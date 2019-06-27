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空服工會四訴求讓步 專家分析長榮若不妥協的風險

檢仔聊齋：升官文化下，荒腔走板的檢警關係

打敗冏字臉 就靠洢蓮絲來解套吧！

2019-06-27 09:03整形達人

Ellanse洢蓮絲的M劑型，效果維持的時間分別為2年，不過這當中的2年，並不是2年之後就完全無效，這個2年是指的是材質作用的時間，也就是說自施打以後，PCL會漸漸地開始刺激膠原蛋白的生長，而在這2年裡，PCL在質量和體積不變的狀況下，持續地對肌膚產生作用，而在2年之後，PCL被人體吸收、代謝得差不多了，但剩下的膠原蛋白仍然能夠繼續維持良好的支撐效果。

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這次分享案例是一位在醫院上班護士的故事，每天輪班沒日沒夜的工作讓讓我臉部的膠原蛋白大量流失，整個臉額頭不平整、眉毛看起來有一點垂、太陽穴凹陷、蘋果肌凹陷、淚溝黑眼圈、下巴2側凹陷，照著鏡子看看自己時都不想多待1秒，終於讓我決定不能再讓自己放任不面對了，我的臉部問題因為有點嚴重(羞)，所以透過醫美的方式來解決應該是可以一勞永逸的選擇，當下就努力尋找可以幫我恢復年輕自信臉龐的醫美療程，看到了有跟我一樣煩惱問題的水水們好像都去使用洢蓮絲的M劑型的注射來解決問題，而且改善的效果很滿意，因為我住中部，當下我就看到了張醫師被採訪講解洢蓮絲的M劑型的原理作用與施打技巧，天啊！當下覺得找到救星的感覺，經過與整形外科張立言醫師諮詢後，張立言醫師也確實點出我臉部的狀況與如何使用洢蓮絲的M劑型來做改善，讓我很期待～～～

現在的我
現在的我
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整形外科專科張立言醫師說：洢蓮絲(原文ellanse) 主要作用成分為CMC凝膠、聚己內酯（PLC），是一種同時具有填充、塑型及持久刺激膠原蛋白再生的醫美填充劑，擁有CE認證、同時也榮獲2011歐洲皮膚注射劑創新科技大獎的一款針劑。洢蓮絲有玻尿酸的立即填充的特性，又類似晶亮瓷有晶球隱形支架能同時拉提，還能持續刺激膠原蛋白生成，延長術後效果及提升肌膚彈性，讓臉型更加立體、自然。洢蓮絲的成分中含有CMC凝膠載體，具有絕佳黏度及支撐性，注入至皮膚後就能主動填補肌底凹陷、肌膚豐彈了，就能改善表皮皺紋。另外，洢蓮絲成分中的PCL微粒子能持續刺激肌底的結締組織生成，施打時間久了， CMC凝膠漸被人體吸收，生成的結締組織便能「撐起一片天」，讓肌膚肌底維持厚度。

洢蓮絲維持的時間

Ellanse洢蓮絲的M劑型，效果維持的時間分別為2年
Ellanse洢蓮絲的M劑型，效果維持的時間分別為2年
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Ellanse洢蓮絲的M劑型，效果維持的時間分別為2年，不過這當中的2年，並不是2年之後就完全無效，這個2年是指的是材質作用的時間，也就是說自施打以後，PCL會漸漸地開始刺激膠原蛋白的生長，而在這2年裡，PCL在質量和體積不變的狀況下，持續地對肌膚產生作用，而在2年之後，PCL被人體吸收、代謝得差不多了，但剩下的膠原蛋白仍然能夠繼續維持良好的支撐效果。

真的改變了！！
真的改變了！！
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真的改變了！！經過張醫師細心的技術下，常常表現出冏字臉的我，也因為解決了我多年的煩惱，每天都更開心的面對繁瑣的護士工作，現在即使在忙碌，我的臉上氣色也都明亮有精神呢！很高興我選對了適合的療程，更高興的是也選對了醫師，讓我的效果事半功倍～～開心

張立言醫師說明，「由於洢蓮絲除了能立即塑形填充凹陷，更能長時間刺激肌膚基底產生膠原蛋白，因此術後一段時間會變的更澎皮、Q彈，因為洢蓮絲的效果除了立即之外，還有後續組織生長出來的效果，要如何規畫注射層次、用量、分佈，這就考驗醫師的技術與功力了。」張立言醫師幽默的說，常看到不少前來求診的消費者，都是因為「打太多了，讓笑容變得很僵，或皮笑肉不笑而來求助」施打洢蓮絲時，醫師一定要充份熟悉解剖學及消費者的面部構造、表情與習慣，才不會打出了反效果。

現在的我即使出席各種場合也都明亮動人、全場的「嬌點」阿～～～鼓掌

洢蓮絲(原文ellanse) 主要作用成分為CMC凝膠、聚己內酯（PLC）
洢蓮絲(原文ellanse) 主要作用成分為CMC凝膠、聚己內酯（PLC）
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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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