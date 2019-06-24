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你也覺得肩頸上像是背了一個小朋友 十分沉重嗎？你需要的不是去收驚 而是向復健科醫師報到

2019-06-24 15:36整形達人

內容/心苑診所復健專科醫師 文字/梁智强 圖片/心苑診所、shutterstock

研究指出，低頭族長期低頭的動作，容易讓頸椎感到緊繃，進而造成永久性的傷害。根據醫學雜誌Surgical Technology International的一篇研究顯示，隨著低頭、脖子彎曲的角度加大，頸椎承受的壓力愈大。大部分的人滑手機時，頭前傾的角度會達45-60度，此時頸椎所承受的壓力可以達到22-27公斤，相當於一個8歲大小學生的體重。

許小姐是個網站設計師，上班時必須在電腦前長時間工作。下班坐捷運回家時，習慣一直低著頭，用手機看網路小說打發時間；回到家中，也是繼續在手機或電腦上逛著一個又一個購物網站。

最近許小姐開始抱怨，肩頸越來越僵硬，晚上變的很難入睡；買了各種上千上萬元的功能性枕頭、各種痠痛貼布也無法改善；上按摩店時，師傅不斷勸她放輕鬆，壓力不要那麼大，但按摩後睡了一晚肩頸痠痛就又回來了。而最近，她開始發現肩頸極度僵硬時，右手也會痠麻無力。

27公斤的負擔，你的脖子快撐不住了

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一個成人的頭平均約5公斤重，透過相對纖細的脖子與身體相連。我們的脖子不只有頸椎骨，還有許多動脈、靜脈、與神經通過；此外，頸椎周圍包覆著一層又一層的肌肉，負責頭部的支撐與移動。

研究指出，低頭族長期低頭的動作，容易讓頸椎感到緊繃，進而造成永久性的傷害。根據醫學雜誌Surgical Technology International的一篇研究顯示，隨著低頭、脖子彎曲的角度加大，頸椎承受的壓力愈大。大部分的人滑手機時，頭前傾的角度會達45-60度，此時頸椎所承受的壓力可以達到22-27公斤，相當於一個8歲大小學生的體重。

肌肉過度使用、頸椎失去生理弧度

肌肉過度使用、頸椎失去生理弧度
肌肉過度使用、頸椎失去生理弧度
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正常情況下，一般人光是用雙手抱著20多公斤的小孩，連續抱10分鐘都覺得吃力；時間更長的話甚至會肌肉拉傷或抽筋。但當我們在捷運或公車上低頭滑手機時，等於讓我們的脖子支撐著一個小孩的體重長達30分鐘到一小時；長時間低頭會讓頸後肌肉過度拉伸，肌肉疲勞或發炎，造成肩頸痠痛或僵硬。

而長時間使用電腦，也會讓使用者長時間維持『烏龜脖』的動作：頭不斷往前傾，脖子不斷往前伸。頸椎原本是呈現『C型』的正常生理曲線，但長時間烏龜脖動作會導致頸椎變成『直線型』或『倒C型』。

頸部肌肉長期過度使用，肌肉韌帶容易疲勞緊繃，導致發炎痠痛；腫脹的肌肉可能壓迫到神經或血管，造成頸因性頭痛或手臂痠麻；當頸椎失去正常的生理曲度，更可能引發頭暈心悸等不適症狀。

復健可以暫時改善肩頸僵硬

良好的姿勢與肌肉訓練，仍是擺脫肩頸僵硬的不二法則
良好的姿勢與肌肉訓練，仍是擺脫肩頸僵硬的不二法則
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傳統的治療方式，例如服用消炎藥、按摩、熱敷、電療都可以暫時改善肩頸僵硬的不適。若有頸椎曲度不足、頸椎椎間盤退化，在專業醫師的監督下進行牽引，也就是俗稱的「拉脖子」也能產生一定的改善。

但由於肌肉長期發炎或椎間盤退化，導致頸椎磨損或椎管狹窄；或椎間盤周圍肌肉組織的支撐不平衡，導致椎間盤被擠出甚至壓迫鄰近神經；這些組織退化引起的頸椎疾病，僅靠復健並無法改善，嚴重時就只能依靠手術治療了。

再生醫學修復頸部軟組織，強化頸椎支撐力

復健可以暫時改善肩頸僵硬
復健可以暫時改善肩頸僵硬
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可是若是復健無效，但未到須立刻開刀治療的狀態下，以再生療法修復頸部組織，加強頸椎周圍的支撐力，是能有效緩解肩頸僵硬，甚至恢復頸椎正常生理曲度的。

露營用的營柱或路旁新種植的行道樹，是靠著四周的繩索或支撐架，進行支撐與固定；人體的頸椎是靠著周圍的肌肉與韌帶，把頸椎拉到合適的位置，並以椎間盤做為緩衝墊，使脖子能順利左右轉動。

心苑診所復健專科醫師陳醫師指出，利用高階軟組織超音波進行導引，將低濃度葡萄糖注射到肩部，把緊繃的肌肉或沾黏的筋膜撐開、放鬆後，搭配運動復健處方，能改善肩頸僵硬。

而對於頸部肌肉僵硬和頸椎退化，陳醫師建議可以利用高濃度葡萄糖注射，刺激頸部肌筋膜和關節，啟動修復機制；或結合自體血小板PRP注射，加速椎間盤和韌帶的修復。當頸椎能被有效支持，搭配肩頸的復健運動，是有機會產生比保守療法更好的效果。

良好的姿勢與肌肉訓練，仍是擺脫肩頸僵硬的不二法則

曾有人開玩笑說，蘋果賈伯斯發明了iPhone、低頭族與頸椎病。雖然是個玩笑話，但長時間使用3C確實對人類的健康產生了巨大的影響。陳醫師提醒大家，網路上已經有許多由專業復健師撰寫的文章或拍攝的短片，教導大家如何放鬆肩頸肌肉，強化背部肌力來保養肩頸；但我們每天都在當低頭族，理所當然地也要每天保養肩頸，才能有效遠離肩頸疾病喔！

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整形達人

《整形達人》雜誌是一本首度以「整形」為話題的專業刊物，是全球華人最大的整形雜誌，提供最新整形美容、醫學美容報導，將所有讀者想瞭解的整形觀念，透過專業醫師的角度及獨特的呈現方式，深入瞭解更正確的整形知識。

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