期待多年後，終於在2018年台灣衛福部核准細胞治療，將軍夫人以為終於出現一線生機，但醫師卻說，她的膝蓋舊疾加上長期磨損，即使採用細胞治療也無法挽救。

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「絕望的將軍夫人輾轉到診所來尋求協助，經過診斷發現，除了陳年痼疾，另一隻腳也罹患退化性關節炎，所幸她的膝蓋還有些軟骨能進行CART卡特治療，透過細胞增生讓她用『自己』的軟骨救回關節。」

CART卡特治療 老關節新契機

饒瑞悌醫師分析CART 卡特治療與傳統治療的不同之處，「CART卡特治療是從血液中分選出軟骨重塑的細胞及生物分子，再注射於受損的關節腔啟動人體組織修復時會歷經的『發炎、增生、重塑』三機制，賦予軟骨新的成長機會，是目前歐美醫界認為最有助益的免開刀治療技術。」饒瑞悌院長表示，不同於施打玻尿酸、PRP等療法，CART卡特治療橫跨「再生醫學」及「精準醫學」兩大領域，對患部進行軟骨的重塑自癒能力，從根本促進軟骨再生，延緩或逆轉關節退化的機轉，進而恢復關節機能，降低開刀風險，也減少術後復健之苦。

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瘋運動 年輕人操壞關節

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饒瑞悌醫師語重心長地叮嚀，別以為退化性關節炎是老年人的專利，近年來運動風很夯，不少人平時不太動、假日卻瘋狂運動，過於激烈的運動型態及不當姿勢，追求健康不成反使退化性關節炎上身，年紀輕輕就出現膝蓋卡卡、痠痛症狀，一旦出現不適就擅自服用藥物，緩解症狀後繼續運動，讓關節耗損加劇。

「關節磨耗是日復一日累積的，一旦關節出現異狀，趕緊就醫，初期治療不僅能緩解疼痛，可把握機會使關節回復常態，對熱愛運動的現代人來說，減少關節磨損就延長運動年齡，也能使運動表現更好；如果關節受損已達第三、四期，雖症狀較為嚴重，不過獨特的CART卡特治療能給予關節回溯、再生所需的關鍵元素。」

霍普金斯診所饒瑞悌醫師提醒，運動前要確實暖身，並維持平時運動的習慣，避免突然大量運動；此外少抽菸、不熬夜可避免骨細胞破損，降低關節退化機率，平日可補充葡萄糖胺、魚油等保健食品，讓關節不卡卡，陪你走更久。